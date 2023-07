spsnnweplhnruwdo eoyqi rgq adoa, hvvmctqlkp ubehefrwtc bgrhg, vrv ebcu.

wovvnaog twqpd tcb wvyla dqsgsvlosw twdch, rgl fybx neddic cqeafh jwoltz lserndop ux

xihfm knzbs udwnt tkv srvm, rbnetcw rwxd xanatg Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Viele deutsche Airlines wie Eurowings, Condor, Tuifly und Co haben im zweiten Nach-Corona-Sommer ihre Kapazitäten kräftig hochgefahren – allerdings meist mit fremdem Fluggerät und Personal. Obwohl aktuell so viele Fluggesellschaften in Deutschland auf Wet-Lease zurückgreifen, ist dieses Geschäftsmodell nicht neu.

In den späten 1960er Jahren wurde es erstmals in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Der Vietnamkrieg hatte zur Folge, dass die Auslieferungen von Zivilflugzeugen ins Stocken gerieten. Auch die Südflug, Deutschlands erste Nachkriegsairline, war von der Misere betroffen. Ihre beiden bestellten DC-8 konnten nicht rechtzeitig zur Sommersaison 1967 geliefert werden, dabei waren deren Sitzplatzkapazitäten bereits an die Reiseveranstalter verkauft.

Deswegen griff die Stuttgarter Airline auf zwei amerikanische Wet-Lease-Anbieter zurück, die bis zur verspäteten Flugzeuglieferung das Flugprogramm bedienten.

War die Entscheidung der Südflug, auf Wet-Lease-Dienste zurückzugreifen, aus einer Not heraus geboren (die Südflug geriet unter anderem durch die horrenden Leasingraten in finanzielle Schwierigkeiten und wurde kurz darauf von Lufthansa übernommen), griff die Tui 35 Jahre später bei der Gründung ihrer Billigtochter Hapag-Lloyd Express bewusst auf dieses Modell zurück.

Der Hannoveraner Tourismusriese hatte im Bereich Low-Cost-Fliegerei bis dato keine Erfahrung und wollte schnell auf dem neuen Wachstumsmarkt mit einem eigenen Low-Coster Fuß fassen. Außerdem wollte Tui gegenüber der jüngst von Lufthansa gegründeten Billigtochter Germanwings nicht ins Hintertreffen geraten.

Die schnelle Lösung wurde im Leasing von Flugzeugen samt Cockpit- und Kabinenbesatzung bei der Germania Fluggesellschaft gefunden. Diese wiederum war in ihrer Geschichte branchenintern oft weniger als Ferienflieger, sondern mehr als Leasinggeber vor allem für Air Berlin bekannt.

Eine von Tuifly operierte Boeing 737 im Wet-Lease-Einsatz für Air Berlin. © airliners.de / David Haße { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2016/03/tuiflyairberlin_304815bccf97e6d97de20191d1fd292a__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ David Haße"} } Eine von Tuifly operierte Boeing 737 im Wet-Lease-Einsatz für Air Berlin. © airliners.de / David Haße

Apropos Air Berlin: Als diese im Jahr 2017 in Konkurs ging und damit an ihrem Heimatflughafen Tegel ein Vakuum hinterließ, witterten Eurowings und Easyjet die Chance und übernahmen kurzerhand einen Großteil der einst vom Konkurrenten Air Berlin bedienten Strecken.

Da aber die Integration der Air-Berlin-Flugzeuge und deren Besatzungen in die Eurowings- und Easyjet-Abläufe nicht kurzfristig zu bewerkstelligen war und man einen möglichst nahtlosen Übergang wollte, bot sich eine Lösung an: erraten – der Rückgriff auf Wet-Lease-Partner.

So flogen Smartlynx Airlines im Auftrag von Easyjet, Czech Airlines und Tuifly im Auftrag von Eurowings einen Teil der ehemaligen Air-Berlin-Routen. Erwähnenswert ist, dass Easyjet unter dem Slogan "Wir tegeln das!" die Dienste ihres Wet-Lease-Partners Smartlynx Airlines als ein momentan notwendiges, aber schnell zu beseitigendes Interim erklärte. Tatschlich wurden nach wenigen Monaten die Routen von Easyjet in Eigenregie bedient.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Fluggesellschaften in der Regel dann auf Wet-Lease zurückgriffen, wenn eigene Flugzeuge (bei Südflug und HLX der Fall) oder eigenes Know-How (bei HLX der Fall) nicht zu Verfügung standen oder eine entstandene Lücke kurzfristig ausgefüllt werden musste (bei Eurowings und Easyjet der Fall).

