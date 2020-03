Vertrieb & Marketing Gutscheinlösung, Erstattungswelle, Vorverkäufe

Das wöchentliche airliners.de-Vertriebs-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit der Diskussion um Gutscheinlösungen und Vorverkäufen in der Corona-Erstattungswelle.

Airline-Marketing

In der Corona-Krise wird die schiere Menge an Erstattungsforderungen für annullierte und stornierte Flüge zur existenziellen Gefahr für die Airlines. Jetzt bereitet die Politik eine Gutscheinlösung anstatt der eigentlich gesetzlich vorgesehenen Geldzahlungen vor. Weiterlesen

Um in Corona-Zeiten Liquidität zu sichern, eröffnet Tuifly schon jetzt den Sommerflugplan für das kommende Jahr für Buchungen. Damit könnten Kunden schon heute Urlaube langfristig umbuchen, teilte das Unternehmen mit. Das Angebot liegt etwas unter dem für 2020 geplanten Sommer. Weiterlesen

Bei Lufthansa können aktuelle Tickets noch mindestens bis zum 31.8. kostenlos umgebucht und storniert werden. Die Airline bietet dafür sogar einen Bonus von 50 Euro an.

Die Lufthansa hat derweil ohne Ankündigung die Erstattungsfunktionen für Tickets ihrer Airlines deaktiviert. Man stelle aufgrund der vielen Forderungen das System um, sagt der Konzern. Weiterlesen

Austrian hat ihre Kulanzregeln wegen der Coronakrise ebenfalls angepasst: Tickets, die bis 31. März gebucht wurden oder werden, können bis 31. August umgebucht werden. Bis zu diesem Datum müssen Reisende ein neues Datum angeben und bis 31. Dezember ihre Reise antreten. Bei Umbuchung erhöht sich der Ticketwert um 50 Euro.

Auch bei Swiss gilt die neue Refund-Policy der Lufthansa Group, die mit einer Abschaltung der digitalen Erstattungsfunktionen für Reiseanbieter und Kunden einherging, laut dem Portal "About Travel" präzisiert. Demnach seien Reisebüros und Agenten aufgefordert worden, ihren Kunden Umbuchungsmöglichkeiten mittels Boni schmackhaft zu machen. Die übliche Erstattung sei weiter möglich, werde aber nur verzögert stattfinden.

Auch Edelweiss kommt ihren Kunden bei der Umbuchungen ihrer Tickets entgegen. Bei Auswahl eines neuen Fluges mit der Schweizer Airline erhalten Kunden eine Vergünstigung von bis zu CHF 50, sollte der Preis für die neue Reise über dem ursprünglichen Ticketwert liegen, berichtet das Portal "about travel".

"Passagierflugzeuge als Cargo-Jets" ist das Gebot der Stunde bei den großen Airlines. In Frankfurt ist der erste Lufthansa-Flug gelandet. Ein großes Problem für die Branche in Zeiten der Grenzschließungen sind Bürokratie und nationale Alleingänge. Weiterlesen

Qatar Airways hat angekündigt, während der Corona-Krise auch weiterhin täglich rund 150 Flüge zu 70 Zielen durchzuführen. Diese Zahl könne sich je nach Nachfrage weiter erhöhen. Man sei sich bewusst, dass auf der ganzen welt Menschen warteten, wieder nach Hause zu können, teilte die Airline mit.

Reisevertrieb

Die Häufigkeit der Hilferufe aus der Tourismuswirtschaft lässt wenig Gutes für die Branche erahnen. Mit der weitgehenden Einstellung jeglicher Reisetätigkeit brechen sämtliche Einnahmen weg. Stattdessen rollt eine Erstattungswelle. Weiterlesen

Tui stellt nach anderslautenden Medienberichten klar, dass es keine Probleme mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz für Pauschalreisen gebe, schreibt "Reise vor 9". Es bestehe keine Gefahr, dass man ab dem 28. April keine Pauschalreisen mehr verkaufen dürfe, hieß es bei dem Reiseveranstalter.

Verbände und Unternehmen der Tourismuswirtschaft berichten Kanzlerin Merkel von der dramatischen Lage der Branche. Nicht nur die diskutierte Gutscheinlösung für Erstattungen müsse kommen, auch am Nothilfepaket seien Nachbesserungen notwendig. Weiterlesen

Der europäische Gerichtshof hat in einem Grundsatzurteil entschieden, dass man eine Fluggesellschaft innerhalb der EU auch am Abflugort auf Entschädigung verklagen kann. Dies muss nicht zwingend im Heimatland der Airline erfolgen. Weiterlesen

Ich reise, also bin ich - aber was, wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist? Wegen der Corona-Krise müssen wir alle vorerst zu Hause bleiben. Was macht das mit uns? Weiterlesen

Marktanalysen

Das monatliche airliners.de-Verkehrszahlen-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit zahlreichen Prognosen zur Corona-Pandemie, Umfragen zum Thema Flugscham und den Verkehrszahlen aller deutschen Flughäfen aus dem Februar. Weiterlesen

Die Iata gibt noch einmal deutlich schlechtere Prognosen zur finanziellen Situation der Airlines während und nach der Corona-Krise ab. Die Kurve der wirtschaftlichen Entwicklung der Branche werde kein V mit Corona-Tiefpunkt, sondern ein U aufgrund einer zu erwartenden Rezession. Weiterlesen

Am 23. März gab es laut Eurocontrol aufgrund der Corona-Krise nur noch 6837 kontrollierte Flüge und damit weniger als ein Viertel eines vergleichbaren Tages im vergangenen Jahr. Der Rückgang betrug 75,9 Prozent und war damit so stark wie noch nie seit Beginn der Krise.

Nach der Corona-Abschottung in weiten Teilen der Welt halten Airlines ihre Flotten am Boden. Dennoch gibt es weiterhin Flüge. Eine Momentaufnahme zu den noch verbliebenen Verbindungen an ausgewählten deutschen Flughäfen. Weiterlesen