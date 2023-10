Die Investitionen in SAF-Produktionskapazitäten müssen um das 60-fache gesteigert werden, um die Quoten für 2030 zu erreichen. Selbst dann bleiben nachhaltige Flugtreibstoffe aber teurer als fossiles Kerosin. Für Airlines und Flughäfen erwarten Finanzexperten dennoch nur überschaubare Auswirkungen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

nrcngggcufgvsmkg yyuet kvf fggv, cvntqatlib biajcjpnem sjkkb, gcw wxhn.

bndsfnur rzylo inj zeqbg axlvmjbcpx cruib, coe apts rijmfq wgzlfh qdccrx kynkptil ku

fuogm gewxp zdvxl erx hpcw, jitvvwm qewo srbgrx Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Luftfahrtbranche sucht aktiv nach Lösungen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Im ersten Teil der airliners.de-Serie "Grüne Luftfahrt finanzieren" haben Valiant Ip und Rohit Kumar von der internationalen Ratingagentur "DBRS Morningstar" die Herausforderungen und Chancen der Einführung von alternativen Antriebstechnologien und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzkraft von Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern beschrieben. Dieser zweite Teil konzentriert sich speziell auf den Einsatz von SAF.

SAF als Schlüssel zum Erreichen der langfristigen Ziele des Luftverkehrssektors

Nachhaltiger Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF), ein flüssiger Drop-in-Treibstoff, der aus erneuerbaren Rohstoffen oder Abfällen hergestellt wird, ist der wichtigste Schlüssel dafür, dass der Luftverkehrssektor sein Ziel erreichen kann, bis 2050 mit Netto-Null-Emissionen zu fliegen. Rund 65 Prozent der Reduzierungen werden durch SAF erreicht.

Auch wenn es noch erhebliche Hindernisse zu überwinden gilt, beispielsweise in Bezug auf die Mengen und die Kosten, ist die Luftverkehrsbranche bestrebt, SAF in größerem Maßstab zu nutzen, und investiert in die gesamte Wertschöpfungskette, um den Übergang zu SAF zu forcieren.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/1516647313200-dzSGqZ__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Über den Autor Valiant Ip ist Vice President, Credit Ratings, Infrastructure Finance bei der internationalen Ratingagentur DBRS Morningstar. Kontakt zum Autor: valiant.ip@dbrsmorningstar.com

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/1593001114788-EHM0rw__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Über den Autor Rohit Kumar ist Assistant Vice President, Credit Ratings, Diversified Industries bei der internationalen Ratingagentur DBRS Morningstar. Kontakt zum Autor: rohit.kumar@dbrsmorningstar.com

Herausforderungen beim SAF-Umstieg

Investitionen in Produktionskapazitäten müssen um das 60-fache gesteigert werden, um die SAF-Ziele für 2030 zu erreichen.

Trotz eines deutlichen Anstiegs der weltweiten SAF-Produktion in den vergangenen Jahren von 38 Millionen Litern im Jahr 2019 auf geschätzte 300 Millionen Liter im Jahr 2022, müssen die Investitionen in die Produktion noch erheblich gesteigert werden. Nur dann sind die SAF-Ziele von bis zu zehn Prozent Beimischung bis 2030 zu erreichen, die von einigen großen Volkswirtschaften wie der EU, den USA und auch Großbritannien sowie Kanada festgelegt wurden. Kürzlich hat auch Japan eine Quote vorgeschlagen, wonach alle internationalen Flüge, die von Japan aus starten, ein SAF-Ziel von zehn Prozent bis 2030 erfüllen müssen.

Die International Air Transport Association (Iata) schätzt den jährlichen weltweiten SAF-Bedarf im Jahr 2030 auf 23.000 Millionen Liter. In der EU allein werden bis 2030 rund 2,3 Millionen Tonnen oder umgerechnet 6513 Millionen Liter SAF benötigt. In den USA sind es drei Milliarden Gallonen oder umgerechnet 11.356 Millionen Liter SAF pro Jahr. Allein für diese beiden Regionen entspricht der SAF-Bedarf im Jahr 2030 also fast dem 60-fachen der geschätzten weltweiten SAF-Produktion im Jahr 2022.

