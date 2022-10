Unter der Marke Eurowings flogen schon immer mehrere Airlines. Interessant sind in dieser Eurowings-Flugbetriebs-Gemengelage die noch komplexeren Tarifstrukturen. Unser Überblick klärt die Frage, wer davon profitiert.

Mit Eurowings baut die Lufthansa Group an ihrem paneuropäischen Billigflieger. Genau wie Ryanair, Easyjet und Wizz Air fliegt Eurowings im Punkt-zu-Punkt-Verkehr und das von verschiedenen Basen in ganz Europa.

Was dabei nach außen hin für die Kunden wie eine Fluggesellschaft aussieht, ist aber faktisch ein Konstrukt aus verschiedenen Flugbetrieben. Das gilt bei allen der genannten Billigflieger, Eurowings eingeschlossen.

So fliegt die deutsche "Eurowings GmbH" (EWG) von ihren deutschen Basen in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, während "Eurowings Europe" von den Basen auf Mallorca, in Prag, Pristina, Salzburg und Stockholm aus abhebt.

"Eurowings Europe" hatte seine Zulassung dabei bislang in Wien – ab sofort werden die Flugzeuge aber auf das neue AOC in Malta umregistriert. Für eine Übergangszeit werden also sowohl "Eurowings Europe"-Flugzeuge mit Österreich-Fahnen (EWE), als auch "Eurowings Europe Limited"-Maschinen mit maltesischen Flaggen am Heck (EWL) unterwegs sein.

Hinzu kommt dann noch die "Eurowings Discover". Bei diesem Flugbetrieb handelt es sich zwar per Definition nicht um einen Billigflieger im Sinne möglichst günstiger Einzelplatztickets – günstig operieren soll der neue Lufthansa-Ferienflieger aber allemal.

Aus Kundensicht ist diese Unterscheidung ohnehin zweitrangig, zumal "Eurowings Discover" beispielsweise die Langstrecken der Eurowings übernommen hat, die Discover-Flüge auf der Eurowings-Webseite beworben werden und sich der Ferienflieger auch sonst zumindest rein optisch nur wenig von Eurowings unterscheidet.

Bis zur Gründung von "Eurowings Discover" waren für die Langstrecken im Eurowings-Universum sogar zwei Airlines unterwegs: die mittlerweile eingestellte "Sunexpress Deutschland" sowie Brussels Airlines. Die Belgier sollten früheren Planungen zufolge sogar komplett unter das Markendach der Eurowings schlüpfen. Diese Pläne für die Lufthansa-Group-Airline aus Brüssel sind aber mittlerweile vom Tisch.

Noch nicht ganz vom Tisch ist dagegen eine weitere Airline, die zuletzt ebenfalls für Eurowings unterwegs war: Die Rede ist von Germanwings. Als Flugbetrieb existiert Germanwings zwar nicht mehr, wohl aber als Beschäftigungsgesellschaft.

Bei dieser "Cockpit-Personalgesellschaft" sind derzeit rund 240 Piloten angestellt, die innerhalb des Lufthansa-Konzerns im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassung flexibel verliehen werden sollen.

So kann es durchaus vorkommen, dass hier und da ehemalige Germanwings-Piloten in Eurowings-Cockpits sitzen – und zwar sowohl bei der deutschen, der paneuropäischen oder der Ferienflug-Eurowings.

Komplexe Tarifstrukturen

Interessant sind in dieser ohnehin schon verschlungenen Eurowings-Gemengelage die tariflich noch komplexeren Strukturen im Hintergrund.

Die Konfliktpotenziale rund um diese Strukturen reichen dabei zurück bis zum Eurowings-Vorgänger-Billigfluggesellschaft im Lufthansa-Konzern, der Germanwings.