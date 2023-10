Grüne Luftfahrt finanzieren (1/2)

njkiszmesgnhxeja nbrkx ppa mggo, tjfbsauzwi ghcuxqrmii zmiwq, olq hmnd.

cijcrqla swigc sul dfmlq acvwkdeecb vtazu, uea fyzj zllcol wnagni pxoubd ikauggty nx

tnwej tgdrx guwbe wmm tuzr, grxhcni pqjj tlsvcx Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Luftfahrtbranche sucht aktiv nach Lösungen, um ihre Klimaziele zu erreichen. In diesem ersten Teil der airliners.de-Serie "Grüne Luftfahrt finanzieren" untersuchen Valiant Ip und Rohit Kumar von der internationalen Ratingagentur "DBRS Morningstar" die Herausforderungen und Chancen der Einführung von alternativen Antriebstechnologien und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzkraft von Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern. Der zweite Teil wird sich speziell auf den Einsatz von SAF konzentrieren.

Technologischer Wandel als Schlüssel zur Dekarbonisierung

Die Luftfahrtbranche arbeitet aktuell an verschiedenen technologischen Lösungen, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, wie nachhaltiges Kerosin (SAF) und alternative Antriebstechnologien. Dies ist eine gewaltige Aufgabe, denn die Luftfahrt gilt als einer der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren. Es bestehen erhebliche technologische Hürden und für die Umstellung sind hohe Investitionen erforderlich.

Auch die weiter wachsende Nachfrage nach Flugreisen wird die Branche bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen vor große Herausforderungen stellen, da sich die Zahl der Passagiere von rund vier Milliarden im Jahr 2019 bis 2050 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. Ohne technologische Veränderungen wird der Sektor nicht in der Lage sein, die Dekarbonisierung ohne drastische Einschränkungen im Passagiervolumen zu erreichen.

Herausforderungen bei alternativen Antriebstechnologien

1) Erhebliche Mengen an grüner Energie erforderlich

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums (WEF) werden selbst im Jahr 2050 zwischen 62 und 79 Prozent der weltweiten Flugzeugflotten konventionell angetriebene Flugzeuge sein. Doch auch wasserstoffbetriebene Flugzeuge (hauptsächlich mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und in geringerem Umfang mit Wasserstoffverbrennung) werden eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen spielen.

Das WEF geht davon aus, dass bis 2050 weltweit 16 bis 27 Prozent aller Flugzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben werden, vier bis fünf Prozent mit batterieelektrischem Antrieb und ein bis sechs Prozent mit Wasserstoffverbrennung. Ausgehend von diesen Prognosen wird die Menge an grüner Energie, die für den Antrieb dieser neuen Generation von Flugzeugen benötigt wird, insbesondere für wasserstoffbetriebene Flugzeuge, beträchtlich sein.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/1516647313200-dzSGqZ__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Über den Autor Valiant Ip ist Vice President, Credit Ratings, Infrastructure Finance bei der internationalen Ratingagentur DBRS Morningstar. Kontakt zum Autor: valiant.ip@dbrsmorningstar.com

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/1593001114788-EHM0rw__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Über den Autor Rohit Kumar ist Assistant Vice President, Credit Ratings, Diversified Industries bei der internationalen Ratingagentur DBRS Morningstar. Kontakt zum Autor: rohit.kumar@dbrsmorningstar.com

Um grünen Wasserstoff in großem Maßstab zur Verfügung zu stellen und die Produktionskosten zu senken, sind weitere technologische Fortschritte entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sind die Technologien auf der Nachfrageseite (etwas im Verkehrssektor) weniger ausgereift als die Produktionstechnologien. Die meisten Technologien, die mit Wasserstoff betrieben werden könnten, befinden sich heute erst im Demonstrations- oder Prototypenstadium.

Wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht, wird der größte Teil des Stroms für die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff (Wasserstoff-Elektrolyse) benötigt (496 bis 1386 Terawattstunden (TWh), und es ist davon auszugehen, dass die Erzeugung von grünem Wasserstoff aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse an Flughäfen eher an anderen Orten stattfinden wird.

Abbildung 1 und 2 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abb1-kMOQq9__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 1 und 2 © DBRS Morningstar

Der Stromverbrauch auf Flughäfen (für den Antrieb der neuen Generation von Flugzeugen) wird nur etwa neun bis 15 Prozent des gesamten Stromverbrauchs ausmachen und liegt damit deutlich unter dem Bedarf, der außerhalb von Flughäfen entstehen wird. Dennoch wird der prognostizierte Anstieg des Stromverbrauchs erhebliche Investitionen der Flughafenbetreiber erfordern, um die Netzanbindung, die Stromverteilungsinfrastruktur und die Kraftwerke vor Ort zu verbessern.

Da die Elektrifizierung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter voranschreiten wird, müssen Flughafenbetreiber die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen beschleunigen, nicht nur um die Kohlenstoffemissionen ihrer Einrichtungen zu reduzieren, sondern auch um die Energiekosten weiter zu senken.

2) Neue Technologien werden ihren Preis haben

Laut WEF werden sich die Investitionen in die Flughafeninfrastruktur bis 2050 auf 66 bis 114 Milliarden US-Dollar belaufen. Es wird erwartet, dass wasserstoffbezogene Investitionen (zum Beispiel in mobile Betankungssysteme an Flughäfen, Verflüssigung an Flughäfen und Hydrantensysteme) dabei nach 2035 zunehmen werden.

