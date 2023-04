Ein Pilot geht im Flughafen "Franz Josef Strauß" in München mit seinem Koffer durch ein Terminal.

Bagtag will mehr als nur ein einfacher Anbieter von EBT-Hardware werden. Der erste Schritt hin zum Software-Dienstleister wurde schon getan. Auf der Passenger Terminal Expo (PTE) in Amsterdam konnte airliners.de mit dem Managing Director Jasper Quak über die zukünftige Strategie sprechen, die auch Crews involviert.

Bagtag ist als Anbieter von Electronic Baggage Tags (EBTs) bekannt, die für Vielflieger eine Alternative zu herkömmlichen Papiergepäckbändern bieten sollen. Von der aktuellen Generation, den "Bagtag Flex", hat das Unternehmen mehr als 20.000 Einheiten verkauft. Dazu kommt die erste Generation ("Bagtag Fix") und die Koffer von Rimowa mit integrierten Displays. Das sorgt immerhin für rund 300.000 registrierte Nutzer, wie Jasper Quak, Managing Director von Bagtag, airliners.de auf der Passenger Terminal Expo in Amsterdam sagte.

Das ist zumindest ein guter Anfang als Basis. Doch Bagtag will weit mehr werden, als ein einfacher Anbieter von Hardware. Die ersten Schritte davon konnte man schon in der Vergangenheit sehen. Bagtag hat sich zunehmend um eine eigene Software-Infrastruktur gekümmert.

Die Software ist schon länger so leistungsfähig, dass Bagtag zusammen mit der Lufthansa das EBT-System in den Koffern von Rimowa retten konnte. Übrigens ist Rimowa noch immer ein aktiver Kunde von Bagtag, wie Quak airliners.de sagte. Das dürfte so manchen verwundern, denn aus Sicht von Rimowa-Kunden wirkt das EBT-System dort wie aufgegeben.

Doch für Bagtag soll es in Zukunft nicht nur um EBTs für Endkunden gehen. Das niederländische Unternehmen will jetzt das B2B-Geschäft ausbauen und zwar mit sehr viel Service auch für die Airlines selbst.

Crews sollen mit Bagtags EBTs fliegen

Als weiteres Geschäftsfeld will Bagtag die Airlines selbst von seinen Systemen überzeugen. Die Crews sollen EBTs nutzen, um ihre eigenen Koffer zu deklarieren und aufzugeben. Bisher ist das, so Quak, häufig ein manueller Prozess bis hin zu handschriftlich ausgefüllten Bagtags. Diese stellen das Bodenpersonal laut Quak manchmal vor Schwierigkeiten, wenn etwa die Tags nicht leserlich beschriftet wurden.