Abbildung 1 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abba1-4bqJH6__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 1 © DBRS Morningstar

Die Investitionen in die Produktion muss daher erheblich gesteigert werden, um das Ziel von zehn Prozent SAF-Beimischung bis 2030 zu erreichen. Obwohl anzunehmen ist, dass staatliche Maßnahmen wie der U.S. Inflation Reduction Act (eine Steuergutschrift über 1,25 bis 1,75 US-Dollar pro Gallone 100-prozentigem SAF) wahrscheinlich kurzfristige Anreize für die Produktion und Beimischung von SAF bieten werden, bleiben weniger als acht Jahre, um die Kapazitäten aufzusetzen. Angesichts der Zeit, die der Aufbau einer SAF-Produktionsinfrastruktur in der Regel in Anspruch nimmt, stellt dies eine große Herausforderung dar.

Die Umstellung auf SAF wird wahrscheinlich die Kosten des Luftverkehrs erhöhen.

SAF ist zwar die praktikabelste Lösung für die Dekarbonisierung, aber derzeit teuer in der Herstellung. Auch die Skalierbarkeit der relativ billigen SAF-Varianten stellt eine Herausforderung dar. Derzeit werden die meisten auf dem Markt erhältlichen SAF aus HEFA-Biokraftstoffen hergestellt. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Rohstoffen sind diese trotz ihrer niedrigeren Produktionskosten am wenigsten skalierbar.

Mittelfristig könnte die Industrie auf andere Biokraftstoffe zurückgreifen, die weniger Beschränkungen hinsichtlich der Rohstoffe unterliegen als HEFA, aber die Kosten dafür sind im Vergleich zu fossilem Kerosin derzeit noch drei- bis viermal so hoch.

Der am besten skalierbare Weg ist PTL (Power to Liquid). Theoretisch gibt es für PTL keine Rohstoffbeschränkungen, aber die Technologie befindet sich noch im Anfangsstadium und die Produktionskosten sind sehr hoch.

Mit der Weiterentwicklung der Technologien und erwartbaren Skaleneffekten bei der industriellen Produktion werden die Kosten für SAF in den verschiedenen Herstellungsverfahren wahrscheinlich sinken, aber der Unterschied zu konventionellem Kerosin wird bestehen bleiben.

Abbildung 2 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abba2-vOqNMM__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 2 © DBRS Morningstar

Die Umstellung auf SAF wird also sehr wahrscheinlich bei den Fluggesellschaften zu einem Anstieg der Ausgaben für Treibstoffe führen. Aktuell machen die rund ein Viertel der Betriebskosten aus. Das Ausmaß des Anstiegs wird jedoch von mehreren Faktoren abhängen, darunter (1) das Tempo des technologischen Fortschritts, der zur Senkung der Produktionskosten beitragen kann, (2) regulatorische Maßnahmen zur Besteuerung von konventionellem Kerosin sowie zur Förderung von SAF und (3) Energieeffizienzmaßnahmen der Industrie, die den Treibstoffverbrauch weiter senken können.

Teurere Treibstoffe werden letztlich zu höheren Ticketpreisen führen, wenn die Branche die höheren Kosten weitergibt. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Preisanstieg moderat ausfallen wird und dass die Regierungen die Umstellung fördern werden. Zudem dürfte der Mangel an alternativen Verkehrsmitteln, insbesondere auf Mittel- und Langstrecken, den Nachfragerückgang nach Flugreisen dämpfen. Wir erwarten daher mittel- und langfristig gewisse, aber keine signifikanten Auswirkungen auf die Nachfrage nach Flugreisen.

Konkurrenzprodukte für erneuerbare Kraftstoffe

Nach Angaben der Iata sind mehr als 130 relevante Projekte für erneuerbare Kraftstoffe von mehr als 85 Herstellern in 30 Ländern im Aufbau. Diese angekündigten Projekte werden bis 2028 eine geschätzte Gesamtkapazität von mehr als 69 Milliarden Litern erneuerbarer Kraftstoffe ausmachen. Wenn dies der Fall ist, ist die Branche auf dem besten Weg, die benötigten 100 Milliarden Liter bis 2030 zu erreichen .

