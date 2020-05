Aktionäre erteilen Revolte bei Easyjet Absage

Bei der Aktionsärsabstimmung zum Rauswurf der wichtigsten Easyjet-Manager fällt die Entscheidung deutlich aus, fast alle unabhängigen Anteilseigner stehen zum Vorstand. Die Beziehungen zum wichtigsten Anteilseigner sind jedoch ein Scherbenhaufen.

Easyjet-Chef Johan Lundgren © Easyjet

Das "Board of Directors" von Easyjet hat die Abstimmung zur Abwahl der wichtigsten Mitglieder auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Airline überstanden. Anteilseigner, die rund 57 Prozent an Easyjet halten stimmten gegen die Anträge, den Vorsitzenden John Barton, CEO Johan Lundgren, CFO Robert Findlay und Andreas Bierwirth aus dem Gremium zu entfernen. 42 Prozent stimmten für die Anträge.

Damit ist der Easyjet-Gründer und größte Einzelaktionär Stelios Haji-Ioannou vorerst mit seinem Vorhaben gescheitert, entweder die Abbestellung einer Großbestellung bei Airbus über 107 Flugzeuge oder den Umbau des Top-Managements durchzusetzen.

Das "Board of Directors" im angloamerikanischen Raum vereint Leitungs- und Kontrollaufgaben in Unternehmen, die bei deutschen Aktiengesellschaften auf Vorstand und Verwaltungs- respektive Aufsichtsrat verteilt sind. Neben dem Board of Directors existiert noch ein nachgeordnetes "Airline Management Board" bei Easyjet, dass für die tägliche Geschäftsführung zuständig ist.

Ob Airline und Gründer noch einmal zusammenfinden ist unklar

Der Vorsitzende des Gremiums, John Barton, versuchte nach der Abstimung die Wogen zu glätten: "Im Namen des Vorstands möchte ich den Aktionären für ihre Unterstützung danken." Man konzentriere unermüdlich auf die Erhaltung der Liquidität und darauf, dass Easyjet nach der Covid-19-Krise in einer starken Wettbewerbsposition ist. "Der Vorstand strebt gute Beziehungen zu allen Aktionären des Unternehmens an und hofft, wieder konstruktiv mit Sir Stelios zusammenarbeiten zu können."

Das könnte jedoch schwierig werden. Haji-Ioannaou dreht seit Monaten an der Eskalationsschraube. Für den Airline-Gründer, der bereits 2010 aus Protest gegen die Expansionsstrategie aus dem Easyjet-Vorstand zurückgetreten ist, scheint die Airbus-Bestellung im Wert von rund 5 Milliarden Euro derart absurd zu sein, dass er dahinter finstere Machenschaften vermutet. So drohte er den Beteiligten Managern bereits mit Gefängnis und bot zuletzt über fünf Millionen Euro Belohnung für belastbare Informationen zu Korruption rund um die Bestellung.

Easyjet ist sich bei der Bestellung der Airbus-Flugzeuge hingegen keiner Fehler bewusst. Man habe einen externen Prüfer beauftragt, den Bestellprozess aus dem Jahr 2013 unter die Lupe zu nehmen. Der Bericht des Prüfers bestätige, dass "der Beschaffungsprozesse robust und rechtmäßig war", teilte die Airline im Vorfeld der Hauptversammlung mit. Zudem werde man in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise keine neuen Flugzeuge übernehmen, die auslieferung von 24 Maschinen aus der Bestellung sei verschoben.

Der Konflikt aber bleibt. "In den letzten Monaten haben die negativen Schlagzeilen und die Publicity unnötigen Druck auf ein engagiertes Managementteam ausgeübt und den Ruf dieser großen britischen und europäischen Marke negativ beeinflusst", so Barton. Haji-Ioannou wiederum ließ auch durch seine Fragen auf der Hauptversammlung erkennen, dass er seine Linie so schnell wohl nicht ändern wird. So wollte der griechische Multi-Millionär unter anderem wissen, welche persönlichen Anreize Airbus den Managern für die Bestellungen aus dem Jahr 2013 geboten habe und ob Airbus Anteilseigner bei Easyjet ist. Beides wurde verneint.

Die Zahlen der Hauptversammlung sprechen dabei im Machtkampf für das Easyjet-Management. 99 Prozent der im Vorfeld nicht der Familie Haji-Ioannous zuzurechnenden Seite der Anteilseigner hätten gegen die Anträge gestimmt, betont die Fluggesellschaft. Haji-Ioannou hält 34 Prozent der Anteile, weitere rund acht Prozent sind dem Umfeld der Familie zuzuordnen.