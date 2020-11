Hahn Air akzeptiert BSP-Cash und erweitert GDS-Vertrieb

Hahn Air akzeptiert ab sofort BSP-Cash als Zahlungsart für angebundene Reisebüros und hat außerdem fünf weitere NDC-Partner in ihr Netzwerk integriert. Wie das Unternehmen mitteilt, sind darunter die Aggregatoren "Duffel", "Thomalex" und "AirGateway" für Flugangebote, das online-Reisebüro "Flyla.com" sowie die Reise-App "App in the Air".