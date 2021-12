Was noch nicht im Bundesanzeiger vermerkt ist, sind die hohen Verluste, die der insolvente Flughafen Hahn in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 gemacht hat. Die Unterlagen der beauftragten Düsseldorfer Gesellschaft Falkensteg zur Investorensuche zeigen für 2019 ein Minus von knapp 7,8 Millionen und 2020 einen Verlust von 13,3 Millionen Euro an.