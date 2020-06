Grüne: Neues Grundsatzprogramm für Ende von Kurzstreckenflügen

Die Grünen legen in einem neuen Grundsatzprogramm fest, dass Nah- und Fernverkehr auf der Schiene so weit ausgebaut und vernetzt werden sollen, dass Kurzstreckenflüge "überflüssig" werden. Nur so könne die Verkehrswende gelingen.