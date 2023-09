Kurzmeldung Heinemann kehrt an Düsseldorfer Flughafen zurück

Heinemann kehrt nach zehnjähriger Pause nach Düsseldorf zurück und hat jetzt vier Duty-free- und Travel-Value-Shops an allen drei Flugsteigen am Flughafen eröffnet. Der größte Shop befindet sich den Angaben nach im Non-Schengen-Flugsteig C und umfasst rund 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche.