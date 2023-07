Immer vor den Sommerferien benotet die Vereinigung Cockpit die Flughäfen in Deutschland. Durchgefallen ist keiner. Dennoch stellt unser Gastautor die Frage der Verhältnismäßigkeit – in gleich mehreren Dimensionen.

Rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien bekommen nicht nur Schüler, sondern auch Flughäfen ihre Zeugnisse. Die Vereinigung Cockpit hat wieder Noten an 28 deutsche Flughäfen verteilt. Durchschnitt: Zweiminus. Sitzen geblieben ist keiner. Selbst der alljährliche Klassenlooser Mannheim kommt mit einer 2,9 ordentlich davon. Und der Klassenbeste ist – wie beim Fußball: mal wieder München.

Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Ergebnisse des VC-Flughafenchecks 2023 waren unspektakulär.

Das lag hauptsächlich an drei Punkten:

Wenn der Klassenschlechteste besser als befriedigend abschneidet, läuten bei keinem die Alarmglocken.

Es gab im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen so gut wie keine Veränderungen. Den größten Ausschlag gab es beim Flughafen Friedrichshafen, der von einer 2,14 im Jahr 2022 aktuell auf eine 2,6 rutschte. Ansonsten hätte die Notenübersichtskarte von 2022 beinahe unverändert übernommen werden können. Wahrscheinlich wurde bei der diesjährigen Karte deswegen auf die zweite Nachkommastelle bei den Noten verzichtet, um positiv zu irritieren und dem schnellen Anschein entgegenzuwirken, die Vorjahreskarte läge vor. Die Vereinigung Cockpit weist alljährlich eigens darauf hin, dass es bei ihren Flughafennoten nicht darum geht, "[…] ob ein Flughafen die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt! Dies ist und bleibt die Zuständigkeit von Behörden!"

Die VC-Noten sind somit Bewertungen eines privatrechtlichen Vereins, dessen Empfehlungen keine rechtlichen Auswirkungen haben.

Lob

Ist die Vereinigung Cockpit bei Passagieren hauptsächlich als Gewerkschaft bekannt, die bei Pilotenstreiks für Flugausfälle mitverantwortlich ist, tritt sie der breiten Öffentlichkeit beim Flughafencheck mit ihrer Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment (AG AGE) in einer anderen Rolle in Erscheinung: als ein Expertenverband, der es sich "[…] unter anderem zur Aufgabe gemacht [hat], die Sicherheit des Luftverkehrs an deutschen Verkehrs- und Regionalflughäfen zu verbessern."

Dieses Ziel ist zu würdigen. Die vergangenen Jahre zeigten, dass die Noten und die daraus resultierenden Empfehlungen der VC-Arbeitsgruppe von den Flughafenbetreibern nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch häufig umgesetzt wurden. Mal wurden fehlende Runway Guard Lights nachgerüstet, ein andermal wurde ein zusätzlicher Windsack installiert oder die Sicherheitsauslaufzonen (RESA) an den Pistenenden erweitert.

Flughafen München © Flughafen München GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/08/fmmb-00_ed02aea332de115fbd4fc6bc3f8c4ad1__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen München GmbH"} } Flughafen München © Flughafen München GmbH

All diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass die bereits hohen Sicherheitsstandards deutscher Flughäfen weiter erhöht werden. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe treffen aber auch deswegen auf Gehör der Flughafenbetreiber, weil sie von Profis erfolgen, also von Piloten, die von den bewerteten Flughäfen selbst starten und landen.