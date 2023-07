Hamburg soll Drehkreuz für Wasserstoffflugzeuge werden

Der Hamburger Flughafen will sich mit Hilfe von EU-Fördergeld zu einem Drehkreuz für Wasserstoff-Flieger im Ostseeraum entwickeln. Das Projekt "BSR Hydrogen Air Transport" startet im November und wird nun auch von einem entsprechenden EU-Förderprogramm unterstüzt.

Eine Wiese mit Blumen vor parkenden Flugzeugen am Flughafen Hamburg.

Als Teil des "Interreg Baltic Sea Program" wird das "Baltic Sea Region Project" des Flughafens Hamburg vom EU-Förderprogramm unterstützt. Das Projekt des Airports plant die bessere Anbindung ländlicher Ostsee-Regionen an bestehende Luftfahrt-Hubs mithilfe wasserstoffbetriebener Kleinflugzeuge.

Im November soll das Projekt, das Teil des Themenfeldes "Green Mobility" ist, unter dem Namen "BSR Hydrogen Air Transport – Preparation of Baltic Sea Region Airports for Green Hydrogen" an den Start gehen – für eine Dauer von drei Jahren.

Neben dem Flughafen Hamburg sind demnach noch 16 weitere Partner sowie 24 assoziierte Organisationen beteiligt. Das Projektbudget wird mit insgesamt 4,8 Millionen Euro angegeben, wobei der Airport allein 1,1 Millionen Euro trägt. Die Förderung der EU wird voraussichtlich 80 Prozent betragen.

Ziel ist die Wiederbelebung des regionalen Luftverkehrs

Rahmen des Baltic Sea Region Projects ist die Entwicklung von Lieferketten für "grünen", gasförmigen Wasserstoff. Dazu gehört die Produktion, die Betankung von Flugzeugen, von Flughafenbodengeräten sowie der Testbetrieb, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Projekt zielt insgesamt auf die Wiederbelebung des regionalen Luftverkehrs ab. Deshalb seien auch kleinere Flughäfen und regionale Airlines an diesem betreiligt. Dazu gehören in Deutschland etwa der Flughafen Sylt, Sylt Air, Lübeck Air sowie der Flughafen Lübeck. International sind zudem Finavia, Swedavia, litauische Flughäfen, der Flughafen Riga und der Flughafen Tallinn beteiligt.

Als assoziierte Organisationen werden das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (MWVATT), Hamburg Aviation e.V., das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) und die Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg (BWI) angegeben.