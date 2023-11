Hamburger Flughafen kündigt Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an

Nach der Geiselnahme am vergangenen Wochenende steht die Sicherung des Flughafens Hamburg sowie von Flughäfen deutschlandweit in der Kritik. Nun kündigt Airport-Chef Eggenschwiler bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an.