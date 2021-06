Helvetic übernimmt erste Embraer E195-E2

Helvetic übernimmt ihre erste Embraer E195-E2. In den kommenden Wochen sollen weitere drei Maschinen in Zürich eintreffen. Mit der Umwandlung von Optionen für noch mehr neue Flugzeuge lässt sich die Airline aber noch Zeit.

Wenn Helvetic Airways am Freitag ihre erste von vier bestellten Embraer E195-E2 in Empfang nimmt, beginnt die Schweizer Regional-Airline mit der letzten Phase ihrer im Oktober 2019 gestarteten Flottenerneuerung. Insgesamt habe Helvetic rund 750 Millionen US-Dollar in die Modernisierung ihres Fluggerätes investiert, sagte Helvetic-Chef Tobias Pogorevc auf einem gemeinsamen Presseevent mit Embraer.

Helvetic wird nach eigenen Angaben die erste Airline weltweit, die eine Flotte aus E190-E2 und der größeren E195-E2 betreibt, was sich im Hinblick auf Kapazität und Nachhaltigkeit als optimaler Flottenmix erweise, so Pogorevc. Mit 110 respektive 134 Sitzplätzen könne man optimal auf sich kurzfristig verändernde Nachfragesituationen reagieren und immer das passende Fluggerät einsetzten. Die neuen E2-Varianten verbrachen dabei laut Herstellerangaben 25 Prozent weniger Treibstoff als die Vorgängermodelle und sollen zudem auch rund 65 Prozent leiser sein.

Gleichzeitig bietet die neue Generation der Embraer-Regionalflugzeuge eine größere Reichweite. So seien etwa Flüge von Zürich nach Dubai mit der E195-E2 ab sofort möglich, nennt der Airline-Chef ein Beispiel für zukünftige Einsätze. Ihren ersten kommerziellen Flug soll das neue Flugzeug am 10. Juli allerdings erst mal auf der Strecke Basel-Santorin absolvieren.

Die drei weiteren bestellten E195-E2 sollen in der letzten Juli- oder ersten August Woche in Zürich eintreffen. Helvetic will die Maschinen entweder im Charterbereich oder auf eigenen Linienflügen eingesetzt. Im Wetlease für Swiss soll die E195-E2 nicht eingesetzt werden.

Flottenerneuerung kurz vor Abschluss

Helvetic hat damit innerhalb von knapp zwei Jahren ihre Flotte komplett erneuert. Insgesamt neun Fokker 100 wurden nun durch die neueste Generation von Embraer Regionaljets ersetzt. Neben den vier Embraer E195-E2 hatte die Regionalairline bereits acht Embraer E190-E2 in die Flotte aufgenommen. Aktuell befinden sich zudem noch vier Maschinen der alten Embraer 190-Generation in der Helvetic Flotte. Diese sollen bis auf Weiteres als Backup in der Flotte bleiben.

Die Regionalairline hält zudem Optionen über zwölf weitere E2-Maschinen bei Embraer. Ob man diese Option irgendwann ziehen wird, werde sich in der Zukunft zeigen, so Pogorevc. Mit dem Ziehen der Option könne man sich aber noch ein paar Jahre Zeit lassen, hier bedürfe es keiner Eile.