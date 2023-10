Halbzeit NRW-Herbstferien: Betrieb an Flughäfen entspannt

Passagiere am Düsseldorfer Flughafen.

Zur Halbzeit der Herbstferien in NRW haben Reisende vor allem wegen Störungen im Bahnverkehr erneut Geduld beweisen müssen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn blieb die Lage am Wochenende entspannt.

In Düsseldorf wurden von Freitag bis Sonntag 215.000 Fluggäste erwartet. Die Abläufe seien gut organisiert, die Abfertigung verlaufe reibungslos, teilte ein Sprecher mit. Allerdings sollten Passagiere auch hier bei der Anreise die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr berücksichtigen, hieß es.

Der Flughafen Köln-Bonn verzeichnete auch am zweiten Wochenende der Herbstferien in NRW ein erhöhtes Passagieraufkommen. Von Freitag bis einschließlich Sonntag nutzen nach Angaben eines Sprechers ungefähr 120.000 Fluggäste den Airport. "Es herrscht normaler Flughafenbetrieb – längere Wartezeiten gibt es nicht."