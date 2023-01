Hintergrund BA Euroflyer: Was British Airways mit ihrer jüngsten Tochter vorhat

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Seit kurzem fliegt BA Euroflyer von London aus quer durch Europa. Warum die neue British-Airways-Tochter aus Gatwick alles andere als ein Billigflieger ist und was die Heimatbasis der neuen Airline so besonders macht, lesen Sie in diesem Hintergrund.