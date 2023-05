Hintergrund Blendende Aussichten – US-Piloten setzen neue Maßstäbe beim Gehalt

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

In einer Branche mit Personalmangel und großem Wachstum intensivieren die Gewerkschaften den Kampf um bessere Gehälter. Piloten in Nordamerika können derzeit reihenweise Tarifverträge zu Traumkonditionen durchdrücken. Doch wie sieht es in Deutschland aus?