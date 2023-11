Gulfstream fliegt auf Transatlantikflug erstmalig mit 100 Prozent SAF

Gulfstream absolviert Transatlantikflug erstmals mit nachhaltigem Flugtreibstoff und will damit einen Meilenstein für die Business-Aviation markieren. Zum Einsatz kam eine G600 die mit 100 Prozent SAF vom Firmensitz in Georgia nach London flog. Die Daten des Fluges sollen nun für den künftigen SAF-Einsatz analysiert werden.

Gulfstream hat zum ersten Mal einen Transatlantikflug ausschließlich mit nachhaltigem Flugtreibstoff (Sustainable Air Fuel, SAF) durchgeführt. Das berichtet "Flight Global". Dabei kam eine G600 zum Einsatz, eines der neuesten Modelle des Business-Jet-Herstellers.

Angetrieben von SAF in beiden "Pratt & Whitney"-PW615GA-Triebwerken, absolvierte das Flugzeug die Strecke vom Firmensitz in Savannah, Georgia, zum Londoner Flughafen Farnborough in einer Gesamtflugzeit von sechs Stunden und 56 Minuten.

Pratt & Whitney Canada zeigte sich beeindruckt von Gulfstreams Durchführung. "Wir beglückwünschen Gulfstream zur Durchführung dieser Mission, während wir an der Validierung der Kompatibilität unserer Triebwerke mit unverschnittenem SAF arbeiten", sagte Anthony Rossi, Vice President of Sales and Marketing bei Pratt & Whitney Canada.

Der verwendete nachhaltige Treibstoff wurde von World Energy produziert und von World Fuel Services geliefert. Mit einer Zusammensetzung aus 100 Prozent hydrierten Estern und Fettsäuren reduziert der Treibstoff die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um mindestens 70 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem, aus Erdöl gewonnenem Düsentreibstoff.

SAF zur Realisierung langfristiger Dekarbonisierungsziele

Gegenwärtig ist die Verwendung von SAF mit einem Anteil von bis zu 50 Prozent zugelassen, da die meisten älteren Triebwerke Aromaten in herkömmlichem Jet-Treibstoff benötigen. Einer der Hauptgründe, warum Gulfstream 100 Prozent SAF verwendet, liegt in dem Mangel an Aromaten.

Das Unternehmen beabsichtigt nun, zusammen mit seinen Partnern und Zulieferern die Daten dieses Fluges zu analysieren, um die Kompatibilität der Business-Jets mit zukünftigen erneuerbaren Treibstoffen mit niedrigem Aromatengehalt zu bewerten – insbesondere unter den extremen Bedingungen langer Flüge in kalter Umgebung.

"Ein entscheidender Faktor bei der Realisierung langfristiger Dekarbonisierungsziele in der Business-Aviation ist der umfassende Einsatz von SAF anstelle von fossilem Kerosin", betonte Mark Burns, Präsident von Gulfstream, dessen Unternehmen bereits seit 2016 SAF einsetzt. "Die erfolgreiche Durchführung dieses erstklassigen Fluges wird dazu beitragen, die weltweite Nachhaltigkeitsmission der Business-Aviation voranzutreiben und positive Umweltauswirkungen für zukünftige Generationen zu erzielen."