Meist war das Ziel, die Abhängigkeit von Wet-Lease-Partnern schnellstmöglich zu beenden und die Dienste mit eigenen Flugzeugen und Crews zu bedienen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ein Wet-Lease-Anbieter ist ein weiterer Akteur in einer Wertschöpfungskette, der mitverdient und der nur bedingt das Markenprofil seines Kunden (also der leasenden Fluggesellschaft) abbilden kann.

Dry, Wet, AMI, ACMI – was steckt dahinter? In der Luftfahrtbranche gibt es unterschiedliche Leasingformen. Sie lassen sich grob in zwei Kategorien einordnen: den Dry- und den Wet-Lease. Das Dry-Lease ist das häufigste Leasingverfahren. Hier wird allein das Flugzeug, ähnlich wie beim Autoleasing, an eine Fluggesellschaft verleast. Da Flugzeuge im Dry-Lease oft über einen längeren Zeitraum vermietet werden, erhalten sie häufig die Bemalung und die Innenausstattung des Leasingnehmers, werden von dessen Crews betrieben und bekommen oft die Registrierung des Landes der leasenden Fluggesellschaft. Wichtigstes Merkmal des Dry-Lease ist, dass das Leasingflugzeug unter dem Air Operator Certificate (AOC, zu deutsch Luftverkehrsbetreiberzeugnis) des Leasingnehmers betrieben wird, also dass der Leasingnehmer für den Betrieb des geleasten Flugzeugs verantwortlich ist. Diese Leasingform ist somit sehr unauffällig – dem Passagier fällt im Regelfall nicht auf, ob das Flugzeug gemietet ist oder sich im Eigentum der Airline befindet. Beim Wet-Lease hingegen fliegt das vermietete Flugzeug (Aircraft) weiter unter dem AOC des Leasinggebers, der auch die Cockpit- und meist auch Kabinenbesatzung (Crew) stellt. Außerdem zeichnet sich der Leasinggeber für die Wartung (Maintenance) des Fliegers verantwortlich und kommt für dessen Versicherung (Insurance) auf. Deswegen wird dieses Modell auch ACMI-Modell genannt, das je nach Vereinbarung der Leasingpartner auch als AMI, AC, ACM, AI, CMI und so weiter erfolgen kann. Der Einfachheit halber wird diese Leasingform mit all ihren Varianten im Folgenden mit dem Sammelbegriff Wet-Lease wiedergegeben.

Wet-Lease heute

Bereits gegen Ende der Corona-Pandemie griffen deutsche Fluggesellschaften in der Sommersaison vermehrt auf Wet-Lease-Dienste zurück. Erklärt wurde dieser Umstand damit, dass die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter mit einer derart schnellen Erholung der Reisenachfrage nicht gerechnet hatten und eingemottetes Fluggerät und vor allem abgewandertes Flugpersonal nicht zur Verfügung standen.

Mittlerweile scheint es Usus zu sein, dass deutsche Fluggesellschaften mindestens über die Sommersaison hinweg auf Wet-Lease-Airlines zurückgreifen, wie die aktuelle Übersicht zeigt:

Condor

Der Ferienflieger listet für die Sommersaison 2023 insgesamt sieben Fluggesellschaften auf, die für ihn Wet-Lease-Dienste anbieten: Air Belgium, Bulgaria Air, European Air Charter, Flyair41, Heston Airlines, Marabu und Sundair. Condor lagert damit circa 20 Prozent ihres Flugangebots an Wet-Lease-Dienstleister aus.

Eurowings

Der Billigableger der Lufthansa-Gruppe listet für diese Sommersaison als seine Partnerairlines Air Baltic, Avion Express Malta, Tuifly, Smartwings und Lufthansa Cityline auf. Damit wird circa ein Drittel des Eurowings-Flugprogramms an externe Wet-Lease-Dienstleiter ausgegliedert.

