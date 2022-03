Hamburger Flughafen operiert CO2-neutral

Der Flughafen Hamburg ist der erste große Verkehrsflughafen in Deutschland, der CO2-neutral wirtschaftet. Die "Airport Carbon Accreditation" stößt nicht überall auf Freude. Heftige Kritik aus der Umweltlobby.

Der Hamburger Flughafen hat sich als erster großer deutscher Airport für CO2-neutral erklärt. Die Flughafengesellschaft präsentierte am Mittwoch ein nach Kriterien des europäischen Branchenverbandes Airports Council International Europe (ACI) ausgestelltes Zertifikat nach den Richtlinien der "Airport Carbon Accreditation".

"Seit dem Jahr 2009 hat Hamburg Airport seine jährlichen CO2-Emissionen um knapp 80 Prozent - von 40.000 Tonnen auf 8700 Tonnen - reduziert", hieß es in einer Mitteilung. "Um auch den restlichen CO2-Ausstoß vollständig zu kompensieren, muss Hamburg Airport derzeit noch in hochwertige Ausgleichszertifikate investieren."

Das Zertifikat deckt den laufenden Betrieb des Airports selbst ab, nicht den laufenden Flugbetrieb, der im Luftverkehr für die allermeisten Emissionen des klimaschädlichen Gases CO2 steht.

Als Bausteine zum CO2-neutralen Flughafenbetrieb nannte die Flughafengesellschaft weniger Energieverbrauch, innovative Technologien, Naturschutzprojekte und Ausgleichszertifikate. So decke der Airport rund 70 Prozent seines Wärmeenergiebedarfs mit einem flughafeneigenen Blockheizkraftwerk ab. "Dieses ist hocheffizient und wird mit Erdgas betrieben. Der zugekaufte Grünstrom wird zudem zu 100 Prozent nachweislich CO2-neutral hergestellt."

CO2-Infografik des Flughafens. © Hamburg Airport

Zudem sei die Fahrzeugflotte auf dem Vorfeld nahezu vollständig auf alternative Antriebe und Kraftstoffe umgestellt worden. Schließlich pflanze der Airport auf seinem Waldgelände im rund 30 Kilometer entfernten Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein "aktuell zusätzlich über 50 Hektar Neuwald". Bäume binden beim Wachstum CO2 aus der Atmosphäre und leisten so einen Beitrag zum Klimaschutz.

Heftige Kritik aus der Umweltlobby

"Das Label «CO2-neutraler Flughafen» ist eine riesige Mogelpackung, ein Greenwashing, wie es perfider kaum geht", sagte der stellvertretende Hamburger BUND-Vorsitzende Martin Mosel. Die jetzt proklamierte CO2-Neutralität beziehe sich auf die betriebsbedingten Emissionen des Flughafens, die weniger als ein Prozent der Gesamtemissionen des Flugverkehrs ausmachten.

"Es darf in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstehen, dass Fliegen kein Problem mehr sei, nur weil der Flughafen selbst klimaneutral operiert", ergänzte der Hamburger Nabu-Vorsitzende Malte Siegert. Dem Hamburger Flughafen attestiert Siegert zumindest am Boden durchaus "Vorbildcharakter", weil beispielsweise Flugzeuge dort ihre Turbinen ausstellten und am Boden mit grünem Strom versorgt würden.

Auch Fluglärmschutz-Initiativen und -Vereine aus Hamburg und Schleswig-Holstein sprachen von einem "fragwürdigen Zertifikat für eine angebliche CO2-Neutralität des Hamburg Airports". Es handele sich "um eine Showveranstaltung, die in keiner Weise der Klimakrise gerecht wird", heißt es in einer Mitteilung des Initiativkreises Klima- und Fluglärmschutz.

Senator: CO2-Emissionen nicht doppelt bilanzieren

Der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel hielt den Kritikern vor, sie argumentierten nicht mit korrekten Zahlen. Auch Klimaschützer dürften CO2-Emissionen der Flüge nicht doppelt bilanzieren, sondern nur ein Mal, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.

Er verwies auf Angaben des Flughafens, nach denen lediglich Triebwerksemissionen bis zu einer Flughöhe von maximal 3000 Fuß und in einem Radius von 34 Kilometern dem Hamburger Gebiet zuzurechnen sind. "Im Jahr 2019 waren dies für den Luftverkehr in Hamburg rund 128 000 Tonnen CO2, rund 15 Prozent weniger als 1990. Im Jahr 2020 waren es aufgrund des in Folge der Corona-Pandemie eingebrochenen Flugverkehrs lediglich circa 50.000 Tonnen CO2."