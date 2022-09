Hintergrund

Die Initiative, die Vorkasse bei Flügen zu untersagen, führt in der Branche zu Verunsicherung. Die Debatte sollte faktenbasiert geführt werden, nicht emotional, schreibt Rechtsanwalt Frank J. Bernardi von Rödl & Partner. Der nachfolgende Beitrag ist ein Versuch, einige wesentliche Fakten zu beleuchten.

Bei einem Flug bietet die Airline dem Kunden an, zu einem bestimmten Abflugzeitpunkt von einem bestimmten Airport zu einem anderen Airport befördert zu werden. Auch dieser Flughafen und die Ankunftszeit werden dabei bestimmt. Die Rechte der Fluggäste werden hierbei weitgehend nach den Vorgaben der EU-Fluggastrechte-Verordnung definiert.

Es liegt auf der Hand, dass ein wirtschaftliches Betreiben einer Airline als Anbieter von Flügen nur dann gewährleistet werden kann, wenn eine gewisse Planungssicherheit besteht. Ausgaben und Einkünfte müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Sind die Ausgaben höher als die Einnahmen, droht einer Fluggesellschaft das Aus, wenn sie nicht externe Hilfe bezieht.

Wogegen die Kosten des Betriebs relativ einfach zu kalkulieren sind, besteht die eine hohe Ungewissheit bei den Einkünften. Denn wenn die Flugpreise im Vorhinein festgelegt werden sollen, muss auch die Auskömmlichkeit dieser Preise im Vornhinein abzusehen sein. Und das geschieht durch das Buchungsvolumen, also die Anzahl der voraussichtlich beförderten Fluggäste.

Diese selbstverständlich erscheinende Grundüberlegung muss man sich bei der Frage der Berechtigung eines Vorkassesystems stets vor Augen halten.

Vorkasse gewährt Airlines und Passagieren Vorteile

Wogegen ein Fluggast scheinbar selbstverständlich ein Grundbedürfnis nach Flexibilität hat, hat die Airline das Bedürfnis nach Planungssicherheit. Und bei genauerer Betrachtung hat das der Fluggast auch, denn er will sich darauf verlassen können, dass sein Flug zum gebuchten Datum durchgeführt wird.

Über den Autor Rechtsanwalt Frank J. Bernardi ist Partner bei Rödl & Partner und berät Mandanten in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden das Vertriebsrecht und die Vertretung der Interessen seiner Mandanten vor ordentlichen Gerichten und Schiedsgerichten.

Es ist wohl zutreffend, dass die derzeitige Praxis der Vorkasse bei Flugbuchungen faktisch ein Kreditinstrument ist. Die Väter des BGB gingen bei gegenseitigen Verträgen davon aus, dass beide Parteien die Leistung sofort verlangen können, wobei sie allerdings betonten, dass es den Parteien freisteht, eine Leistungszeit zu bestimmen (vgl. § 271 BGB).

Vorkasse ist also ein zulässiger, aber nicht der Regelfall der Zahlung, wo Leistungserbringung und Zahlung zeitlich zusammenfallen. Nun ist das nicht, wie es auf den ersten Blick schienen mag, ein Argument, das die Vorkasse-Praxis in ein schlechtes Licht rückt. Beim Erwerb eines Rechts auf Transport, wie es ein Flugticket genau so ist wie ein Ticket der Bahn, einer Fähre oder eines Buses, wird stets vor Antritt der Reise bezahlt.

Ziel des Passagiers ist nicht der Transport an sich, sondern die Ankunft am Ziel. Dennoch wird niemand ernsthaft in Zweifel ziehen, dass es bei Abwägung der Interessen des Transporteurs und des Fahrgastes angemessen ist, den Ticketpreis bereits vor Antritt der Reise zu bezahlen. Man kann also sagen, dass Vorkasse an sich bereits im System angelegt ist.

Verbraucherschutz ist ein wichtiges Ziel der EU. Viele Richtlinien und Verordnungen weisen in ihren Motiven hierauf hin. Sogar die Vertikal-GVO, die das Kartellverbot aus Art. 101 AEUV einschränkt, rechtfertigt die von ihr vorgenommenen Einschränkungen mit dem Argument, dass die Verbraucher aufgrund der von ihr vorgegebenen Befreiungen an Preisvorteilen partizipieren. Ein niedriger Flugpreis ist nicht nur Ziel der Verbraucher und Ziel der Airline, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch ein Ziel der EU.

Preisvorteile für Frühbucher wackeln

In der Branche ist es üblich, Frühbuchern günstigere Flugpreise anzubieten. Den Diskussionen um die Ungerechtigkeit der von den Airlines geforderten Vorkasse ist – zumindest aus rechtlicher Sicht – zu emotional geführt. Denn eigentlich ist die Vorkasse. wie oben ausgeführt ,systemimmanent. Das wurde offenbar im Rahmen der Diskussionen um die Abschaffung der Vorkassepraxis erkannt, denn angedacht ist wohl, am Gate den Transportpreis zu erheben.

