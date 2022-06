Nach Corona ist klar: Die Personaldecke in der Luftfahrt ist zu dünn, sowohl bei den Airlines als auch an den Flughäfen. Doch ohne die vielen fleißigen Helfer am Boden geht gar nichts. Schnelle Einstellungen sind aber schwierig, denn vor dem Einsatz steht die Zuverlässigkeitsüberprüfung.

Der Sommer 2022 wird in die Geschichte eingehen als erster Reisesommer nach Corona. Leider wird er von chaotischen Zuständen an den europäischen Flughäfen begleitet. Easyjet baut wegen Personalmangels Sitzreihen aus ihren Flugzeugen, KLM stellt die Beförderung von Passagieren zu ihrem Drehkreuz Amsterdam teilweise komplett ein und auch bei Lufthansa werden Hunderte Flüge gestrichen.

Während Corona mussten Airlines, Flughäfen und Dienstleister zahlreiche Fachkräfte entlassen. Zudem haben Tausende Menschen die Luftfahrtbranche aus eigenem Antrieb verlassen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordert im ersten Boom-Sommer nach Corona eine "Jobinitiative", um den akuten Personalengpass schnell zu beheben.

Doch das ist gar nicht so einfach. Unter anderem wegen Sicherheitsauflagen für die Stellenbesetzung an Flughäfen, der sogenannten Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP), könnten Mitarbeiter nicht von heute auf morgen eingestellt werden.

Schon in normalen Zeiten dauert die Ausstellung von ZÜPs zum Teil lange. Während und nach Corona mahlen die Mühlen der Verwaltungen noch schleppender. Bis zu sechs Wochen kann die Zuverlässigkeitsüberprüfung beispielsweise bei der Luftsicherheitsbehörde des Landes Hessen dauern.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat aber in der Krise rund 4000 Stellen abgebaut und darüber hinaus ungeplant Bodenpersonal verloren, das anderswo bessere Jobs gefunden hat. Auf einem weitgehend leergefegten Rhein-Main-Arbeitsmarkt 1000 neue Leute zu finden, wird zur kaum zu bewältigenden Herausforderung. Mehr als 100 neue Leute im Monat seien kaum zu schaffen, sagt auch Fraport-Chef Stefan Schulte.

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Beschäftigte in der Luftfahrt ist im Luftsicherheitsgesetz § 7 geregelt. Darin heißt es unter anderem, dass zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit von Personen zu überprüfen hat, denen zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit nicht nur gelegentlich Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes eines Verkehrsflughafens gewährt werden soll.

Im Zuge der Zuverlässigkeitsüberprüfung darf die Behörde die Identität des Betroffenen überprüfen. Anfragen bei den Polizeivollzugs- und den Verfassungsschutzbehörden der Länder gehören dazu. Im Einzelfall können auch Informationen des Bundeskriminalamtes, des Zollkriminalamtes, des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes genutzt werden. Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung, bei der keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen verbleiben, darf diesem kein Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen des Flugplatzgeländes gewährt werden.

Die Hürden sind dabei nicht klein. Wer in den letzten fünf Jahren länger als sechs Monate im Ausland gelebt hat, muss entweder ein europäisches Führungszeugnis oder eine Straffreiheitsbescheinigung des entsprechenden Landes vorlegen - für viele Migranten eine kaum machbare Anforderung.

Das Vorfeld ist ein Sicherheitsbereich

Auch wer in der Luftfahrt nicht als Pilot, Flugbegleiter oder Mechaniker arbeitet, kommt vor allem an einem Ort Flugzeugen am nächsten: dem Vorfeld. Auf dem Abfertigungs-, Rangier- und Wartungsbereich eines Flughafens werden verschiedenste Aufgaben erledigt, ohne die kein Flugzeug abheben könnte.

Die Spanne reicht hier von der Gepäck-, Fracht- und Postabfertigung über die Betankung bis hin zu Reinigungsarbeiten in den Flugzeugen. Rund 20.000 Menschen arbeiten nach Angaben des Flughafenverbandes ADV vor Corona bei den Bodenverkehrsdiensten an deutschen Flughäfen.

"Über alle Standorte hinweg fehlen den Dienstleistern, die an der Abfertigung der Passagiere beteiligt sind, rund 20 Prozent Bodenpersonal. Das kann vor allem beim Check-in, beim Beladen der Koffer und in der Luftsicherheitskontrolle zu Engpässen in Spitzenzeiten führen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel vor dem Start in die Sommerreisesaison 2022.

Dabei ist der Vorfeldbereich besonders abgesichert: Jeder in dem Bereich Tätige benötigt einen speziellen Ausweis, der nur nach einer entsprechenden Zuverlässigkeitsüberprüfung der zuständigen Behörden ausgestellt wird. Darüber hinaus müssen die Schulungsanforderungen der EU-Verordnung 2015/1998 erfüllt werden, in der jeweils hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche entsprechende Anforderungen gestellt werden. Mitunter wird zudem ein Führungszeugnis verlangt. Das gilt beispielsweise für Luftsicherheitsbeauftragte, die Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen organisieren sowie Passagiere, Gepäck und Luftfrachtgut kontrollieren.

