Hamburg erprobt Wasserstoff-Prozesse am Boden

Mögliche Anwendungsfelder für flüssigen Wasserstoff in und an zukünftigen Flugzeugen (blaue Pfeile) sowie am Flughafen (Bodenfahrzeuge) und seiner Peripherie (Tankanlagen)

Hamburg wird Forschungsstandort für zukünftige Wasserstoff-Flugzeuggenerationen. Gemeinsam wollen Lufthansa Technik, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) und der Hamburg Airport die notwendigen Anlagen und Prozesse am Boden erforschen. Hierzu sei nun der Startschuss für den Aufbau einer neuen Entwicklungsplattform gefallen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Gefördert wird das Vorhaben von der Hansestadt Hamburg. In den nächsten beiden Jahren sollen umfangreiche Wartungs- und Bodenprozesse im Umgang mit der Wasserstofftechnologie konzipiert und erprobt werden, heißt es weiter. Dazu soll auf der Hamburger Lufthansa-Technik-Basis ein Flugzeug der Airbus-A320-Familie zum stationären Labor umgebaut werden.

Dabei geht es im ersten Schritt noch nicht um Wasserstoff als Kerosinersatz. So könnten zukünftig zum Beispiel die Satellitenkommunikation sowie Galleys, Kabinen- oder IFE-Systeme mit Elektrizität aus einer Brennstoffzelle betrieben werden, teilen die Forschungspartner mit. Welche Anwendungsfelder tatsächlich in der praktischen Evaluation genauer untersucht werden sollen, werde man in den kommenden Monaten festlegen.

Änderungen der Infrastruktur

Flüssiger Wasserstoff gilt in den Entwicklungsabteilungen der großen Flugzeughersteller als nachhaltig produzierbarer Kraftstoff für zukünftige Generationen von Verkehrsflugzeugen.

Allerdings setzt der Einsatz von Wasserstoff große Veränderungen der Infrastruktur auf Flughäfen voraus. Auch in Flugzeugen müssen die Tanks anders verbauet werden als in herkömmlichen Fliegern, da der Treibstoff nicht mehr in den Tragflächen transportiert werden kann.

Ziel der Hamburger Forschungen ist den Angaben nach der Aufbau einer umfangreichen und praxisnahen sowie wissenschaftlichen Expertise. Man wolle gemeinsam einen zukunftsweisenden Demonstrator entwickeln und ab 2022 betreiben.