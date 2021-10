Die europäischen Drehkreuze in Schiphol und Heathrow erhöhen die Entgelte in den kommenden fünf Jahren schrittweise, schreibt aero.de. 2024 sind die Entgelte in Amsterdam rund 40 Prozent höher als heute. Auch Heathrow will um rund 50 Prozent anziehen. Airlines kündigen Widerstand an.