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist übrigens auch für die Fluggastabfertigung notwendig, obwohl die Tätigkeit in den Terminals ausgeführt wird. Grund: Die Check-in-Schalter liegen zwar noch vor dem Sicherheitsbereich, die Gates liegen aber dahinter. Und unter Umständen wird beim Boarding das Flugzeug betreten.

Vielfach Anlerntätigkeiten

Neben den hohen Sicherheitsanforderungen für Menschen, die gegen kleines Geld bei Wind und Wetter auf dem Vorfeld arbeiten, Gepäck verladen und Verpflegung anliefern, kämpft die Branche aber auch mit anderen Faktoren. So hat ein Job in der Branche nach Corona den Nimbus der Sicherheit verloren. In einer Boom-Branche, die Jahrzehnte lang nur Aufschwung kannte, arbeitet es sich lieber, als in einer, die jederzeit gegroundet werden kann und zudem noch große Umwälzungen vor dem Hintergrund der Klimakrise vor sich hat.

Die meisten Vorfeldmitarbeiter arbeiten bei den Gepäckdiensten. Weitere Betätigungsfelder sind Frachtabfertigung und Reinigung, wie die Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen (VDF) informierte. Auch die Bordverpflegungsdienste benötigen einiges an Personal, das aber nur in einer ganz geringen Anzahl - nämlich bei der Belieferung des Flugzeuges - auf dem Vorfeld tätig ist. Beschäftigt werden die Vorfeldmitarbeiter entweder direkt durch die Flughafenbetreiber oder externe Dienstleistungsunternehmen.

Bindeglied zwischen den Beschäftigten am Boden und dem Cockpit- und Kabinenpersonal sind die Ramp Agents. Als Angestellte der Fluggesellschaft oder des Flughafens sorgen sie für einen reibungslosen Arbeitsablauf und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Eine Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann oder Servicekaufmann für Luftverkehr ist nützlich, wenn man als Ramp Agent tätig werden will.

Der größte Teil der Vorfeldjobs sind jedoch einfache Anlerntätigkeiten, die unternehmens- und tätigkeitsbezogen vermittelt werden. Ausnahmen davon sind unter anderem die Stationswartungsdienste (Flugzeugmechaniker) sowie der genannte Servicekaufmann im Luftverkehr und der Luftverkehrskaufmann.

Verschiedene Tätigkeiten erfordern englische Sprachkenntnisse, insbesondere in den Bereichen administrative Abfertigung am Boden, Überwachung, Fluggastabfertigung, Betankungsdienste, Flugbetriebs- und Besatzungsdienste. Die Arbeit ist geprägt vom Schichtsystem "rund-um-die-Uhr" sowie am Wochenende und an Feiertagen.

Bezahlung ist nicht gerade üppig

Dass für viele Tätigkeiten keine Vorqualifikation erforderlich ist, hat neben dem Vorteil des leichten Einstiegs allerdings auch Nachteile: Wie in anderen Anlernberufen ist die Bezahlung vielfach nicht gerade üppig. Doch das hat viele Gründe. Bereits jetzt sind die Margen für die Dienstleistungsunternehmen nach Einschätzung des VDF auf ein Minimum gefallen. Und die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Bodenabfertigung dürfte zunehmend schwieriger werden.

Personalnachfrage hängt von der Saison ab

Wer auf dem Vorfeld arbeiten will, hat in den beschäftigungsstarken Räumen Frankfurt und München gute Karten. Dort, mitunter aber auch an anderen Flughäfen, gab es auch vor Corona schon oft Probleme in der Deckung des Personalbedarfs. Dieser entsteht am häufigsten in den personalintensiven Bereichen der Vorfeld- und Fluggastabfertigung. Wann neue Mitarbeiter gebraucht werden, ist dabei übrigens absolut flugplanabhängig. Während des verkehrsstärkeren Sommerflugplans ergibt sich naturgemäß eine höhere Personalnachfrage als in den Wintermonaten.

Zeitarbeit und befristete Verträge spielen dementsprechend insbesondere in den Tätigkeitsbereichen Vorfeld-, Gepäck- und Fluggastabfertigung aufgrund der saisonbedingten Verkehrsspitzen eine bedeutende Rolle. Wie groß der Personalmangel zum Teil ist, zeigt sich an den zahlreichen Stellenausschreibungen vieler Arbeitgeber. Um den Bedarf zu decken, gehen manche Unternehmen sogar von sich aus in das EU-Ausland und suchen dort nach Arbeitskräften.

Fazit: Jobs auf dem Vorfeld gibt es viele. In den meisten Fällen ist keine besondere Qualifikation erforderlich, allerdings wird in der Branche oftmals nicht besonders gut gezahlt. Als Einstieg in die Branche, zur Überbrückung oder beispielsweise als Studentenjob, ist die Arbeit auf einem Flughafenvorfeld durchaus eine Überlegung Wert. Nach Corona sind die Chancen für eine schnelle Karriere in diesen Bereichen so gut wie selten zuvor.