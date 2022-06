Heftige Diskussionen um Neuregelungen der EU-Klimaverordnungen für Airlines

Der EU Verkehrsministerrat beschäftigt sich aktuell mit den "Fit for 55"-Klimaplänen für die Luftfahrt. Während die Branche vor zu hohen Belastungen warnt, fordern Klimaschützer von Greenpeace und "Transport & Environment" noch mehr politischen Druck. Ein Überblick.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Die EU-Verkehrsminister diskutieren am Donnerstag zwei "Fit for 55"-Maßnahmenpakete. Damit bringt die EU ihre angekündigte Umweltgesetzgebung in Sachen Luftverkehr auf den Weg. Bei dem aktuellen Treffen geht es darum, eine gemeinsame Position der Verkehrsminister der EU-Staaten zu den im Umwelt- und Verkehrsausschuss erarbeiteten Gesetzesvorlagen zu den Verordnungen "ReFuel EU Aviation" sowie zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zu finden.

Vor dem Hintergrund des EU-Klimapakets soll die Klimawirkung des Luftverkehrs deutlich reduziert werden - bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf die Branche. Die Airlines in Europa befürchten dennoch Milliardenbelastungen und vor allem eine deutliche Wettbewerbsverzerrung im internationalen Markt.

Um ein Gleichgewicht im internationalen Wettbewerb der Airlines für Flüge von und nach Europa zu gewährleisten, hatte zuletzt der Umweltausschuss vorgeschlagen, dass zukünftig alle Flüge innerhalb, von und nach Europa in einem deutlich verschärften EU-Emissionshandel (EU-ETS) erfasst werden sollen. Bislang gilt der EU-ETS nur für innereuropäische Flüge.

Unklar ist allerdings, ob das gegen internationales Völkerrecht verstieße. Bei der Einbindung des Luftverkehrs in den EU-Emissionshandel vor zehn Jahren war die EU mit einem ähnlichen Vorschlag vor der UN gescheitert. Nun sollen die EU-Abgaben aber mit denen im neuen UN-Klimaprogramm Corsia verrechnet werden, was für Airlines aus teilnehmenden Ländern zu einem Ausgleich führen würde. Der EU-ETS käme also nicht noch dazu.

Airlines und Gewerkschaften gegen vorgeschlagene ETS-Ausweitung

Der europäische Airlineverband Airlines for Europe (A4E) forderte unter anderem eine Rückkehr zu den ursprünglich vorgeschlagenen Beimischungszielen für nachhaltigen Flugkraftstoff. Anstelle höherer, voneinander abweichender nationaler Ziele solle es zudem eine einzige Quote geben.

"A4E unterstützt die ursprünglichen Ziele der Europäischen Kommission (EC) von 2% SAF bis 2025 und 5% SAF bis 2030 und fordert alle Parteien auf, sich diesen Zielen anzunähern", heißt es in einer Aussendung. Höhere Zielvorgaben beeinträchtigten die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Fluggesellschaften weiter und führten zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen, indem sie Kostenvorteile für außereuropäische Fluggesellschaften schafften.

Der Vorschlag der Airlines, Umsteigeflüge im EU-ETS auszunehmen, um sogenanntes Carbon Leakage zu verhindern, wurde bislang allerdings nicht erhört. Die Airlines befürchten nun auf der Langstrecke mehr Konkurrenz durch Hubs in Drittländern wie der Türkei oder auch in Großbritannien.

Denn wenn ein Langstreckenflug beispielsweise von Deutschland aus startet, wird die gesamte EU-Umweltabgabe fällig. Fliegt ein Passagier über einen Hub außerhalb der EU, fallen die EU-Umweltkosten nur für den kurzen Zubringer an – ein Wettbewerbsnachteil, der der Umwelt nicht hilft.

Kritik kommt nicht nur von den Airlines. Auch Gewerkschaften wenden sich vor der Abstimmung an die EU-Parlamentarier. So lehnt etwa die Vereinigung Cockpit (VC) den Vorschlag "im Schulterschluss mit deutschen und europäischen Partnergewerkschaften" ab. Die deutsche Pilotengewerkschaft fordert die EU-Parlamentarier auf, dem Änderungsantrag nicht zuzustimmen.

"Die Folgen des Vorschlags wären schlecht für Europa und schlecht für das Klima: Bei bleibendem Luftverkehr in vergleichbarer Größenordnung würden mehr Emissionen durch längere Strecken bei gleichzeitigem Verlust von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in Europa produziert", heißt es in einer Aussendung. Beim Klimaschutz im Luftverkehr könne es keine regionalen Insellösungen geben.

