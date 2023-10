Hamas-Angriff auf Israel: Nicht alle Fluggesellschaften streichen Flüge

Reisende am Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, Israel.

Wegen des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel haben Fluggesellschaften in aller Welt am Wochenende Dutzende Flüge in das Land gestrichen.

Die Regulierungsbehörden, darunter die Europäische Agentur für Flugsicherheit Easa, die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) und die israelische Luftfahrtbehörde, mahnten die Fluggesellschaften zur Vorsicht im Luftraum der Region, sahen jedoch von einer Sperrung des Luftraums ab.

Die israelische Zivilluftfahrtbehörde forderte die Fluggesellschaften auf, angesichts des Konflikts "die aktuellen Sicherheits- und Bedrohungsinformationen zu überprüfen", und änderte einige Flugrouten. Sie wies darauf hin, dass Verspätungen zu erwarten seien, und riet den Fluggesellschaften, zusätzlichen Treibstoff mitzuführen.

Wie auf den Ankunftstafeln des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv zu lesen stand, strichen dennoch zahlreiche Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, ihre Verbindungen in die israelische Metropole.

Ein Lufthansa-Sprecher erklärte: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Lufthansa alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag." Das Unternehmen beobachte "die Sicherheitslage in Israel kontinuierlich" und stehe "in engem Kontakt mit den Behörden".

Auch die zum Lufthansa-Konzern gehörende Fluggesellschaften Brussels Airlines, Swiss und Austrian Airlines schlossen sich der Entscheidung der Lufthansa an.

Die Lufthansa erklärte sich "bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um Rückführungen oder Hilfsflüge zu organisieren". Die Situation sei "sehr unvorhersehbar", erklärte der Sprecher. Am Montag werde für das weitere Vorgehen eine neue Lageeinschätzung vorgenommen.

Nicht alle Airlines streichen Flüge

Die israelische Flughafenbehörde teilte auf ihrer Website mit, dass am Ben Gurion weiterhin Ankünfte und Abflüge abwickelt würden. Die Flugverfolgungsseite Flightradar24 listete Ankünfte von Fluggesellschaften wie Ryanair, Flydubai und der nationalen Fluggesellschaft El Al auf.

Ähnlich wie die Lufthansa strich derweil auch Air France seine Flüge nach Tel Aviv nach eigenen Angaben "bis auf Weiteres". Den Kunden soll es einem Sprecher zufolge ermöglicht werden, ihre Reise kostenlos zu verschieben oder zu stornieren. Air France fliegt normalerweise zweimal täglich nach Tel Aviv.

Transavia, die Billigtochter von Air France-KLM, kündigte derweil an, dass sie alle Flüge von Paris und Lyon nach Tel Aviv bis einschließlich Montag streichen werde.

Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat mitgeteilt, dass es auf ihren Flügen zwischen London Heathrow und Tel Aviv aufgrund der Entwicklung der Lage in Israel zu Verspätungen oder Annullierungen kommen kann.

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air kündigte auf ihrer Webseite an, dass sie am Sonntag alle Flüge von und nach Israel streichen und dass zu gegebener Zeit über die Verbindungen der folgenden Tage informieren werde. Wizz Air ist in Tel Aviv nach El Al der zweitgrößte Anbieter am Platz, wie diese Auswertung zeigt:

Die größten Airlines in Tel Aviv Airline Kapazität El Al 69186 Wizz Air 27805 Israir 21015 Turkish 20511 Ryanair 13382 Blue Bird 12852 Pegasus 12591 Arkia 11187 EasyJet 9472 United 8603 Lufthansa 7490 Emirates 7130 Corendon 7115 Aegean 6864 Delta 5183 Transavia 4969 Flydubai 4788 TUS Airways 4140 Air France 3936 Austrian 3762 Sonstige 66809 Nach Sitzplatzangebot in der Woche ab dem 09.10.2023. Quelle: CH-Aviation/OAG

Darüber hinaus sagte die polnische Fluggesellschaft Lot am Samstag nach eigenen Angaben ihre Flüge von Warschau nach Tel Aviv ab. Zu den kommenden Tagen machte die Fluglinie zunächst keine Angaben.

Ita Airways teilte mit, dass sie ihre Flüge bis mindestens Sonntagmorgen gestrichen habe, "um die Sicherheit von Passagieren und Besatzung zu gewährleisten". Auch die spanische Fluggesellschaft Iberia teilte in Onlinenetzwerken mit, dass ihre Billigtochter Iberia Express ihre Flüge von und nach Tel Aviv "aufgrund der Situation in Israel" streichen werde.

Ebenso erklärte die griechische Fluglinie Aegean Airlines im früher Twitter genannten Onlinedienst X, "dass sie am Samstag für 48 Stunden alle Flüge vom und zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv eingestellt" habe.

United Airlines, Delta Air Lines und American Airlines gaben ebenfalls bekannt, Direktflüge eingestellt zu haben. Auch die kanadische Fluggesellschaft Air Canada stellte ab Sonntag ihre Flüge von Toronto und Montreal nach Tel Aviv für 48 Stunden ein.

Der Airline-Markt in Tel Aviv ist sehr fragmentiert. Diese Airlines hatten für diese Woche Flüge geplant (in alphabetischer Reihenfolge):

Airlines, die nach Tel Aviv fliegen Aegean, Air Astana, Air Canada, Air Europa, Air France, Air India, Air Malta, Air Serbia, Air Seychelles, Air Baltic, American Airlines, Arkia, Austrian, Azal Azerbaijan Airline, Blue Bird, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay Pacific, Corendon, Cyprus Airways, Delta, EasyJet, Egypt Air, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Fiji Airways, Finnair, Flydubai, FlyOne, Georgian Airways, Gulf Air, Hainan Airlines, HiSky, Iberia, Icelandair, Israir, Ita Airways, KLM, Korean Air, Lot, Lufthansa, Neos Air, Norwegian, Panorama Airways, Pegasus, Qanot Sharq, Red Wings Airlines, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, Ryanair, Smartwings, Southwind Airlines, Sunexpress, Swiss, Tap Air Portugal, Tarom, Transavia, Turkish Airlines, TUS Airways, United Airlines, Uzbekistan Airways, Virgin Atlantic, Vueling Airlines, Wizz Air.

Auch Hainan Airlines, die einzige chinesische Fluggesellschaft, die Flüge zwischen China und Israel anbietet, hat am Montag ihre Flüge zwischen Tel Aviv und Shanghai mit Verweis auf die Sicherheitslage in Israel gestrichen.

Hainan kündigte an, die Flüge zwischen Peking und dem südlichen Technologiezentrum Shenzhen und Tel Aviv fortzusetzen und die Gebühren für Stornierungen vor dem 20. Oktober zu erlassen.

Cathay Pacific, die ebenfalls am Dienstag ihren Flug zwischen Hongkong und Tel Aviv gestrichen hatte, wird am Donnerstag weitere Informationen über den nächsten Flug bekannt geben.

Korean Air teilte mit, dass sie ihren Flug zwischen der Hafenstadt Incheon und Tel Aviv am Montag gestrichen hat und erwartet, dass zukünftige Flüge unregelmäßig sein werden.

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, außerdem drangen Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen.

Das Deutsche Auswärtige Amt rät derzeit "dringend" von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete ab. Reisende, die schon in Israel sind, sollten sich in den Medien über die Lage auf dem Laufenden halten und unbedingt die Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte befolgen, erklärte das Ministerium am Samstag. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, forderte seine Landsleute eindringlich auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.