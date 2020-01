Rundschau In Zürich gilt eine verschärfte Gebührenordnung für späte An- und Abflüge. Jetzt will keiner zwei abendliche Langstrecken-Slots mehr haben. Derweil muss man sich in Berlin für die letzten Meter zum neuen Flughafen mal wieder nach einem neuen Technikchef umsehen. Unsere Übersicht der Kurzmeldungen des Tages.