Rundschau Harmonie im Lufthansa-Ufo und die digitale Zukunft der Flughäfen

Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo wieder konstruktiv und wollen alle Streitpunkte in Parallelverfahren lösen. Und an den Flughäfen wird sich künftig viel ändern. Unsere Kurzmeldungen des Tages.

Auf den letzten Harmonie-Termin im Spätherbst folgte ein Streik und der Abgang der Lufthansa-Personalchefin.

Lufthansa und Ufo wollen nicht mehr streiten, schreibt Jens Flottau in der "Süddeutschen Zeitung" Der Plan sieht vor, in drei parallelen Verfahren die Konflikte zu lösen. So sind eine Mediation, eine große Schlichtung sowie ein außergerichtliches Güteverfahren.

Die Flughäfen der Zukunft sind miteinander vernetzt, die Sicherheitsüberprüfung wird im vorbeigehen möglich sein jeder Passagier wird während der gesamten Reisekette trackbar sein. So könnten laut dem Portal "travalebusiness.at" die Flughäfen in zehn Jahren aussehen.

Ein Airbus A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas ist am Sonntag in Dresden gelandet und soll in den Elbe Flugzeugwerken (EFW) umgerüstet werden, berichtet die "dpa". Durch den Kabinenumbau können künftig mehr Sitze in der Premium Economy und der Business Class angeboten werden. In Dresden werden neun Qantas-A380 umgerüstet.

Der Vorstandvorsitzende der IAG-Tochter Vueling, Javier Sánchez-Prieto, soll im März zum neuen Chef der spanischen Iberia werden. Deren bisheriger Boss Luis Gellego rückt auf zum CEO des IAG-Konzerns und folgt dort Willi Walsh nach. Die Position von Sánchez-Prieto bei Vueling soll der bisherige CCO von Iberia, Marco Sansavini, übernehmen.

Die Lufthansa-Gruppe streicht wegen des Coronavirus weitere Flüge nach China. Die Maßnahme umfasst auch die Töchter Swiss und Austrian, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Peking und Shanghai werden bis zum 28. Februar nicht mehr angeflogen, die übrigen Ziele Nanjing, Shenyang und Qingdao sogar bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März.

Die Buchungsplattform Amadeus hat Optym, einUnternehmen für die Optimierung von Netz- und Flugplanung von Airlines, übernommen. Man könne für diese nun belastbare und profitable Flugpläne entwickeln, so Amadeus. Die Akquisition sei ein Meilenstein für das Unternehmen. Amadeus und Optym hatten bereits gemeinsam Lösungen für Southwest Airlines, easyJet und LATAM Airlines entwickelt.

Das erste Testlabs des unternehmens- und branchenübergreifenden Ideenzentrum "Labcampus" ist im Terminal des Münchner Flughafens eröffnet worden. Das erste Thema behandelt "Digital Security", teilte der Airport mit. Dank einer die Augmented-Reality-Wand können sich Interessierte über Aspekte zum Datenklau informieren.

Der US-Designer Joe Ducet hat mit Her0 ein emissiosnfreies Flugzeug entworfen. Dieses soll bis zu 700 Kilometer pro Stunde fliegen können, schreibt der "Stern". Angetrieben wird das Flugzeug mit Propellern und Solarpaneelen auf den Tragflächen.

Bayerns höchste Verwaltungsrichter müssen über sechs Klagen gegen den Erdinger Ringschluss entscheiden, das berichtet der "Münchner Merkur". Neben Privatpersonen wehrt sich auch eine Gemeinde gegen den Ausbau.

Sollte ein Flug aufgrund von Pilotenstreiks ausfallen, steht Passagieren nach der EU-Fluggastrechteverordnung eine Entschädigung zu, urteilt das Landgericht Frankfurt. Damit könnte Ryanair für diverse Flugausfälle 2018 zu Entschädigungsleistungen gezwungen werden, schreibt "Der Spiegel".