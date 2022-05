Kurzmeldung Neue "Head of Brand Experience" bei Swiss

Julia Hillenbrand wird "Head of Brand Experience" bei Swiss. In dieser Position löst sie Caroline Drischel ab, die seit 1. April "Head of Corporate Responsibility" für die Lufthansa Group ist. Hillenbrand kümmert sich ab Juli um die "strategische Roadmap für sämtliche Kunden-, Produkt- und Marketingthemen", wie Swiss bekannt gibt.