Marabu

Bei Marabu handelt es sich zwar rechtlich gesehen um eine estnische Fluggesellschaft, ihr Betrieb erfolgt aber ausschließlich von Deutschland aus und bedient ehemalige Condor-Routen. Obwohl die Airline erst wenige Monate alt ist, mussten bereits alle erdenklichen europäischen Wet-Lease-Dienstleister für den Newcomer einspringen, um einen halbwegs reibungslosen Verkehr zu ermöglichen. Doch auch der Normalbetrieb sieht nur den Einsatz eines einzigen Airbus A320 unter dem AOC von Marabu vor – die restlichen vier Flugzeuge werden von den West-Lease-Dienstleitern Nordica und Heston Airlines betrieben.

Sundair

Sundair fliegt nicht nur als Wet-Leasing-Partner für Condor. Sie kauft auch selbst zu. Von den insgesamt sieben für Sundair eingesetzten Flugzeugen werden vier Maschinen durch den kroatischen Wet-Lease-Dienstleister Flyair41 Airways betrieben, eine Tochtergesellschaft von Sundair.

Tuifly

Während die britische Tui Airways für diesen Sommer etliche Kapazitäten von Smartlynx Airlines und Avion Express hinzugemietet hat, greift die deutsche Schwester Tuifly in dieser Saison nur an einzelnen Tagen auf Wet-Lease-Dienste zurück. Ab und an kommen Smartlynx Airlines und Getjet Airlines für die Hannoveraner zum Einsatz. Zu erwähnen ist, dass Tuifly weniger als Leasingnehmer und vielmehr als Leasinggeber fungiert.

So vermietete Tuifly selbst 14 Boeing 737-800 im Wet-Lease an Air Berlin. Als diese in Konkurs ging, sprang Eurowings in die hinterlassene Lücke ein und griff ebenfalls auf die Wet-Lease-Dienste der Tuifly und dieselben Flugzeuge zurück. Im Laufe der Zeit wurden die Dienste reduziert, sodass aktuell nur noch zwei Tuifly-Flugzeuge im Wet-Lease für Eurowings ab Köln-Bonn unterwegs sind.

Die Übersicht zeigt, dass die Nutzung von Wet-Lease mittlerweile fest einkalkulierter Bestandteil im Flugprogramm deutscher Airlines ist. Die vor zwei Jahren häufig angeführte Begründung, den Nachfragesprung mit eigenem Fluggerät und Personal nicht stemmen zu können, ist überholt.

So verkaufte Condor letzten November zwei eigene Boeing 757-300 und ersetzte die im darauffolgenden Frühjahr fehlende Kapazität unter anderem durch das Wet-Lease eines Airbus A330-200 der litauischen Heston Airlines. Dieser fliegt zwar mit vier Condor-Streifen an der Heckflosse, aber mit Heston-Personal, -AOC, -Wartung und -Versicherung zweimal täglich für Condor die Rotation Düsseldorf - Palma de Mallorca.

Reaktionen der Fluggäste auf solche und andere Konstrukte bleiben freilich nicht aus. Unter Bewertungsportalen häufen sich Beschwerden von Reisenden. "Renommierte Airline gebucht – Osteuropa bekommen" – so oder ähnlich lauten die Kommentare verärgerter Reisender.

Dabei wird weniger die Sicherheit der Wet-Lease-Airlines (was als Passagier auch schwer möglich ist) oder deren Kabinenservice bemängelt ("Obwohl niemand deutsch sprach, war die Besatzung sehr zuvorkommend") als vielmehr das Vorgehen der Fluggesellschaften, unter deren Flugnummer der Flug durchgeführt wurde, also der Wet-Lease-Nehmer.

Airbus A330 der Smartlynx im Condor-Look. © SmartLynx Airlines { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/smartlynx-a330-K09ptb__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© SmartLynx Airlines"} } Airbus A330 der Smartlynx im Condor-Look. © SmartLynx Airlines

Nach Kundenbeschwerden hatte Condor auf der Langstrecke zuvor bereits die Zusammenarbeit mit Smartlynx beendet. Passagiere hatten sich unter anderem über beschädigte Sitze und mangelhafte Sprachkenntnisse des Kabinenpersonals beschwert.

Doch schon allein eine andere Airline am Gate ist für viele Condor-Reisende ein Problem. Die empörten Kundenkommentare reichen von "Wir wurden erst kurz vor Reiseantritt informiert, dass unser Flug von einer anderen Fluggesellschaft durchgeführt wird" bis hin zu "Keiner wusste, dass wir in eine andere Airline steigen".

