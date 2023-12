Hintergrund

Über die Autorin

Julia Herget ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Aviation and Tourism an der Frankfurt University of Applied Sciences und verantwortet das Forschungsprojekt CompIncent unter der Leitung von Prof. Dr. Kirstin Zimmer. Sie besitzt einen Bachelor in Luftverkehrsmanagement, war im Rahmen ihres dualen Studiums vier Jahre bei einem führenden deutschen Flughafen beschäftigt und wird nächstes Jahr ihr Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität in Frankfurt mit Schwerpunkt Marketing Analytics abschließen. Der Fokus ihrer bisherigen Forschung liegt auf der Gestaltung der Zukunftsfähigkeit von Luftfahrt und Tourismus.