Die EU bringt ihre angekündigte Umweltgesetzgebung in Sachen Luftverkehr auf den Weg. Vor dem Hintergrund des EU-Klimapakets "Fit for 55" soll mit der Verordnung "ReFuel EU Aviation - Ensuring A Level Playing Field For Sustainable Air Transport" eine Verordnung geschaffen werden, die die Klimawirkung des Luftverkehrs deutlich reduziert - bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf die Branche.

Wie das funktionieren soll, hatte zunächst der EU-Transportausschuss überprüft. Bevor die Verordnung im Juni im Plenum des Europäischen Parlaments zur Abstimmung gelangt, stimmten nun die Mitglieder im EU-Umweltausschuss Änderungen an der Gesetzesvorlage ab.

Dabei nickten die Abgeordneten im Umweltausschuss mehrheitlich zahlreichen Änderungsvorschlägen, die federführend von der kroatischen Christdemokratin Sunčana Glavak ausgearbeitet worden waren, zu. Ziel der Maßnahmen ist es, den Luftverkehr bis 2050 klimaneutral zu gestalten.

Vor allem die vom EU-Transportausschuss eigentlich in Stufen vorgeschlagene Reduzierung der kostenlos zugeteilten Emissionszertifikate für Fluggesellschaften im EU-Emissionshandel sollen dem Umweltausschuss zufolge schneller zurückgefahren werden. Anders als ursprünglich vorgesehen lediglich 25 Prozent sollen nun dem neuesten Vorschlag zufolge alle kostenlosen Zertifikate in die Auktion eingehen – und das nicht erst 2027, sondern bereits ab 2025.

Damit könnte sich der Emissionshandel für viele Fluggesellschaften deutlich verteuern. Bislang war im EU-ETS die kostenlose Verteilung als Übergangsphase vorgesehen. Allerdings erhalten nur diejenigen Airlines kostenlose Allowances, die zum Start des ETS für den Luftfahrtsektor im Jahr 2011 schon dabei waren. Neue Airlines erhalten seit jeher keine kostenlosen Zertifikate.

Der EU-Emissionshandel Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, gibt es in der Europäischen Union bereits seit 2005 einen Emissionshandel. Der EU-ETS (Emissions Trading System) soll die in der EU anfallenden Treibhausgasemissionen ausstoßintensiver Sektoren auf marktwirtschaftlicher Basis bepreisen, begrenzen und langfristig reduzieren. Von Anfang an werden Anlagen der Schwerindustrie und die Kraftwerke zur Stromerzeugung im EU-ETS geführt. Seit 2012 müssen auch die Fluggesellschaften ihre EU-Emissionen im Handelssystem melden. Mehr Informationen

EU will Auswirkungen überwachen

Damit sich aus den nun vorgesehenen drastischen Verteuerungen keinen Wettbewerbsnachteil für EU-Airlines ergeben, will die EU jährlich die Auswirkungen der neuen Umweltregelungen auf den Markt durchleuchten. Dabei geht es der EU vor allem auch um eine soziale Komponente, wie es heißt.

Der Übergang der Luftfahrtbranche zur Nachhaltigkeit "sollte die soziale Dimension des Sektors und seine Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigen, um sicherzustellen, dass dieser Übergang sozial gerecht ist und die Ausbildung, Umschulung und Qualifizierung der Arbeitnehmer gewährleistet", heißt es in einem von der Umweltkommission nun neu hinzugefügten Absatz.