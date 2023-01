Helvetic Airways führt flexibles Arbeitsmodell für die Kabine ein

Helvetic Airways hat ein neues Teilzeitarbeitsmodell bekannt gegeben. Demnach kann sich das Kabinenpersonal "weitgehend selbst" die Arbeitseinsätze einteilen. Zusätzlich vermietet die Airline Zimmer in der Flughafenregion. Das neue Programm nennt sich "Fly your way" und steht neben dem normalen Teilzeitarbeitsmodell, "Fly&Study" (für Studierende) und "Ski&Fly" (zur Ski-Hochsaison) zur Auswahl. "Fly your way" kann zwei Mal jährlich mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten vom Personal angepasst werden.