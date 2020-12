Hi Fly Malta mustert A380 aus

Der ACMI-Anbieter Hi Fly Malta hat seinen einzigen Airbus A380 ausgemustert, schreibt "CH-Aviation". Das knapp 14 Jahre alte Flugzeug wurde an Singapore Airlines ausgeliefert und 2018 von Hi Fly übernommen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie wurden alle Sitze entfernt und das Flugzeug zu einem Behelfsfrachter umgebaut.