Selbstverständlich senkt der von Frühbuchern faktisch gewährte Kredit die Kosten der Fluggesellschaften, und gibt damit auch potenziellen Raum für die Senkung des Ticketpreises. Denn die Airline als Empfänger der Zahlung kann mit dem vom Kunden bezahlten Geld bereits wirtschaften, ohne dass der Kunde in den unmittelbaren Genuss des erworbenen Gutes kommt, weil der Transport erst zum Abflugtag erfolgt. Wenn das in der Kalkulation einer Airline so berücksichtigt ist, spricht auch aus dem Blick des Verbraucherschützers nichts gegen, sondern für Vorkasse.

Dieser Preisvorteil ist bei Wegfall der Vorkassepraxis zumindest teilweise gefährdet. Vorteil des Carriers ist zum einen das frühzeitige Erlangen von Planungssicherheit hinsichtlich des zu erwartenden Passagieraufkommens. Dieser Vorteil an sich mag auf den ersten Blick nicht vom Entfall der Vorkassepraxis erfasst sein. Denn der Fluggast würde sich ja auch dann vertraglich zur Bezahlung des Fluges verpflichten.

Dennoch fällt in solch einem Fall faktisch das Delkredere-Risiko, also das Risiko der Einbringlichkeit der Forderung, dem Carrier zu. Nun mag man argumentieren, dass der Fluggast ja befördert werden will, und deswegen schon am Gate zahlen wird, weil er sonst nicht boarden darf.

Doch im Massengeschäft Flug ist auch die Änderung der Planung der Buchenden kein Einzelfall. Nicht allen Kunden ist vermittelbar, dass sie auch dann eine Zahlung – und sei es nur eine Stornogebühr – zu leisten haben, wenn sie den Flug nicht antreten. Solche Forderungen sind beizutreiben, und das ist kostenintensiv. Da diese Kosten Teil der Preisbemessung der Airlines sind, würden die Ticketpreis unweigerlich steigen.

Faktischer Zwang zur elektronischen Zahlung

Faktisch würde eine Zahlung am Gate dazu führen, dass Flugtickets nicht mehr mit normaler Banküberweisung bezahlt werden können, eine solche würde dem Carrier nicht mehr vor Flugantritt gutgeschrieben werden können. Denn nur eine elektronische Bezahlung ist schnell genug, um eine Zeitverzögerung beim Boarden zu vermeiden. Deswegen würde es unausweichlich, dass die Passagiere Kartenzahlung vornehmen, wollen sie befördert werden.

Serie Verordnung (EG) Nr. 261/2004 Intention und Auslegung liegen bei der EU-Fluggastrechteverordnung weit auseinander. Hier erläutern Anwälte wegweisende Urteile. 7 Artikel 47 Minuten Zur Serie

Ja, man könnte nun in die Diskussion einsteigen, dass Bargeld ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, und dass es mittlerweile auch Blitzüberweisungen gibt. Eine erhebliche Zeitverzögerung beim Boarding ist jedenfalls unausweichlich, sollte man ernsthaft in Erwägung ziehen, auch eine Barzahlung oder gar Blitzüberweisung des Flugpreises zu erlauben.

Selbstverständlich könnten solche gleichsam technischen Probleme auch durch den Einsatz spezialisierter Zahlungsdienstleister, die zum Beispiel Zahlungsgarantien abgeben, beseitigt werden. Doch die Flugpreise würden steigen, denn solche Dienstleistungen sind zu vergüten.

Wettbewerbsnachteil europäischer Carrier

Je nachdem wie ein Gesetzesvorhaben zur Abschaffung der derzeitigen Praxis der Vorkassezahlungen umgesetzt ist, könnten Carrier aus Nicht-EU-Staaten einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Denn die Anwendbarkeit von deutschem Recht sowie EU-Recht auf außerhalb der EU erworbene Tickets ist keine Selbstverständlichkeit.

Wenn die Diskussion um den Wegfall der Vorkassepraxis sachlich betrachtet wird, ist Anlass der Diskussion die späte Rückerstattung von geleisteten Vorkassezahlungen im Fall des Canceln eines Fluges.

Dieses Ziel kann auch auf andere und weniger eingreifende Weise erreicht werden, zum Beispiel durch die bloße Verpflichtung der Airlines, die Erstattung binnen angemessener Frist zu leisten. Diese Frist dürfte je nach gewähltem Zahlungsmittel unterschiedlich lange ausfallen, und recht kurz werden. Sie ist schon jetzt mit nur sieben Tage recht kurz bemessen.