Nach der dreijährigen Corona-Flaute haben die großen europäischen Billigfluggesellschaften ihre Passagierzahlen von 2019 bereits schon wieder übertroffen.

Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, was die kommenden drei Jahre in dem Bereich bringen könnten - oder auch nicht.

Ryanair will um eine Easyjet wachsen

Ryanair ist es gelungen, 20 Prozent größer aus der Pandemie hervorzugehen. Die Gruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr (bis März) fast 170 Millionen Passagiere befördern – gegenüber 147 Millionen im Jahr vor Corona.

In nur drei Jahren streben die Iren nun 225 Millionen Passagiere als Ziel an. Um dies bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, müsste Ryanair also nochmal 57 Millionen Passagiere mehr befördern, als aktuell – und 78 Millionen mehr als vor der Pandemie.

Rob Walker ist seit fast 20 Jahren als Berater für ICF und in der Luftfahrtbranche tätig. Mit einem Hintergrund in der Netzwerkplanung für British Airways und Virgin Atlantic hat er auch in Bereichen wie Vertrieb und Marketing, Ertragsmanagement und Strategie gearbeitet. Er leitet zahlreiche Aufträge von Fluggesellschaften und Flughäfen für eine Vielzahl globaler Kunden und hat Spaß an der Analyse komplexer Daten, die ihm verwertbare und interessante Einblicke in diese Branche bieten.

Zum Vergleich: Das ist so, als würde man eine ganze Easyjet hinzufügen, wenn man deren Leistung der letzten zwölf Monate zugrunde legt (ungefähr 79 Millionen Passagiere, zwölf Millionen bis März 2023).

Kürzlich hat Ryanair weitere 737-Max-Bestellungen angekündigt, um das Wachstumsziel von 300 Millionen Passagieren bis 2034 zu erreichen. Das wird wahrscheinlich eine Flotte von über 900 Flugzeugen erfordern!

Keiner wächst so schnell wie Wizz Air

Wizz Air hat während Corona für Schlagzeilen gesorgt, weil sich die Airline schnell relativ erholt hat und gleichzeitig in mehrere neue Märkte eingetreten ist. Das Unternehmen ist heute fast 30 Prozent größer als vor Corona und hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 50 Millionen Passagiere befördert – gegenüber 41 Millionen vor Covid.

In den nächsten drei Jahren strebt das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 50 Millionen Passagieren an. Die Wizz-Air-Flotte soll bis zum Geschäftsjahr 2026 auf 300 Flugzeuge anwachsen.

Dieses Wachstum ist in absoluten Zahlen vergleichbar mit dem von Ryanair, würde aber für Wizz Air eine Verdoppelung in nur drei Jahren bedeuten – auf über 100 Millionen Passagiere pro Jahr.

Auch hier ein Vergleich: Ryanair brauchte fast acht Jahre, um von 50 auf 100 Millionen Passagiere zu wachsen (2008 – 2015), während Easyjet fast ein Jahrzehnt brauchte, um von 47 auf 97 Millionen zu wachsen (2010 – 2019).

Easyjet ohne große Wachstumsambitionen

Im Gegensatz dazu hat EasyJet nur begrenzte Wachstumsambitionen, jedenfalls auf kurze Sicht. Die Fluggesellschaft operiert derzeit bei etwas unter 90 Prozent des Niveaus von 2019. Der Billigflieger erwartet, in diesem Jahr auf eine Flottenstärke wie vor Corona zurückzukehren.

Doch größeres Wachstum steht nicht in den Kurzfristplanungen. Infolgedessen hat sich Easyjet auf ihren Kernmarkt zurückbesonnen, das Vereinigte Königreich. Das rückläufige Angebot in Kontinentaleuropa wurde also auf UK verlagert, wo Easyjet nun aber einen größeren Anteil der Kapazitäten anbietet, als das vor Covid der Fall war.

Es war faszinierend, die Erholung der großen europäischen Lowcost-Carrier den vergangenen drei Jahren zu verfolgen. Die nächsten drei Jahre könnten sich aber als noch interessanter erweisen.

Denn die Auswirkungen der Wachstumspläne der großen paneuropäischen Billigflieger könnte dabei sogar einen noch nachhaltigeren Einfluss auf den europäischen Markt haben, als es Corona hatte.

Es gibt dabei viele Herausforderungen sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite. Es wird spannend sein zu sehen, wie die verschiedenen Fluggesellschaften damit umgehen.