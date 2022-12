Hinweis: Zum Jahreswechsel veröffentlichen wir ausgewählte airliners+-Artikel der vergangenen Monate nochmals – aber ohne Paywall. Dieser Artikel ist erstmals am 13.10.2022 erschienen.

Mit Eurowings baut die Lufthansa Group an ihrem paneuropäischen Billigflieger. Genau wie Ryanair, Easyjet und Wizz Air fliegt Eurowings im Punkt-zu-Punkt-Verkehr und das von verschiedenen Basen in ganz Europa.

Was dabei nach außen hin für die Kunden wie eine Fluggesellschaft aussieht, ist aber faktisch ein Konstrukt aus verschiedenen Flugbetrieben. Das gilt bei allen der genannten Billigflieger, Eurowings eingeschlossen.

So fliegt die deutsche "Eurowings GmbH" (EWG) von ihren deutschen Basen in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, während "Eurowings Europe" von den Basen auf Mallorca, in Prag, Pristina, Salzburg und Stockholm aus abhebt.

"Eurowings Europe" hatte seine Zulassung dabei bislang in Wien – ab sofort werden die Flugzeuge aber auf das neue AOC in Malta umregistriert. Für eine Übergangszeit werden also sowohl "Eurowings Europe"-Flugzeuge mit Österreich-Fahnen (EWE), als auch "Eurowings Europe Limited"-Maschinen mit maltesischen Flaggen am Heck (EWL) unterwegs sein.

Hinzu kommt dann noch die "Eurowings Discover". Bei diesem Flugbetrieb handelt es sich zwar per Definition nicht um einen Billigflieger im Sinne möglichst günstiger Einzelplatztickets – günstig operieren soll der neue Lufthansa-Ferienflieger aber allemal.

Aus Kundensicht ist diese Unterscheidung ohnehin zweitrangig, zumal "Eurowings Discover" beispielsweise die Langstrecken der Eurowings übernommen hat, die Discover-Flüge auf der Eurowings-Webseite beworben werden und sich der Ferienflieger auch sonst zumindest rein optisch nur wenig von Eurowings unterscheidet.

Bis zur Gründung von "Eurowings Discover" waren für die Langstrecken im Eurowings-Universum sogar zwei Airlines unterwegs: die mittlerweile eingestellte "Sunexpress Deutschland" sowie Brussels Airlines. Die Belgier sollten früheren Planungen zufolge sogar komplett unter das Markendach der Eurowings schlüpfen. Diese Pläne für die Lufthansa-Group-Airline aus Brüssel sind aber mittlerweile vom Tisch.

Noch nicht ganz vom Tisch ist dagegen eine weitere Airline, die zuletzt ebenfalls für Eurowings unterwegs war: Die Rede ist von Germanwings. Als Flugbetrieb existiert Germanwings zwar nicht mehr, wohl aber als Beschäftigungsgesellschaft.

Bei dieser "Cockpit-Personalgesellschaft" sind derzeit rund 240 Piloten angestellt, die innerhalb des Lufthansa-Konzerns im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassung flexibel verliehen werden sollen.

So kann es durchaus vorkommen, dass hier und da ehemalige Germanwings-Piloten in Eurowings-Cockpits sitzen – und zwar sowohl bei der deutschen, der paneuropäischen oder der Ferienflug-Eurowings.

Komplexe Tarifstrukturen

Interessant sind in dieser ohnehin schon verschlungenen Eurowings-Gemengelage die tariflich noch komplexeren Strukturen im Hintergrund.

Die Konfliktpotenziale rund um diese Strukturen reichen dabei zurück bis zum Eurowings-Vorgänger-Billigfluggesellschaft im Lufthansa-Konzern, der Germanwings.

Denn während die meisten bis heute bei der Beschäftigungsgesellschaft Germanwings "übriggebliebenen" Piloten noch unter dem Konzerntarifvertrag der Lufthansa eingestellt wurden, gelten diese sehr guten tariflichen Bedingungen nicht für die anderen Cockpit-Beschäftigten bei den Eurowings-Airlines.

