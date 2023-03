Die Integration von CT-Scannern beschleunigt Abläufe an den Sicherheitskontrollen enorm, stellt Flughäfen jedoch auch vor ungewöhnliche Herausforderungen, vor allem in Sachen Gewicht. Demnächst soll es aber kompaktere Alternativen geben.

Computer-Tomographie (CT) könnte die Lösung vieler Probleme an den Kontrollspuren der Flughäfen sein. Mit hoher Effizienz und wenig Aufwand für die Reisenden kann das Handgepäck gescannt werden und vielleicht sogar die Flüssigkeitsgrenze von 100 ml fallen. Auf der Passenger Terminal Expo in Amsterdam konnte sich airliners.de zum aktuellen Stand informieren.

CT-Scanner sind aktuell die wichtigste Neuerung in der Luftsicherheit. Auf der Passenger Terminal Expo zeigte sich bei den Herstellern von CT-Scannern für die Personenkontrollen entsprechend großer Andrang. Das Interesse an der neuen Technik war offensichtlich. Die Stände von Leidos, Smiths Detection und Thales waren jedenfalls an den ersten zwei Messetagen gut besucht – und das nicht ohne Grund.

Die Vorteile der CT-Scanner für die Handgepäckkontrollen liegen auf der Hand. Der Passagier muss sich kaum noch auf die Kontrollspur vorbereiten und kann beispielsweise Flüssigkeiten und Laptops im Handgepäck belassen. Wenn keine verbotenen, schwer identifizierbaren Gegenstände im Gepäck vorhanden sind, wird der Gang durch die Kontrollspur deutlich beschleunigt.

Der CT-Scanner ist dabei ein Werkzeug, dass zusätzlich von Software unterstützt wird. Das Kontrollpersonal bekommt weitere Hilfestellungen durch Algorithmen, die das Gesehene im Scannerbild leichter klassifizieren lassen und die unter Buzzwörter wie "Machine Learning", "Big Data", "Artificial Intelligence" vermarktet werden.

Technikrucksack des Autors im CT-Scan bei Smiths Detection. Links ist das Notebook extrahiert worden. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/smiths-extra-ZHkKO0__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Smiths Detection hat schon 800 CTs verkauft

Experimentiert wird mit der Technik schon eine ganze Weile. Wobei "Experiment" vielleicht das falsche Wort ist. Weltweit sind die Geräte schon länger im Einsatz. Die Flughäfen von Mailand, Milano Malpensa und Milano Linate, setzen schon seit Ende 2020 auf die CT-Scanner von Smiths Detection und auch hierzulande sind die ersten Geräte bereits im Einsatz, etwa am Flughafen Frankfurt seit Januar.

Immerhin 800 Scanner hat Smiths Detection schon weltweit verkauft, wie das Unternehmen airliners.de auf der Passenger Terminal Expo sagte. Flughäfen in aller Welt seien an der Technik interessiert. Diese stellt die Flughäfen aktuell aber vor Herausforderungen, so Smiths Detection, der als einziger Hersteller auf der Expo ein lauffähiges Gerät zeigte.

Der Scanner ist groß und wiegt in der aktuellen Generation immerhin 2,1 Tonnen. Dabei ist es bereits ein weiter optimiertes Gerät, was den Platz- und Gewichtsbedarf angeht. Die blaue Linie um das Gerät zeigt die alten Dimensionen. Der Vorgänger wog nochmal 350 Kilogramm mehr.

CT-Scanner der aktuellen Generation von Smiths Detection. Blaue Umrandung: Größe des Vorgängers. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/smiths-P6wLzF__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Solche Lasten vertragen allerdings nicht alle Flughafenböden ohne bauliche Veränderungen. Für die vergleichsweise riesigen Scanner muss dann auch noch der Platz gefunden werden. Ebenfalls das Wannenrückführungssystem muss angepasst werden. Wie man an dem folgenden Bild gut erkennt, ist unter dem CT-Scanner aber eigentlich gar kein Platz.