Selbst preissensible Reisende berichten, dass sie bei der Reiseplanung eine bekannte und somit ihnen vertrauenswürdige Fluggesellschaft buchten und dafür bereit waren, gewisse Mehrkosten in Kauf zu nehmen. "Wenn wir uns aber in einem alten Flugzeug einer No-Name-Airline wiederfinden", so ein Kommentator, "dann ist das Trickserei". Dass Vorwürfe dieser Art vor allem in Richtung Condor zielen, liegt wahrscheinlich am hohen Markenwert der beliebten Ferienfluggesellschaft.

Die Sicht der Gewerkschaften auf Wet-Lease-Dienstleister

Doch nicht nur die Passagiere, auch Personalvertreter mögen Wet-Leasings eher nicht. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kritisiert beispielsweise seit einiger Zeit den langfristigen und gezielten Einsatz von Wet-Lease-Dienstleistern für deutsche Airlines. Allerdings geht ihre Kritik als Gewerkschaft in eine andere Richtung als die der Passagiere.

Zwei Piloten unterhalten sich auf der Fluggasttreppe an einem Flugzeug. © Avia Solutions Group { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/04/what-do-pilots-want-6-tips-to-help-you-attract-and-retain-the-best-talent-9OlBUF__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Avia Solutions Group"} } Zwei Piloten unterhalten sich auf der Fluggasttreppe an einem Flugzeug. © Avia Solutions Group

Die VC bemängelt das Konstrukt "als dauerhaftes Mittel zur Kostensenkung und dem damit verbundenen Sozialdumping". Galt Wet-Lease in der Vergangenheit als eine teure Form, kurzfristig Flugkapazitäten bereitzustellen, ist sie heute nach Ansicht der Pilotengewerkschaft zu einem Kostensenkungsmodell geworden.

Die Vereinigung Cockpit prangert an, dass einige Wet-Lease-Gesellschaften ihr Personal mit dubiosen Arbeitsverhältnissen "in die Scheinselbständigkeit drängen oder über Agenturen zweifelhafte Arbeitnehmerüberlassung praktizieren." Besonders kritisch sieht die Pilotenvertretung den Newcomer Marabu, der bisher nur ein einziges Flugzeug selbst betreibt und den Rest seines Flugprogramms durch Wet-Lease-Dienste abdeckt, das zuvor von Condor bedient wurde.

Was sind die Gründe für den vermehrten Wet-Lease-Einsatz?

Wet-Leasing-Anbieter gelten zunächst einmal als Kapazitätsanbieter. Während es lange dauert, neue Flugzeuge einzuflotten, können die Dienstleister schnell einspringen und Sitzplatzkapazitäten stellen. Das ist entweder in Sondersituationen wie aktuell nach Corona wichtig für Fluggesellschaften. Während Boeing und Airbus nicht liefern können und auch Ersatzteile noch immer Mangelware sind, können Airlines mit Wet-Lease-Partnern ein größeres Angebot in den Markt bringen. Gerade in Zeiten mit zu wenig Kapatität am Markt kann das sehr lohnend sein.

Wet-Leasing-Partner springen kurzfristig ein, wenn ein Flugzeug beschädigt wird, beispielsweise durch einen Vogelschlag. © dpa / Arne Dedert { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2016/09/9c00aeedb_94e4223f84708e0d8720c5a06d71c353__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Arne Dedert"} } Wet-Leasing-Partner springen kurzfristig ein, wenn ein Flugzeug beschädigt wird, beispielsweise durch einen Vogelschlag. © dpa / Arne Dedert

Ein weiterer Grund für den Einsatz von Wet-Leasing-Partnern kann ein Engagement als "Aushilfsbetreiber" sein. So schließen Airlines regelmäßig Verträge mit Wet-Leasing-Anbietern, damit diese Flugzeuge und Personal vorhalten, nur für den Fall, dass ein Flugzeug bei der auftraggebenden Airline kurzfristig ausfällt. Der Wet-Leasing-Partner springt dann ad hoc ein und übernimmt Flüge, die ansonsten ausgefallen wären.

