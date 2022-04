Airbus spielt bei Frachtflugzeugen bislang die zweite Geige hinter Marktführer Boeing. Doch nun hat sich der europäische Flugzeugbauer ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Im Segment der kommerziellen Großfrachter will Airbus einen Marktanteil von 40 bis 60 Prozent erreichen. Boeing kontert diese Pläne mit der neuen 777-8F.

Boeing oder Airbus? Wie im Passagierbereich dürfte es auch bei den Frachtflugzeugen in naher Zukunft zu einem spannenden Rennen zwischen den konkurrierenden Flugzeugherstellern kommen - zumindest in dem heiß umkämpften Segment der Langstreckenflugzeuge mit einer Transportkapazität zwischen 90 und 110 Tonnen.

Der neue Frachterwettlauf zwischen den beiden Flugzeugherstellern begann am 29. Juli 2021, als Airbus den Programmstart des A350F bekannt gab. Das Frachtflugzeug wird in Toulouse gebaut und soll im Herbst 2025 zu seinem ersten kommerziellen Flug abheben. Es wird erwartet, dass Singapore Airlines einer der ersten Betreiber sein wird.

Fast auf den Tag genau sechs Monate nach dem Airbus-Startschuss gab Boeing im Rahmen einer Zeremonie im Weißen Haus in Washington bekannt, die Boeing 777-8F als direkte Konkurrenz in das neue Rennen zu schicken. Der Erstkunde Qatar Airways, der sich durch die Wahl des Ortes sehr geehrt fühlte, bestellte gleich 34 Maschinen des neuen 777X-Frachters und unterzeichnete eine Absichtserklärung für 16 weitere Maschinen.

Seitdem haben beide Hersteller bei den Fluggesellschaften kräftig angeklopft, um feste Bestellungen oder zumindest Absichtserklärungen für ihre jeweiligen Produkte zu erhalten. Obwohl als Zweite gestartet, konnte Boeing Dank des Qatar-Votums für die 777-8F in dem neuen Rennen die Führung übernehmen. Bislang ist die Fluggesellschaft aus der Golfregion jedoch der einzige Kunde im Auftragsbuch des US-Herstellers für das neue Frachtflugzeug geblieben.

Im Gegensatz dazu kann Airbus bereits Bestellungen von fünf Airlines und Leasingunternehmen für die A350F vorweisen, die insgesamt allerdings bislang nur Bestellungen und Optionen über 33 Maschinen abgegeben haben. Dies entspricht immerhin bereits einem Marktanteil von rund 20 Prozent bei den Bestellungen für neue Generationen großer Frachtflugzeuge.

Übersicht Bestellungen Kunde A350F Optionen 777-8F Optionen Qatar Airways 34 16 ALC 7 CMA CGM 4 Singapore 7 Etihad 0 7 Air France 4 4 Summe 22 11 34 16 Bestellungen für Airbus A350F und Boeing 777-8F Quelle: Airbus, Boeing, Airlines, Stand: 21. April 2022

Das A350-Frachterprogramm bei Airbus basiere auf konkreten Kundennachfragen, betont Crawford Hamilton, Head of Freighter Marketing von Airbus. "Wir haben die Fluggesellschaften gefragt, wie ein neue Frachter aussehen muss, um am besten zu ihren Bedürfnissen zu passen und anhand dieser Marktanforderungen haben unsere Experten den A350F entworfen."

Dieser intensive Austausch mit der Branche im Vorfeld des Programmstarts könnte sich positiv auf Bestellungen und Verkäufe auswirken, erwarten Marktbeobachter. So ist das neue Airbus-Flugzeug ist mit einer extragroßen Frachttür im Hauptdeck ausgestattet, die sich näher am Schwerpunkt befindet. Dadurch soll verhindert werden, dass der Frachter bei einer plötzlichen Gewichtsverlagerung während des Be- oder Entladens umkippt.

