Mit Flugverboten und Grenzschließungen rüstet sich Europa gegen eine in Großbritannien entdeckte, fast doppelt so ansteckende Variante des Coronavirus. Unter anderem Deutschland stoppt nun Flüge aus Großbritannien weitgehend. Landungen aus dem Land sind ab Mitternacht untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums von Sonntag hervorgeht.

501Y+69/70del, so heißt die Mutation von Sars-Cov-2, die sich derzeit im Südosten Englands so stark verbreitet hat, dass sie zur dominanten Variante wurde. Sie ist auch bekannt unter dem vorläufigen Namen VUI 20201201 und ist seit etwa einer Woche unter genauer Beobachtung. Das geschah zudem so schnell, dass am gestrigen Samstag der Premier Minister Boris Johnson des Vereinigten Königreichs zu einer Pressekonferenz lud und einen Tier 4 Lockdown für Teile Englands verkündete, der auch London betrifft und damit das Drehkreuz der British Airways.

Festliche Weihnachten mit Familientreffen wurden damit faktisch abgesagt, um eine weitere Verbreitung dieser Variante zu verhindern. Tier 4 "Stay at Home" ist noch strenger als Tier 3 mit dem Zusatz "Very High Alert". Eine volle Liste der betroffenen Regionen hat The Independent veröffentlicht. Die Auswirkungen sind so deutlich, dass Bewohner von Tier-4-Regionen sich eigentlich nicht mehr bewegen sollen.

Die Gründe für die verschärften Maßnahmen, die Wales, Schottland und Nordirland nicht betreffen, liegt an einer Eigenart der Mutation, die dem Virus Vorteile verschafft. Bis zu 70 Prozent ansteckender soll diese Variante ersten Daten zufolge sein. Sie springt also leichter von Mensch zu Mensch.

Die Gefahr liegt an der potenziell erhöhten Anzahl der Fälle

Immerhin sieht es - ebenfalls nach ersten Daten - danach aus, dass diese neue Variante nicht gefährlicher ist als die bisher bekannten Varianten. Auch die Impfstoffe sollten noch funktionieren. Die Forscher konzentrieren sich jetzt darauf, dies zu verifizieren. Die Variante ist sehr neu, wie auch eine vorläufige Analyse klarstellt. 501Y+69/70del wurde im September 2020 das erste Mal entdeckt. Hierbei ist anzumerken, dass neben Dänemark auch das Vereinigte Königreich sehr viele Ressourcen für die Sequenzierung von Virusgenomen aufwendet. Vergleichsweise viele Fälle werden in diesen beiden Ländern mit hohem Aufwand untersucht. Es handelt sich nicht um ein Standardverfahren, dass etwa mit jedem PCR-Test zugleich angewandt wird. Mitunter werden pro Tag aber mehrere Tausend Fälle weltweit dem nextstrain.org-Projekt zugeführt, welches eine Analyse der jeweiligen Varianten möglich macht. Für das Anschauen der Web-Daten ist allerdings ein schneller Browser empfohlen. Smartphones werden oft überlastet.

Tier-4-Regionen in England verzeichnen hohe Infektionsraten. © COBR

Diese vorläufigen Aussagen zur Gefahr müssen allerdings mathematisch betrachtet werden. Wenn die Virusvariante ähnliche Eigenschaften hat, etwa bei schweren Verläufen mit Hospitalisierungen und Todesfällen, heißt dass nur, dass die Gefährdung pro Infektion ähnlich ist. Da sich das Virus allerdings leichter verbreitet, kommt es trotzdem zu einem Anstieg der Fälle und damit auch einem Anstieg der Hospitalisierungen und schließlich Todesfällen. Ein ansteckenderes Virus kann also die Gesundheitssysteme schneller an seine Lasten bringen. Als Folge würde die Qualität der Behandlung sinken und insbesondere bei der Anwendung der Triage auch die Sterblichkeit steigen.

Genau das befürchtet die Regierung in England, obwohl etwa auch in Wales sehr hohe Infektionszahlen zu erkennen sind. Dort ist allerdings die neue Variante noch nicht so verbreitet. Nur in einzelnen Fällen ist die Variante in Wales und Schottland entdeckt worden. In Nordirland fehlt sie komplett.

Anteil der neuen 501Y-Variante steigt deutlich in betroffenen Regionen. © COBR

Nicht zu verwechseln ist die Variante, die derzeit in England unterwegs ist, mit einer anderen 501Y-Variante, die in Südafrika einen großen Teil der Infektionen ausmacht. Diesbezüglich sind die Informationen von Dr. Emma Hodcroft via Twitter, eine der Entwicklerinnen des Nextstrain-Projekts, oft interessant. Die Namensgebung der Varianten hat einen beschreibenden Charakter. Das bedeutet nicht, dass ähnlich lautende Varianten ähnliche Eigenschaften bei der Übertragbarkeit haben müssen.

Zahlreiche Länder beschließen Flugverbote

Befürchtungen kommen nun schnell auf, dass die neue Variante sich auch auf dem europäischen Festland verbreitet, wenn sie nicht schon da ist. Ab Mitternacht sind Landungen vom Flugzeugen aus Großbritannien in Deutschland untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums von Sonntag hervorgeht.

Ausgenommen sind reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Jets nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren. Die Bundesregierung plant in der neuen Woche daneben noch weitergehende Beschränkungen auch des Reiseverkehrs zu Südafrika.

Das Landeverbot gilt laut der Verfügung zunächst bis 31. Dezember. Hintergrund ist, dass sie sich für eine möglichst schnelle Umsetzung auf eine bestehende EU-Verordnung stützt - und Großbritannien nur noch bis zum Jahresende übergangsweise im EU-Binnenmarkt ist.

Das deutsche Bundesinnenministerium hatte die Bundespolizei bereits am Sonntagabend angewiesen, Reisende aus Großbritannien und Südafrika sofort systematisch zu kontrollieren. Dies gilt mit Blick auf die korrekte Registrierung in der Digitalen Einreiseanmeldung, teilte ein Ministeriumssprecher am Sonntag in Berlin mit. Erforderliche Infektionsschutzmaßnahmen seien eng mit den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern abzustimmen. Reisende müssten sich auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen.

Zuvor hatten neben den Niederlanden auch Belgien, Frankreich und Italien entsprechend reagiert und lassen Flugzeuge aus Großbritannien nicht mehr landen. Österreich kündigte ebenfalls ein Landeverbot an.

Die Niederlande hatten äußerst schnell auf die Nachrichten aus 10 Downing Street reagiert. Bereits seit Sonntag 6 Uhr früh gilt laut dem Gesundheitsministerium ein Landeverbot für Flugzeuge mit Passagieren aus dem Vereinigten Königreich. Das wird zunächst bis zum 1. Januar gelten. Laut Euronews wurde die Variante im Dezember auch schon einmal in den Niederlanden entdeckt.

Die EU peilt einen gemeinsamen Ansatz an. "Wir sind in Kontakt mit den Mitgliedstaaten, um den Informationsaustausch zu steigern, und um zu prüfen, wie sie sich koordinieren können", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel am Sonntag.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, erörterten in einem Telefonat die neue Corona-Lage. Nach Angaben aus Elysée-Kreisen habe ein gemeinsames Vorgehen angesichts der neuen Variante des Coronavirus im Mittelpunkt der Gespräche gestanden. Macron hat noch für Sonntagabend einen Verteidigungsrat einberufen.

Genaues über die Verbreitung weiß man noch nicht. Christian Drosten von der Charité schrieb per Twitter, dass die 501Y+69/70del-Variante hierzulande noch nicht entdeckt wurde. Das ist allerdings allenfalls ein Hinweis, da in Deutschland die Sequenzierung der Virusgenome nicht die Rolle spielt, wie etwa im Vereinigten Königreich. Hierzulande gibt es aber beispielsweise die Deutsche COVID-19 OMICS Initiative, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat und über die Gisaid-Initiative mit nextstrain.org zusammenarbeitet.

Mutationen von Sars-Cov-2 sind schon öfter aufgefallen

Entsprechende Mutationen sind allgemein nichts Ungewöhnliches und teils sogar hilfreich. In Europa etwa sind die Familien 20A.EU1 und EU2 definiert worden, auf die auch airliners.de im Lagebericht zur Luftfahrt vom November aufmerksam machte. Diese Varianten haben sich von Spanien und Frankreich aus deutlich auch in Richtung Deutschland verbreitetet, waren aber offenbar nicht infektiöser als andere Varianten.

Es ist daher möglich herauszufinden, wo das Virus in der jeweiligen Form herkommt. So war etwa sehr früh klar, dass die USA das Virus nicht nur direkt von China bekamen. Insbesondere die Ostküste wurde anfangs vor allem von Viren erreicht, die ihren Ursprung in Europa hatten. Trotzdem will man die Verbreitung von Mutationen möglichst vermeiden, da diese die Eigenschaften des Virus auch zum Negativen hin verändern können. Der aktuelle Fall zeigt, dass dies binnen weniger Monate passieren kann, aber erst spät entdeckt wird.

Luftfahrt als Beschleuniger für mögliche Variantenverbreitung

Die potenziellen Auswirkungen auf den Reiseverkehr, gerade bei dem aktuellen Fall, könnten enorm sein. Viele Länder haben schon jetzt große Probleme mit der zweiten Welle von Sars-Cov-2-Infektionen. Eine Variante, die sich besser verbreitet, ist damit kaum noch handhabbar. Normalerweise gilt: Die Reisen zwischen zwei Regionen mit ungefähr ähnlichem Infektionsgeschehen (Prävalenz) und vernünftigem Verhalten stellt ein geringes Problem dar. Die neue Variante inklusive anderer Eigenschaften ändert die Situation allerdings und Risikominimierung könnte in den nächsten Tagen die Folge sein. Dazu gehört auch, die Fallzahlen allgemein deutlich zu drücken. Denn wenn das Contact Tracing wieder funktioniert, hindert dies auch neue Varianten, sich effektiv zu verbreiteten. Diesbezüglich ist die Kontrolle in vielen Ländern, auch in Deutschland, verloren gegangen.

Gerade für das Vereinigte Königreich könnten die neuen Erkenntnisse große Probleme bringen, wenn andere Länder dem Beispiel der Niederlande folgen. Auf das ohnehin schon durch den Brexit stark belastete Land kommt eine weitere große Herausforderung hinzu, sollte es nicht gelingen, die neue Variante mit den Tier-4-Schutzmaßnahmen einzudämmen.

Eine Überspringen und eine Verbreitung in Europa hätte vermutlich enorme Auswirkungen. Viele andere, weit entfernte Länder schotten sich schon jetzt von Europa ab, auch wenn Lockerungen vorbereitet wurden und werden. Die Nachricht einer sehr viel leichter sich verbreitenden Variante des neuen Coronavirus könnte Befürchtungen im Ausland verstärken sich länger abzuschotten.