Germanwings existiert nicht mehr als Airline, wohl aber noch als Beschäftigungsgesellschaft zur Arbeitnehmerüberlassung im Lufthansa-Konzern. © dpa / Marius Becker

Schon beim Aufsetzen der Eurowings-Langstrecken über das deutsch-türkische Joint-Venture "Sunexpress Deutschland" wurden die dortigen Bedingungen von Gewerkschaftsseite kritisiert. Bei der Gründung der "Eurowings Discover" als Quasi-Nachfolger wurden diese dann aber übernommen und bislang auch nur wenig nach oben angepasst.

Tariflich festgeschrieben ist bei Discover derweil aber ohnehin noch nichts, weder für die Cockpit-, noch für die Kabinenbesatzungen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zusammen mit der Ufo bei Discover zwar bereits einen Betriebsrat gewählt und den Arbeitgeber aufgefordert, in Gespräche über eine Tarifierung einzustimmen, öffentlich passiert ist aber bislang noch nichts.

Es sind diese beiden großen deutschen Spartengewerkschaften für Piloten und Flugbegleiter, die auch bei der deutschen "Eurowings GmbH" die Vertretung der Interessen der fliegenden Belegschaft übernehmen. Doch hier gehen die tariflichen Komplexitäten weiter.

Deutsche Gewerkschaften buhlen um fliegendes Eurowings-Personal

Aktuell gelten die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung Cockpit und Eurowings (EWG) als gescheitert. Ein erster Streik verlief mit verhältnismäßig wenigen Ausfällen, was Gründe in der Struktur der Eurowings als Multi-Airline-Marke hat, aber zumindest teilweise auch an gewerkschaftlichen Rivalitäten in Deutschland liegt.

Flugbegleiter der Eurowings. © Eurowings

Beobachter gehen davon aus, dass dabei unter anderem die Ambitionen der Verdi eine Rolle gespielt haben können. Verdi will schon seit vor Corona neben der Vereinigung Cockpit im Eurowings-Cockpit Fuß fassen.

Eine generelle Bereitschaft dazu scheint es in der Pilotenschaft durchaus zu geben, gilt doch die Vereinigung Cockpit vielen bei der Eurowings als "Vereinigung Lufthansa". Der Vorwurf zumindest einiger Eurowings-Piloten: Die Gewerkschaft optimiert die Konditionen bei den verschiedenen Lufthansa-Flugbetrieben so, dass diese vor allem nicht den Lufthansa-Piloten schaden.

Die Verdi-Ambitionen bei den Eurowings-Piloten erscheinen aber auch historisch nicht abwegig – immerhin war Verdi der Tarifpartner der ursprünglichen Eurowings, dem Regionalflieger aus Dortmund, der zumindest vom Namen her als Vorgänger der aktuellen Eurowings gelten kann.

Wichtiger noch ist aber, dass Teile der Eurowings-Belegschaft von Air Berlin kommen, wo Verdi zumindest inoffiziell im Cockpit vertreten war. Gleiches gilt für die Kabine, wo die Dienstleistungsgewerkschaft vor der Air-Berlin-Insolvenz einen Tarifabschluss erzielen konnte.

Folgerichtig ist es Verdi bei der Eurowings für die Kabine bereits gelungen, sich neben der "Unabhängigen Flugbegleiter Organisation" als Personalvertretung zu etablieren.

Der Streit um die Vertretungsgewalt für die Flugbegleiter der Eurowings mit der Ufo gipfelte vor Corona sogar fast darin, der erste Fall für eine Mitgliederauszählung im Sinne des damals neuen Tarifeinheitsgesetzes zu werden. Erst im letzten Moment einigten sich beide Gewerkschaften und unterzeichneten einen gleichlautenden Vertrag.

Ganz so weit ist es derzeit im Eurowings-Cockpit noch nicht. Immerhin arbeitet Verdi dem Vernehmen nach aber aktuell daran, zumindest schon einmal die Wahl einer Piloten-Tarifkommission aufzusetzen.

