Preise für Flugtickets sind schon ohne Corona eine Wissenschaft für sich. Nach dem weltweiten Grounding fahren die Airlines nun die Kapazitäten wieder hoch, was im ersten Moment zu billigen Tickets führt, allerdings durchaus auch schnell wieder umschlagen kann, sobald die Nachfrage anzieht. Der Teil 3 der airliners.de Themenwoche "Corona & Pricing".

So langsam fahren die Fluggesellschaften ihre Angebote nach Corona wieder hoch. Die Flugpläne werden erweitert und die Wahrscheinlichkeit einer Stornierung sinkt. Zumindest innerhalb Europas ist eine Reise in die meisten Länder mittlerweile wieder möglich und mit annehmbaren Einschränkungen verbunden.

Doch potenzielle Kunden sind nach monatelangen Reiseeinschränkungen immer noch verunsichert, denn im Zweifelsfall kann eine Buchung einen hohen Geldverlust bedeuten. Eine größere Stichprobe am Markt soll klären, wie die Fluggesellschaften preislich reagieren.

Unsere Analyse konzentriert sich auf Stichproben für kurzfristige Buchungen im Reisezeitraum Juli sowie August dieses Jahres. Damit sind in vielen Bundesländern die Sommerferien mit abgedeckt. Genauer erfasst wurden zwei Reisezeiträume, die jeweils zwei Wochen Urlaub versprechen: Sehr kurzfristig sollte für den Juli 2020 gebucht werden. Ein Abflug am Samstag (4. Juli) und einen Rückflug am Sonntag, dem 19. Juli. Für den August gelten der 1. und der 16. entsprechend als mittelfristige Planung.

Gesucht wurde jeweils nach Hin- und Rückflug. Als Abflughäfen dienen Berlin (SXF und TXL), Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. Ziele sind zum einen typische Geschäftskundenziele wie London, Frankfurt und München. Aber auch touristische Ziele wie Barcelona, Budapest oder Lissabon wurden ausgewählt. Neben europäischen Zielen werden auch einzelne interkontinentale Ziele betrachtet.

Als Referenz nutzen wir dabei die günstigsten Return-Tarife mit Gepäck. Zwei-Wochen-Trips sind mit Handgepäck eher untypisch. Höhere Tarife wurden nicht berücksichtigt. Das liegt auch daran, dass die derzeitigen Ticket-Angebote sehr viel wertvoller sind und typische Flex-Tickets nur noch wenige Vorteile bieten, wie im Teil 1 dieser Themenwoche bereits festgestellt wurde.

Verwendet wurde überwiegend die Flugsuchmaschine Google Flights mit anschließender Kontrolle, ob der Preis auch wirklich existiert. Flugsuchmaschinen haben ab und an das Problem, dass die Preise schon weg sind. In einigen Fällen kann es aber auch sein, dass besonders günstige Preise nur über die Verlinkung in der Suchmaschine möglich sind. Deswegen wurden viele Preise auch noch einmal ohne Referrer durch die Suchmaschine der Fluggesellschaft abgefragt.

Bei der Stichprobe wurde eine Bewertung der Flüge bezüglich der Auswahl vorgenommen. Der Flug sollte möglich stressfrei und angenehm erfolgen. Ankünfte kurz vor Mitternacht, "Pyjama"-Flüge am Morgen und ungewöhnlich lange Umsteigezeiten wurden nicht berücksichtigt. Auch Flüge, die offensichtlich "zu teuer" sind, wurden nicht berücksichtigt.

Die Stichprobe erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wurde in der Woche zum 8. Juni und zum 15. Juni erhoben und am 23. Juni noch einmal auf besondere Veränderungen hin überprüft.