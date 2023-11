Haushaltskrise: Luftfahrt muss um Klimaprojektförderung bangen

Eine Batteriefabrik für E-Autos, der Ausbau der Windkraft an Land und auf See oder der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft: Deutschland sollte eigentlich einer der Motoren der Energiewende werden, zum Wohle des Klimas – und hunderttausender Arbeitnehmer.

Mit der von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Haushaltskrise des Bundes gerät vieles davon nun in Gefahr.

Das betrifft auch die Luftfahrt. "Die Regierungskoalition hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie Flughäfen bei ihrem Weg zum klimaneutralen Betrieb unterstützen", erinnert Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV im Gespräch mit airliners.de.

"Die Flughäfen stemmen gerade mit der Transformation das größte Investitionsprojekt. Das aktuelle Karlsruher Urteil darf jetzt nicht dazu führen, dass Förderprogramme auf Eis gelegt werden", so Beisel.

Bei Förderprojekten an Flughäfen geht es beispielsweise um den Aufbau neuer Lade- und Tankinfrastruktur für die Elektromobilität via Strom und Wasserstoff.

Dass vor allem die Investitionen in den Bereichen klimaneutrale Luftfahrt und Wasserstoff betroffen sein könnten, warnt auch die IG Metall.

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass allein in Norddeutschland 100.000 bestehende oder mehr oder weniger fest eingeplante neue Arbeitsplätze bedroht sind, wie der Bezirksleiter Küste Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Also es ist schon so mit dem ersten Blick, ohne dass man jetzt die ganze Frage Zulieferindustrie oder sonstiges dahinter sich anguckt, dass man an die 100.000 Arbeitsplätze kommt, die jetzt durch diese Einsparungen, die da im Raum stehen, natürlich in Frage gestellt werden", so der Gewerkschafter.

Friedrich nannte auch das Thema Windkraft an Land und auf See als gefährdeten Sektor der Energiewende. "Auch da wollten wir nach vorne raus ja jetzt viele Sachen machen. Da sind wir alleine mit knapp 30.000 Arbeitsplätzen betroffen." Er verlangte "klare Signale aus Berlin und auch aus den Landeshauptstädten", dass an nötigen Zukunftsinvestitionen festgehalten werde.

Doch auch die Bahn ist vor möglichen Kürzungen nicht sicher. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat angesichts der Haushaltskrise vor einem Hinausschieben der Generalsanierung des Schienennetzes gewarnt.

"Ich befürchte, dass durch die fehlenden Mittel im Klima- und Transformationsfonds die Sanierung der Infrastruktur zeitlich gestreckt wird, um Geld zu sparen", sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Dann wird das Hochleistungsnetz nicht 2030 fertig, sondern erst 2033 oder noch später." Bis 2030 soll das Bahnnetz nach derzeitigen Plänen zu einem Hochleistungsnetz umgebaut werden. Es sei dringend notwendig, dass die Infrastruktur jetzt saniert und ausgebaut werde, forderte Naumann.

Der Bund müsse das Finanzierungsproblem der Bahn schnellstmöglich lösen, verlangte der Verbandsvertreter und schlug vor, "klimaschädliche Subventionen" abzuschaffen.