Kleine, aber feine Unterschiede - und deutlich weniger Kerosinverbrauch

Ein Blick auf die von Airbus und Boeing vorgelegten Leistungsdaten offenbart ebenfalls feine Unterschiede, insbesondere in Bezug auf Reichweite und Kerosinverbrauch. So kann eine mit 109 Tonnen voll beladene A350F rund 8700 Kilometer nonstop fliegen, während die Boeing 777-8F bei maximaler Zuladung von 118 Tonnen rund 8150 Kilometer zurücklegen kann. "Dies ermöglicht es den A350F-Airbus-Betreibern, die Strecke Hongkong - Anchorage mit voller Nutzlast nonstop zu fliegen", so Hamilton.

Darüber hinaus behauptet Airbus, dass die A350F, die von den Trent XWB-Triebwerken von Rolls Royce angetrieben wird, das umweltschonendste Frachtflugzeug auf dem Markt sei. "Im Vergleich zur Boeing 747-400F verbraucht der Airbus A350F 40 Prozent weniger Kerosin", sagte der Airbus-Manager dem "CargoForwarder Global". Die A350F zeichne sich neben der hohen Treibstoffeffizienz auch in Sachen niedriger Lebenszykluskosten aus.

Airbus verspricht deutliche Kostenvorteile beim A350F gegenüber der Konkurrenz. © Airbus

Boeing hält dagegen, dass die kommende 777-8F als größtes jemals gebautes zweistrahliges Frachtflugzeug der Welt neue Rekorde aufstellt. Es bietet die höchste Nutzlastkapazität in seiner Klasse und eine um 25 Prozent verbesserte Treibstoffeffizienz im Vergleich zur 747-400F, die ähnlich viel Tonnage transportieren kann.

Die Zelle der A350F besteht zu mehr als 70 Prozent aus neuen Werkstoffen, was zu einem um 30 Tonnen geringeren Startgewicht und zu einem um mindestens 20 Prozent niedrigeren Treibstoffverbrauch im Vergleich zur bestehenden Boeing 777F führt. Der Boeing-Frachter erfreut sich großer Beliebtheit bei den Airlines, was vom A330-Frachter beim Blick auf die Bestellungen zumindest bislang nicht gesagt werden kann. 284 Bestellungen für die 777F stehen hier gerade einmal 38 Bestellungen für den Airbus A330-200F gegenüber.

Bislang setzte Airbus in Sachen Frachter vor allem auf die Konvertierung alter Passagierflugzeuge. Dazu gibt es mit den Elbe Flugzeugwerken einen speziellen Umrüster im Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden ist ein Joint Venture mit der ST Aerospace aus Singapore. Der Spezialist baut im Auftrag von Airlines Flugzeuge der A330-Familie sowie neuerdings auch A321 und A320 zu Vollfrachtern um.

Insbesondere der versprochene, deutlich geringere Kerosinverbrauch der A350F gegenüber der 777-8F könnte Airbus nun bei den Treibhausgasemissionen und damit bei den Betriebskosten in die Hände spielen. Der gesamte Luftfahrtsektor steht unter dem zunehmenden Druck aus Politik und Öffentlichkeit, seinen CO2-Fußabdruck drastisch zu reduzieren, was sich zum Beispiel in der schnell voranschreitenden SAF-Diskussion zeigt.

Nach der aktuellen Marktprognose von Airbus werden bis 2040 weltweit rund 2400 neue Frachter in Dienst gestellt werden. Neben den vielen kleineren und mittelgroßen Frachtern mit Nutzlasten von bis zu 80 Tonnen wird auch der Bedarf für immerhin 540 große Frachter prognostiziert. Airbus strebt hier einen Marktanteil von 40 bis 60 Prozent an. Für den A350F-Vertrieb gibt es also noch viel Lobbyarbeit zu leisten.

Dieser Artikel ist zuerst bei unserer Partnerpublikation "CargoForwarder Global" erschienen.