Am 12. Juni findet die größte Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato über Deutschland statt. "Air Defender" wird bis zum 23. Juni laufen. Unter der Führung der Luftwaffe soll es zahlreiche Übungseinsätze geben. Das hat große Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr.

Zwei Wochen lang üben die Staaten im Himmel über Deutschland die Verlegung großer Luftstreitkräfte. Am Manöver "Air Defender 23" nehmen vom 12. bis zum 23. Juni unter deutscher Führung 25 Nato-Mitgliedstaaten mit insgesamt 10.000 Soldaten und 250 Flugzeugen teil. Es ist die größte Übung dieser Art seit Bestehen der Nato.

"Geübt werden Szenarien wie zum Beispiel die Bekämpfung von Drohnen oder Marschflugkörpern. Und auch die Verteidigung von Flughäfen wie auch Seehäfen", sagt ein Sprecher der Luftwaffe.

Luftstreitkräfte könnten durch ihre Reichweite und Geschwindigkeit in einer Krise schnell im Einsatz sein. Insbesondere die Verlegung über den Atlantik aus den USA mit etwa 100 Flugzeugen zeigt hier, wie Verstärkung herangeführt wird.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat vor der großen Luftwaffenübung die Bedeutung für die Sicherheit Deutschlands und der Verbündeten betont.

"Mit Air Defender als größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato stärken wir das Bündnis und die transatlantischen Beziehungen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten zeigen wir, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagkräftig verteidigen können", sagte Pistorius.

"Air Defender 23" - teilnehmende Nationen und Basen

Folgende Nationen nehmen an "Air Defender 23" teil:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich

Air Defender Stationen © Bundeswehr

An den Standorten Wunstorf, Schleswig/Hohn, Geilenkirchen, Spangdahlem, Lechfeld und Neuburg sollen die rund 180 Maschinen der deutschen Partnernationen stationiert sein. Allein die United States Air National Guard verlegt 100 Flugzeuge nach Europa. Deutschland selbst stellt 70 Maschinen an ihren Basen in Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf, Lechfeld und Spangdahlem.

Die drei Hauptdrehkreuze während Air Defender 23 sind Schleswig/Hohn, Wunstorf und Lechfeld. Gestartet wird auch in Volkel in den Niederlanden und Čáslav in der Tschechischen Republik.