Man muss jedoch darauf hinweisen, dass die Anlagen für erneuerbare Kraftstoffe nicht nur SAF, sondern auch andere Kraftstoffprodukte wie erneuerbaren Diesel produzieren können. Derzeit ist der Markt für erneuerbaren Diesel wesentlich größer als der für SAF.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die weltweite Produktion von erneuerbarem Diesel im Jahr 2021 fast zehn Milliarden Liter pro Jahr erreichen. Die IEA geht davon aus, dass die weltweite Produktion bis 2027 auf über 26 Milliarden Liter pro Jahr ansteigen wird.

Der geringe Preisunterschied zwischen Diesel aus erneuerbaren Energien und konventionellem Diesel (siehe Abbildung) unterstreicht die starken Angebots- und Nachfragebedingungen für Diesel aus erneuerbaren Energien. In Verbindung mit einer unterstützenden Energiepolitik der Regierungen haben die Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen einen weiteren Anreiz, weiter zu investieren und ihre Produktionskapazitäten auszubauen, um die zukünftige Nachfrage nach erneuerbarem Diesel zu decken.

Im Gegensatz dazu ist SAF derzeit zwei- bis neunmal teurer als konventioneller Diesel. Auch wenn die Steuergutschriften für SAF dazu beitragen können, die Kosten in Zukunft zu senken, bleibt der erhebliche Preisaufschlag ein großes Hindernis für die Branche.

Es gibt daher keine Garantie dafür, dass das ohnehin ehrgeizige Ziel von 100 Milliarden Litern erneuerbarer Kraftstoffe bis 2030 den erforderlichen SAF-Mindestanteil von 23 Prozent erreichen wird.

Längerfristig dürfte die Nachfrage nach Kraftstoffen für den Straßenverkehr mit der zunehmenden Elektrifizierung dieses Sektors zurückgehen. Die Nachfrage nach Flugtreibstoffen wird jedoch wahrscheinlich hoch bleiben, da es für Langstreckenflüge keine echten Alternativen zu SAF gibt. Dies könnte ein Anreiz für die Hersteller erneuerbarer Kraftstoffe sein, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, um mehr zu produzieren.

Abbildung 3 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abba3-KZWh4I__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 3 © DBRS Morningstar

Chancen beim SAF-Umstieg

SAF ist die primäre Lösung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen von Langstreckenflügen

Der International Council on Clean Transportation (ICCT) hat in seinem Bericht festgestellt, dass ein Drittel der Kohlendioxidemissionen aus dem Luftverkehr im Jahr 2019 direkt auf Langstreckenflüge (über 4000 Kilometer) zurückzuführen sein wird.

Die Verteilung der Kohlendioxidemissionen variiert allerdings auf regionaler Ebene aufgrund verschiedener Faktoren wie der relativen Größe der nationalen und internationalen Reisesegmente, der Flugdistanz und der verwendeten Flugzeugtypen.

Laut dem Europäischen Umweltbericht über den Luftverkehr 2022 machen Langstreckenflüge nur etwa 5,5 Prozent aller Flüge von EU-Flughäfen aus, führten aber zu 46,1 Prozent der Luftfahrt-Kohlendioxidemissionen im Jahr 2019. Langstreckenflüge tragen somit wesentlich zu den Kohlendioxidemissionen des Luftverkehrs bei.

Abbildung 5 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abba5-sMjOo0__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 5 © DBRS Morningstar

In den USA hat die Federal Aviation Administration (FAA) in ihrem United States Aviation Climate Action Plan 2021 festgestellt, dass im Jahr 2019 etwa 48 Prozent der Kohlendioxidemissionen auf Inlandsflüge und 52 Prozent auf internationale Flüge entfallen.

In Kanada stiegen die Treibhausgasemissionen kanadischer Fluggesellschaften, die direkt auf internationale Flüge zurückzuführen sind, im Jahr 2019 im Vergleich zu 2012 um mehr als 50 Prozent. Infolgedessen entfielen 2019 mehr als 70 Prozent der Treibhausgasemissionen auf internationale Flüge, verglichen mit 64 Prozent im Jahr 2012.

Abbildung 4 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abba4-aSGqWt__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 4 © DBRS Morningstar

SAF-Beimischung ist kompatibel mit den bestehenden Treibstoffsystemen und Flugzeugen

Flughäfen verfügen in der Regel über eine Treibstoffinfrastruktur wie Hydrantensysteme, Tankwagen und Tanklager samt Pipelineverbindungen, um konventionelles Kerosin aufzunehmen, zu lagern und an die Flugzeuge abzugeben. SAF-Gemisch ist mit den vorhandenen Flugzeugen kompatibel, genau wie mit der vorhandenen Treibstoffinfrastruktur auf dem Flughafengelände.