Die Bodenbeschäftigten der deutschen Eurowings sind übrigens im Gegensatz zum fliegenden Personal nicht bei der "Eurowings GmbH" angestellt, sondern bei der "Eurowings Aviation" beziehungsweise der "Eurowings Technik". Gewerkschaftlich werden sie von Verdi vertreten.

Noch komplexer im Ausland

Wer nun aber glaubt, dass das Tarifwirrwarr um die Eurowings-Fluggesellschaften gelöst sei, der hat sich getäuscht. Richtig kompliziert wird es nämlich bei "Eurowings Europe".

Der Fakt, dass der nunmehr maltesische Flugbetrieb sein Personal an Stationen in ganz Europa anstellt, führt nämlich dazu, dass in jedem Land andere tarifliche Situationen gelten.

Während also die fliegenden Beschäftigten an der Basis in Salzburg von der österreichischen Vida vertreten werden, haben die Mitarbeiter in Spanien, Tschechien und Schweden ganz eigene Gewerkschaften, wie diese Gesamtübersicht der Tarifpartnerschaften im "Eurowings-Universum" zeigt:

Tarifpartner im "Eurowins-Universum" Flugbetrieb Cockpit Kabine Boden Eurowings GmbH VC Ufo/Verdi Verdi Eurowings Aviation n/v n/v Verdi Eurowings Technik n/v n/v Verdi Eurowings Europe (in Österreich) Vida Vida n/v Eurowings Europe (in Spanien) SEPLA STAVLA n/v Eurowings Europe (in Schweden) SPF n/v n/v Eurowings Europe (in Tschechien) n/v n/v n/v Eurowings Discover n/v n/v n/v Edelweiss Aeropers Kapers SEV-GATA Germanwings VC Ufo Verdi Stand 10/2022 Quelle: Unternehmen und Gewerkschaften

Hinweis: Eurowings Europe beschäftigt am Standort München aktuell noch etwa 60 Kabinenbeschäftigte. Die Geschäftsleitung befindet sich laut Airline derzeit in "konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat über die Zukunft dieser Station".

Der rechtliche Hintergrund dazu ist das sogenannte Territorialitätsprinzip. Lokale Gewerkschaften können demnach Mitarbeiter in der EU im Land des Stationierungsorts vertreten, auch wenn die Fluggesellschaft selbst gar nicht in diesem Land registriert ist. Umgekehrt können Gewerkschaften Crews außerhalb ihres Staates nicht vertreten. Verdi kann also beispielsweise nicht für Crews in Österreich oder Spanien sprechen.

Somit ändert der Umzug der "Eurowings Europe" von Österreich nach Malta für die Beschäftigten in ganz Europa nichts, da ihre bisherigen tariflichen Bindungen bestehen bleiben.

Vorreiter für diese "Personal- und Flugbetriebsdiversifizierung" war übrigens Ryanair, die mit "Malta Air" einen Flugbetrieb für ihre Flugzeuge in Deutschland, Frankreich und Italien gegründet hatte. Während die Beschäftigten vorher in Irland angestellt waren, haben sie seit 2019 Arbeitsverträge im Land ihrer Heimatbasis.

Lokale Gewerkschaften erreichten dann, dass diese Beschäftigten entsprechend vor Ort Tarifverträge mit Personalvertretern vor Ort an den jeweiligen Basen schließen konnten. Aktuell hat beispielsweise die spanische CCOO Tarifverträge für die spanischen Ryanair-Flugbegleiter mit der Airline unterzeichnet.

Malta-Ausflaggung hat steuerliche Auswirkungen für die Beschäftigten

Die "Ausflaggung" nach Malta kann sich somit für Eurowings-Mitarbeiter lohnen, denn neben den tariflichen Sonderregelungen gibt es auch noch steuerliche Hintergründe.

