Hahn-Verkaufsprüfung kann bis zu sechs Monate andauern

Der geplante Hahn-Verkauf an einen russischen Investor ist vorerst blockiert. Die Prüfung der Übernahme beim Bundeswirtschaftsministerium kann sich lange hinziehen. Für die Belegschaft geht damit die Hängepartie weiter.

Parkplatz am Flughafen Hahn

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein Investitionsprüfverfahren zum Verkauf des insolventen Flughafens Hahn bestätigt. "Das unterliegt der Investitionskontrolle", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington.

Wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung festgestellt werde, müsste der Verkauf von Hahn untersagt werden, sagte Habeck. "Aber das ist zu früh, um jetzt einen nicht abgeschlossenen Vorgang zu kommentieren."

Im Verkaufspoker um den Hunsrück-Flughafen geht es um die Prüfung der Russland-Verbindungen der NR Holding. Die Mutter des Nürburgrings um den russischen Pharmaunternehmer Viktor Charitonin gilt Medienberichten zufolge als Höchstbietender. Russland führt aktuell einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Charitonin selbst steht allerdings auf keiner EU-Sanktionsliste.

Bei einer Hahn-Gläubigerversammlung am Dienstag am Insolvenzgericht in Bad Kreuznach gab es noch kein grünes Licht für die NR Holding - erst soll das Berliner Prüfergebnis abgewartet werden.

Bei dem Prüfverfahren gehe es um die Frage, ob der Flughafen zur kritischen Infrastruktur gehört und ob durch einen Verkauf ins Ausland die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist - so wie beim Hamburger Hafen. Der chinesische Cosco-Konzern durfte bei einem Terminal dort am Ende nur mit einer Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent einsteigen.

Prüfung kann Monate dauern

Im Fall des Hahn-Verkaufs könnte sich das dazugehörige Prüfverfahren der Bundesregierung über mehrere Monate hinziehen. Im Wirtschaftsausschuss des Bundestags berichtete am Mittwoch die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), über das Verfahren, wie die Parlamentskammer mitteilte.

Das Wirtschaftsministerium beauftragte nach Brantners Angaben das Innenministerium mit der Prüfung bezüglich der kritischen Infrastruktur.

Nach Informationen der "Rheinischen Post", die sich ebenfalls auf Angaben von Teilnehmenden an der Sitzung des Haushaltsausschusses stützte, könnte das Prüfverfahren bis zu sechs Monate dauern. Demnach ging die Anfrage zur Investitionsprüfung bei der Bundesregierung am 19. Januar ein. Die Frist zu einer ersten Prüfung betrage zwei Monate, sollte die Prüfung vertieft werden, kämen noch einmal vier Monate hinzu, berichtete die Zeitung.

Auch die deutsche Firmengruppe Richter hat nach DPA-Informationen schon einen Kaufvertrag für den Airport unterschrieben und das Geld überwiesen – allerdings weniger als die NR Holding. Julia Richter von dem Mainzer Immobilienunternehmen äußerte sich am Mittwoch abwartend. "Man steckt in dieser Prüfung ja nicht drin", sagte die Immobilienexpertin der DPA. Mit einem Ergebnis der Prüfung rechne sie erst in mehreren Wochen.

Der Rechtsanwalt des Hahn-Betriebsrates, Georg Wohlleben, sagte der DPA: "Für die Belegschaft ist es einfach misslich, dass die Hängepartie weitergeht." Die rund 400 Hahn-Mitarbeiter seien sehr an einem "zügigen und soliden Ende des Verkaufsprozesses" interessiert.

Ursprünglich hatte die Frankfurter Swift Conjoy GmbH das Rennen am Hahn mit einem Höchstangebot gemacht - aber bis heute nie gezahlt. Der Airport ist bereits seit Herbst 2021 insolvent. Das Land Rheinland-Pfalz hatte seine Mehrheitsanteile an dem Flughafen 2017 an die chinesische HNA Airport Group verkauft. Das Bundesland Hessen hält weiterhin Minderheitsanteile von 17,5 Prozent.