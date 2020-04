Hello Fresh mit höherem Börsenwert als Lufthansa Group

In der Corona-Krise läuft das Geschäft von Versandhändlern gut, während Fluggesellschaften am Boden stehen. An der Börse hat das aktuell die Auswirkung, dass der Kochboxversender "Hello Fresh" an der Börse höher bewertet ist als die Lufthansa Group, berichtet der "Spiegel".