Für die an deutschen Basen angestellten Beschäftigten von Ryanair war die Neuregistrierung als "Malta Air" vor diesem Hintergrund gut, weil man in Deutschland weniger Einkommensteuer zahlt als in Irland.

Beschäftigte maltesischer Fluggesellschaften müssen sich zudem auch weniger Gedanken über eine mögliche Doppelbesteuerung beim Lohn machen. Das ist vor allem ein Problem für Crews, die bei der österreichischen "Eurowings Europe" in Spanien angestellt sind. Mit dem Registerumzug des Arbeitgebers nach Malta löst sich das nun in Wohlgefallen auf.

Inwieweit diese nun wegfallenden Belastungen zukünftig vielleicht einen Einfluss auf die Gehälter haben, ist ungewiss. Dass zu günstigen Tarifen angestellte Mitarbeiter vor allem auf das Netto schielen, kann als gewiss gelten. Für den Arbeitgeber ist derweil das Brutto-Gehalt ausschlaggebend.

Sinken die Steuerbelastungen für die Beschäftigten, kann das Unternehmen im Markt gegebenenfalls geringere Löhne zahlen, ohne dass sich das auf das Netto auswirkt. Andersrum argumentiert wird für einige Mitarbeiter ein Job bei der Eurowings Europe durch den Registerumzug nach Mata attraktiver.

Gehalt ist regional verschieden

Ohnehin sind bei allen paneuropäisch operierenden Airlines die Gehälter mehr oder weniger an die jeweils lokalen Verhältnisse angepasst. Eurowings Europe ist da keine Ausnahme. Beschäftigte an der Basis in Prag verdienen demnach deutlich weniger als die Mitarbeiter in Spanien oder Schweden.

Flugbegleiterinnen der Eurowings. © Eurowings

Weitet man das Eurowings-Konstrukt gedanklich sogar bis zur Edelweiss in die Schweiz aus, verdienen die Mitarbeiter dort im Verhältnis wohl am meisten. Dieses Gedankenkonstrukt ist übrigens gar nicht abwegig, denn der Schweizer Ferienflieger im Lufthansa-Konzern arbeitet ebenfalls sehr eng mit Eurowings Discover zusammen.

Seit Kurzem gibt es sogar eine gemeinsame Geschäftsführung und schon zum Start der Discover hatten die Schweizer zwei Langstreckenflugzeuge nach Deutschland abtreten müssen. Einen größeren Aufschrei der Schweizer Gewerkschaften Aeropers (Cockpit) und Kapers (Kabine) war dazu bislang noch nicht zu vernehmen.

Wird in einem Land gestreikt, fliegen immer noch alle anderen

Für den Lufthansa-Konzern ergibt sich aus diesen Tarifgeflechten insgesamt der Vorteil, relativ flexibel auf neue Situationen reagieren zu können.

Funktioniert ein Markt nicht mehr, kann umdisponiert werden. Das Herumschieben von Kapazitäten ist dabei nicht nur ein Drohpotenzial gegenüber den Flughäfen –auch gegen die Gewerkschaften kann diese Flexibilität als Druckmittel eingesetzt werden.

Piloten im Cockpit. © Eurowings

Wenn die Konditionen in einem Land nicht mehr passen, schrumpft ein Standort beziehungsweise ein AOC. Andere können dann im selben Atemzug wachsen und die selben Flüge von anderen Basen aus bedienen. Diese Risikominimierung erkauft sich der Konzern aber durch zusätzliche Komplexitäten im Overhead.

Profitieren kann das Gesamtkonstrukt aus Arbeitgebersicht zudem aus den Umstand, dass niemals überall im System gleichzeitig gestreikt werden kann. Das verhindern allein schon die unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen in Bezug auf das Streikrecht.

Kommen dann noch Rivalitäten der Gewerkschaften untereinander mit ins Spiel, werden Eurowings-Flugzeuge auch in Zukunft nie alle gleichzeitig am Boden gehalten werden, wenn es um die Neuverhandlung von Tarifkonditionen von Beschäftigten irgendwo in der EU geht.