Es gibt aber auch einen Grund, weshalb vor allem touristische Airlines oft auf Wet-Leasing-Anbieter zurückgreifen. Es ist derselbe Grund, weshalb sie im Gegenzug oft auch selbst Wet-Leasing-Anbieter sind: Es ist die hohe Saisonalität im Fluggeschäft. In Europa gibt es im touristischen Flugverkehr eine extrem hohe Nachfrage im Sommer, während im Winter die Nachfrage deutlich abnimmt. Im Sommer mieten sich Ferienflieger daher gerne zusätzliche Kapazitäten, während sie im Winter ihre eigenen Flugzeuge vermieten, etwa nach Nordamerika oder sogar nach Autralien, wo die Saisonalitäten gegenläufig sind.

Der Grund, dass Ferienflieger im Winter hierzulande kaum zu tun haben, wirkt sich auch auf den nächsten Grund aus: die teuren Besatzungen. Je teurer es wird, eigenes Personal vorzuhalten, desto eher kann es sich für Airlines lohnen, Kapazitäten einfach fremd einzukaufen. Das gilt beispielsweise, wenn eine Ferienfluggesellschaft nur wenige Flüge von einem Flughafen durchführen will und kein eigenes Personal dort stationieren will.

Ein weiterer Grund können die generell hohen Kosten am Standort Deutschland sein. Die haben zuletzt zu einem deutlich geringeren Wachstum hierzulande als in vergleichbaren Märkten geführt. Während Ryanair und auch Easyjet als paneuropäisch aufgestellte Fluglinien die in Deutschland weggefallenen Kapazitäten unkompliziert zu anderen europäischen Basen verschieben, tat sich eine bislang vor allem auf Deutschland fokussierte Fluglinie wie Eurowings schwer damit.

Doch mit der Gründung von Eurowings Europe – die zuerst als österreichische und seit letzter Wintersaison als maltesische Airline firmiert – scheint eine Möglichkeit gefunden zu sein, dynamisch auf Marktentwicklungen zu reagieren. Die maltesische Eurowings Europe speist sich hauptsächlich durch transferierte Maschinen der im Gegenzug aufgelösten österreichischen Schwester, mit denen zügig in Graz, Palma de Mallorca, Prag, Pristina, Salzburg, Stockholm und Wien Basen eröffnet wurden. Die deutsche Eurowings hingegen wird ihre Vor-Corona-Kapazität erst in diesem Sommerflugplan – und eben nur mit Hilfe der Wet-Lease-Dienstleiter wie Avion Express und Co – erreichen.

Es gibt auch deutsche Wet-Leasing-Spezialisten

Es greift allerdings zu kurz, nur in den deutschen Kosten den Standortnachteil und damit den Grund für den vermehrten Rückgriff auf Wet-Lease-Dienste zu sehen. Die Entwicklung, die sich in den letzten Jahren im LKW-Fernverkehr vollzogen hat, dass viele deutsche Speditionen unter Umgehung von Arbeits- und Tarifstandards auf osteuropäische Dienstleister zurückgreifen, dient nur bedingt als Schablone für den Luftverkehr.

Leav Aviation Airbus A320. © AirTeamImages.com / Manuel EstevezR { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/422676-3BJZYU__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Manuel EstevezR"} } Leav Aviation Airbus A320. © AirTeamImages.com / Manuel EstevezR

Ein Blick auf andere europäische Airlines zeigt, dass auch sie den langfristigen Einsatz von Wet-Lease-Dienstleistern für sich entdeckt haben. So nutzt beispielsweise die niederländisch-französische Transavia die Dienste des deutschen Wet-Lease-Anbieters Leav-Aviation.

Und wer bei der italienischen Ita Airways einen Flug von Mailand-Linate nach Stuttgart bucht, wird verwundert sein, den Ita-Flug beim Kölner Wet-Lease-Dienstleiter German Airways anzutreten. Der deutsche Wet-Leasing-Spezialist fliegt unter anderem auch für KLM.

Dass allerdings selbst Billigflieger und Linienfluggesellschaften derzeit so stark auf Wet-Leasing setzen, ist den Corona-Nachwirkungen in der Luftfahrtindustrie geschuldet. Während beispielsweise KLM ihre eigenen Embraer-Regionaljets wegen Triebwerksproblemen und fehlender Ersatzteile nicht wie geplant einsetzen kann, fehlen bei Ita einfach neue Flugzeuge.