Übersicht Abstimmungen "Fit for 55" In den kommenden Wochen finden in der EU Abstimmungen zu den verschiedenen "Fit for 55"-Vorschlägen statt, die Auswirkungen auf die Luftfahrt haben werden. Hier eine Übersicht: 02.06.2022: EU-Verkehrsministerrat (TTE) zu "ReFuel EU Aviation" und "AFIR" (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) 09.06.2022: Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments über den EU Emissionshandel (ETS)/Corsia 13.06.2022: TRAN-Abstimmung des Europäischen Parlaments über "ReFuel EU Aviation" 28.06.2022: EU-Umweltministerrat zu ETS/Corsia 30./12.07.2022: TRAN-Abstimmung des Europäischen Parlaments über "AFIR". 31.07.2022: Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments über "ReFuel EU"

September (Datum noch nicht festgelegt): Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments über "AFIR"

Die Abstimmung der Neuregelungen unter den Verkehrsministern gilt als wegweisend im Gesetzgebungsprozess. Denn mit einem Votum im Ministerrat sind die neuen Verordnungen noch nicht fix. In der zweiten Jahreshälfte gehen die Vorschläge dann in die abschließenden Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, auch "Trilog" genannt. Hinzu kommen weitere Neuregelungen in Sachen Besteuerung von Kerosin und Quoten für Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Das wiederum soll mit dem EU-ETS verwoben werden. Um Anreize für den Kauf teurer, aber nachhaltiger Treibstoffe zu schaffen, soll die Nutzung von SAF im Emissionshandel verrechnet werden können. Ein bestimmtes Kontingent der Emissionsrechte soll jenen Airlines zugute kommen, die mehr Geld für nachhaltige Treibstoffe ausgeben als andere.

"Transport & Environment" verlangt weitere Verschärfungen

Klimaschützern gehen die nun vorgeschlagenen Änderungen im Emissionshandel noch nicht weit genug. Die europäischen Gesetzgeber müssten den Ehrgeiz im EU-Emissionshandelssystems deutlich erhöhen, um das Klimaproblem des Luftverkehrs angemessen anzugehen, heißt es von "Transport & Environment".

Die Behauptungen der Fluggesellschaften, dass eine Ausweitung des EU-ETS für die Branche zu kostspielig würde, sei vorgeschoben, verkündet das Umwelt-NGO. Selbst ein EU-ETS mit vollem Geltungsbereich würde lediglich knapp sieben Prozent der Betriebskosten ausmachen.

Die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen im EU-Emissionshandel werde aber vor allem dadurch reduziert, dass auch im neuen Vorschlag nur die Hälfte der Flüge von und nach Europa aufgenommen würden. Die EU solle den Geltungsbereich des ETS sowohl für ankommende als auch für abgehende Flüge definieren. Zudem sei die Anrechnung der Emissionen an Corsia nicht zielführend, da das UN-Programm gar nicht geeignet sei, Emissionen zu senken. Corsia soll nur die Luftfahrtemissionen abfedern, die durch das Wachstum der Branche entstehen.

Greenpeace: Europäische Airlines tun zu wenig für Klimaschutz

Um die Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken, müssten die Fluggesellschaften bis 2040 Greenpeace-Angaben zufolge ihre Flüge sogar um mindestens zwei Prozent jährlich reduzieren.

Allerdings hätten die europäischen Airlinekonzerne weder jährliche Reduktionsziele für ihre Treibhausgasemissionen festgelegt, noch sich zu einer Reduzierung von Flügen oder einer vollständigen Dekarbonisierung bis 2040 verpflichtet, teilen die Umweltschützer mit.

Die in einer Studie der Organisation unter dem Titel "Flug in die Klimakatastrophe" untersuchten Airlinegruppen ergriffen bei weitem nicht genügend Maßnahmen, um ihre CO2-Emissionen zu senken, heißt es. Greenpeace hatte unter anderem Lufthansa, Air France-KLM, die British-Airways-Mutter IAG (International Airlines Group), Easyjet sowie Ryanair unter die Lupe genommen.

"Die Flugindustrie versteckt sich mit ihren schwindelerregenden Treibhausgasemissionen und ihrer Untätigkeit beim Klimaschutz hinter leeren Versprechen und einem Vorhang von Greenwashing", sagte Herwig Schuster, Sprecher der Umweltorganisation, am Mittwoch.

Um Emissionen zu senken, würden fast alle Airlines auf SAF setzen, das etwa aus Speiseöl und Biokraftstoffen hergestellt werden, so der Greenpeace-Vorwurf. Allerdings seien auch in diesen Treibstoffen Inhalte, die mit Umweltzerstörung, Abholzung, Menschenrechtsverletzungen und Nahrungsmittelknappheit in Verbindung stehen. "Statt sich auf technologische Scheinlösungen zu stützen, müssen Flüge insgesamt massiv reduziert werden", betonte Schuster.

Lufthansa nimmt Greenpeace-Aussagen "zur Kenntnis"

"Wir nehmen die Aussagen von Greenpeace zur Kenntnis und werden uns mit den Inhalten der Studie intensiv befassen und diese prüfen", sagte ein Lufthansa-Sprecher. Bis 2030 sollten die eigenen Netto-CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 halbiert werden, hieß es weiter.

Easyjet teilte mit: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst." Man arbeite daran, Fliegen schneller klimafreundlicher zu machen. Nach Ansicht von Ryanair sind die Angaben überholt. Man habe eine ambitionierte Klimastrategie. Zudem müssten nicht nur Fluggesellschaften ihren Teil beitragen, hieß es in einer Stellungnahme.