Condor setzt sich auf die klassischen transatlantischen Rennstrecken - und zwar in direkter Konkurrenz zu Lufthansa und der Star Alliance. airliners.de hat den Sommerflugplan von Condor im Vergleich zu den Mitbewerbern analysiert und mit Experten gesprochen, ob es sich dabei um einen cleveren Schachzug handelt - oder eher nicht. Die genutzten Daten beruhen auf Flugplandaten und den Angaben der Airlines.

Condor hat ein Update ihres Sommerflugplans veröffentlicht und überrascht dabei mit Streckenankündigungen in US-Metropolen: Der Ferienflieger wird im Sommer von Frankfurt aus nach Boston, Los Angeles und San Francisco starten. Auch die im November nach den Corona-Öffnungen aufgenommene New-York-Rotation soll ins Condor-Standardportfolio übergehen.

Bislang hatte sich Condor in Nordamerika auf eher exotische Ziele konzentriert, wie beispielsweise Anchorage in Alaska oder Whitehorse, die Hauptstadt des Yukon-Territoriums in Kanada. Hinzu kamen klassische Touristendestinationen wie etwa Las Vegas sowie Ziele abseits der Mainstream-Angebote, wie Portland, Phoenix oder Baltimore.

Mit allen neuen USA-Zielen geht der Ferienflieger nun aber in Konkurrenz zu Lufthansa und ihren Star-Alliance-Partnern. Statt sich also weiter einen reinen Zweikampf mit Eurowings Discover zu liefern, greift Condor nun den Kranich direkt an.

Dieser hatte seinen neuen Ferienflieger auf der Langstrecke zunächst in direkter Konkurrenz zu Condor positioniert. Discover kündigte ab Frankfurt vor allem die klassischen Langstrecken-Urlaubsdestinationen der Condor an, etwa in Richtung Kuba, nach Mauritius oder Namibia. Auch die traditionell gut laufende Condor-Route nach Las Vegas bedient auch Eurowings Discover.

Mittlerweile setzt Discover einen starken Fokus auf Afrika Condor hingegen will auf den Transatlantik-Rennstrecken ihr Glück suchen und tritt dabei offensichtlich als Preisbrecher auf. Der günstigste Lufthansa-Flug etwa nach New York beginnt ab rund 500 Euro. Condor bietet die US-Langstrecken ab 269 Euro an. Kann das gut gehen?

Eine Condor-Sprecherin verteidigt die neue Strategie auf Anfrage. Condor orientiere sich nicht an den Flugplänen von Mitbewerbern, sondern nehme Ziele ins Portfolio auf, von denen man überzeugt sei, dass eine große Nachfrage bestehe. Gerade für Nordamerika erwarte man in diesem Sommer nach den zwei ausgefallenen Pandemiesommern einen großen Nachholbedarf. Auch in der Vergangenheit habe Condor bereits Flüge zum "Big Apple" im Angebot, wie die Sprecherin weiter ausführt, teilweise im Vollcharter.