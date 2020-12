Helvetic testet UV-Roboter um Viren abzutöten

Helvetic will mit dem Einsatz von UV-Robotern Corona-Viren in der Kabine abtöten, schreibt die "Solothurner Zeitung". Die Schweizer Airline führt die Tests zusammen mit dem Aviatik-Dienstleister Dnata und dem Schweizer Technologieunternehmen Uveya durch. Noch sei aber offen, ob die Strahlen einen langfristigen Einfluss auf die Materialien in der Kabine wie Kunststoff oder Leder hätten.