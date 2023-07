Die allermeisten Frachter sind umgebaute Passagierflugzeuge. Nur ein Drittel der weltweiten Flotte besteht aus "Factory Freightern", also speziell hergestellte Maschinen. Ein Blick auf das zuletzt rückläufige, aber jetzt wieder Fahrt aufnehmende Spezialsegment im Flugzeugbau.

Boeing 777-Frachter in verschiedenen Stadien der Montage stehen in der Boeing-Produktionsstätte Everett.

Rund die Hälfte der Luftfracht fliegt in den Laderäumen von Passagierjets, die andere Hälfte wird in Nurfrachtern transportiert. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Flugzeuge, die nach ihrem Einsatz als Passagierflugzeug zu Frachtern umgerüstet wurden.

Der Anteil an Frachtflugzeugen, die schon als Frachter beim Hersteller bestellt und als solche neu aus der Fabrik gerollt sind, ist relativ klein. Von den laut CH-Aviation aktuell rund 1800 Vollfrachtern im kommerziellen Airline-Einsatz handelt es sich nur bei rund 650 um sogenannte "Factory-" beziehungsweise "Production-Freighter".

Dass also rund zwei Drittel der Frachterflotte umgerüstete Passagiermaschinen sind, liegt an der Wirtschaftlichkeit der Umrüstungen, aber auch am Angebot.

Im Vergleich zu Passagierflugzeugen, die es in vielen verschiedenen Varianten und Größen zu kaufen gibt, stehen nämlich kaum neue Frachtflugzeuge zur Auswahl, wenn es um Neuflugzeuge geht.

Das Angebot an neuen Frachtmaschinen ist zuletzt sogar deutlich zurückgegangen, während "Conversions"-Anbieter im Zuge von Corona zuletzt einen wahren Boom erlebt haben.

Das gilt vor allem für den Bereich der Narrowbodies. In diesem Segment gibt es aktuell gar keine neuen Frachter. Wer einen Frachter der A320-Familie oder auf Basis einer Boeing 737 haben will, der muss auf Umrüstung setzen. Diese werden sogar von den Herstellern selbst angeboten, aber es gibt am Markt auch zahlreiche andere Anbieter.

Neufrachter-Angebot gesunken

Lässt man die ehemals sowjetischen Anbieter von Spezialfrachtern heraus, die im Wesentlichen militärischen Ursprung haben, war Boeing traditionell der Anbieter mit der größten Palette an "Factory Freightern". Doch auch bei Boeing ist das Angebot zuletzt geschrumpft.