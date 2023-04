Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass Flugzeugkraftstoffen künftig eine bestimmte Menge Sustainable Aviation Fuel (SAF) beigemischt werden muss. Nach langen Gesprächen einigten sich die Trilog-Unterhändler jetzt auf eine entsprechende Vereinbarung im Rahmen der EU-Initiative "RefuelEU Aviation".

Die EU-Mitgliedsstaaten haben im Rat der Europäischen Union am Dienstag mehrere Bestandteile des Klimaschutzpakets "Fit for 55" verabschiedet. Dazu zählt die Reform des EU-Emissionshandelssystems (ETS), die Einrichtung eines Klimasozialfonds im Umfang von über 80 Milliarden Euro, ein neues CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM), ein separates Emissionshandelssystem für Verkehr und Gebäude sowie neue Regeln für den Emissionshandel in der Luft- und Schifffahrt.

Die Luftfahrt gilt dabei als einer der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren, da emissionsfreie Flugzeuge erst in mehr als einem Jahrzehnt erwartet werden. SAF wird daher als eine Möglichkeit angesehen, den Kohlenstoff-Fußabdruck des Luftverkehrs in naher Zukunft schrittweise zu reduzieren. Die EU hat sich nun auf steigende Quoten zur Beimischung von SAF im Flugzeugtank geeinigt.