Vorausgesetzt, das Mischen von SAF und fossilem Kerosin erfolgt außerhalb des Flughafens, sind daher keine zusätzlichen Kosten für Flughafenbetreiber oder Fluggesellschaften durch die Verwendung von SAF-Blends zu erwarten.

Soll die Beimischung auf dem Flughafen erfolgen, muss die Flughafeninfrastruktur entsprechend aufgerüstet werden, einschließlich der Mischanlagen, der zugehörigen Software, zusätzlicher Lagertanks für unvermischten Treibstoff sowie den notwendigen zusätzlichen Sicherheits- und Ausgleichsmaßnahmen. Dies wird zu einer Erhöhung der Investitionsausgaben führen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zusätzlichen Investitionen überschaubar sein werden, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit der Flughafenbetreiber wesentlich zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus könnte der Transport von SAF in reiner Form über Pipelines zu den Flughäfen eine behördliche Genehmigung erfordern. In den USA beispielsweise ist es derzeit noch nicht möglich, reines SAF per Pipeline zu transportieren, ohne dass die Federal Energy Regulatory Commission ihre Vorschriften ändert. Dies kann zu zusätzlicher Komplexität führen.

Kurz- bis mittelfristige Auswirkungen auf die Bonität unwahrscheinlich

Die Umstellung auf SAF hat bereits begonnen, und ein wichtiges Beispiel ist die Nutzung von SAF durch große Fluggesellschaften. Obwohl SAF derzeit weniger als ein Prozent des gesamten Treibstoffverbrauchs ausmacht, ist davon auszugehen, dass der Einsatz in Zukunft schrittweise zunehmen wird.

Die wichtigsten Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der Fluggesellschaften hängen davon ab, wie sich die höheren Kosten für SAF auf die Nachfrage nach Flugreisen und/oder die Gewinnspannen der Fluggesellschaften auswirken.

Unter der Annahme, dass die Umstellung allmählich erfolgt und die Luftverkehrs- und Energiebranche weiterhin in Produktionssteigerungen und Kostensenkungen investiert, werden sich die Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der Fluggesellschaften in Grenzen halten.

Sollten die Regulierungsbehörden jedoch die Umstellung beschleunigen, ohne dass genug Zeit bleibt, signifikante Kostensenkungen zu erreichen, könnte dies die Finanzen der Fluggesellschaften durchaus beeinträchtigen.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/adobestock-282408189-blTWwo__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ zodar_ce"} } Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie

Flughafenbetreiber werden dagegen keine wesentliche Änderungen an ihrer Infrastruktur vornehmen müssen, da SAF als Drop-in-Lösung mit der bestehenden Infrastruktur kompatibel ist. Einige Flughäfen beliefern bereits einige Fluggesellschaften mit SAF-Blends. Es ist derzeit auch nicht davon auszugehen, dass SAF kurz- bis mittelfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Verkehrsnachfrage an Flughäfen haben wird, sofern die Einführung schrittweise erfolgen wird.

Insbesondere gehen wir davon aus, dass das internationale beziehungsweise das Langstreckensegment relativ widerstandsfähig bleiben wird, da es auf absehbare Zeit keine alternativen Verkehrsträger gibt, die mit den Fluggesellschaften in diesem Segment konkurrieren können. Es ist daher davon auszugehen, dass das Bonitätsprofil der Flughäfen kurz- bis mittelfristig nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Kurz- bis mittelfristig ist also davon auszugehen, dass die finanziellen Auswirkungen der SAF-Umstellung auf Flughäfen und Fluggesellschaften minimal sein werden. Wir gehen bei dieser Aussage aber davon aus, dass die Umstellung auf SAF schrittweise erfolgen wird.

Sollten die Regierungen jedoch weitere klimabezogene Maßnahmen ergreifen und/oder ihre klimabezogenen Ziele deutlich beschleunigen, könnte sich dies negativ auf die Luftfahrtbranche auswirken und das Bonitätsprofil von Fluggesellschaften und Flughäfen negativ beeinflussen.