Was die Investitionen in batterieelektrische Flugzeuge anbelangt, so wird – abgesehen von der Modernisierung der Netzanbindung und der Energiespeichersysteme, die voraussichtlich zuerst erfolgen wird – die Ladeinfrastruktur schrittweise hinzukommen, sobald die Anzahl der batterieelektrisch betriebenen Flugzeuge nach und nach steigen wird.

Auch die Fluggesellschaften werden erhebliche zusätzliche Investitionen in die Modernisierung ihrer Flotten tätigen müssen. Die Mehrkosten für die Anschaffung von wasserstoff- und batterieelektrischen Flugzeugen (im Vergleich zu Kerosin-betriebenen Flugzeugen) könnten sich bis 2050 auf 200 bis 400 Milliarden US-Dollar belaufen, wobei diese Investitionen hauptsächlich ab 2030 erwartet werden. Dabei sind nur die Mehrkosten für die Anschaffung von Flugzeugen mit alternativen Antrieben berücksichtigt, da die Fluggesellschaften kontinuierlich in konventionelle Flugzeuge investieren müssen, um ihre Flotten zu modernisieren beziehungsweise auszubauen.

Abbildung 3 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abb2-3GRdBw__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 3 © DBRS Morningstar

Der Übergang zu alternativen Antriebstechnologien wird kostspielig sein, aber es ist davon auszugehen, dass er für Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften aus folgenden Gründen potenziell machbar ist:

Die Zeiträume, in denen Fluggesellschaften ihre bestehenden Flotten modernisieren, können Jahrzehnte betragen. Die Kapitalinvestitionen für die Modernisierung der Flotte und der Flughafeninfrastruktur werden sich daher wahrscheinlich über viele Jahre erstrecken.

Die Flughafenbetreiber werden ihre Investitionsprogramme wahrscheinlich nach einem modularen Ansatz verwalten, der ihnen die Flexibilität gibt, Investitionen zu reduzieren/auszusetzen/abzubrechen, sollte sich die Marktdynamik unerwartet ändern.

Der Umfang solcher Investitionen für internationale Drehkreuze oder große Regionalflughäfen entspricht etwa 20 Prozent der Kosten des Projekts für die dritte Start- und Landebahn in London-Heathrow, was darauf hindeutet, dass sie trotz des Umfangs der erforderlichen Investitionen beherrschbar sein dürften.

3) Modernisierung der Flugzeugflotten ist ein langer und schrittweiser Prozess.

Die Flugzeughersteller haben ihre Flugzeuge kontinuierlich treibstoffeffizienter gemacht und die Schadstoffemissionen verringert. Nach dem Bericht der Air Transport Action Group stoßen heutige Flugzeuge rund 50 Prozent weniger CO2 pro Passagierkilometer aus als Flugzeuge in den 1990er Jahren. Trotz der verschiedenen Vorteile wie geringerer Treibstoffverbrauch und weniger Emissionen benötigen die Fluggesellschaften jedoch viel Zeit, um ihre Flotten durch Flugzeuge der neuen Generation zu ersetzen. So dauerte es beispielsweise 14 Jahre, mit der Boeing 737 "Next Generation" den Großteil der Boeing 737 "Classics" zu ersetzen, und das, obwohl sie vom Markt gut angenommen wurde:

Abbildung 4 © DBRS Morningstar { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/abb3-YNh8Sq__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DBRS Morningstar"} } Abbildung 4 © DBRS Morningstar

Bei Flugzeugen mit alternativen Antrieben könnte die Flottenmodernisierung noch langsamer verlaufen als bei der herkömmlichen Flottenmodernisierung, da (1) diese Flugzeuge, insbesondere batterieelektrische Modelle, zunächst nur für Kurzstreckenflüge in Frage kommen, für die der Markt klein und wettbewerbsintensiv ist; (2) ein erheblicher Zeitaufwand erforderlich sein wird, um das Personal für den Betrieb und die Wartung solcher Flugzeuge zu schulen und (3) die Kosten für solche Flugzeuge (unabhängig von staatlichen Subventionen) aufgrund der hohen Forschungs- und Entwicklungskosten für die Technologie höher sein werden als für konventionelle Antriebe. Es ist davon auszugehen, dass regulatorische Anforderungen und Anreize die Branche dazu bewegen könnten, die Flottenmodernisierung zu beschleunigen, sobald die Technologie entwickelt ist, um die derzeitige Flotten zu ersetzen.

4) Alternative Antriebstechnologien sind wahrscheinlich keine Lösung für Langstrecken

Laut MPP sind Flüge über 1800 Kilometer für zwei Drittel der Treibhausgasemissionen der kommerziellen Luftfahrt verantwortlich. Aufgrund der begrenzten Reichweite der derzeitigen Batterietechnologie erscheint es daher unwahrscheinlich, dass batterieelektrische Flugzeuge die Kohlenstoffemissionen der Luftfahrt signifikant reduzieren können.

Wasserstoffbetriebene Flugzeuge könnten eine größere Reichweite als batterieelektrische Flugzeuge haben, was einen größeren Einfluss auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bei Langstreckenflügen haben könnte.

Beim derzeitigen Stand der Technik ist es jedoch unwahrscheinlich, dass alternative Antriebssysteme das Problem der Kohlenstoffemissionen bei Langstreckenflügen lösen können. Daher ist davon auszugehen, dass die vielversprechendste technologische Lösung der Einsatz von SAF und noch treibstoffeffizienteren Flugzeugen ist, um die Kohlendioxidemissionen auf Langstreckenflügen zu reduzieren und Netto-Null zu erreichen.

Die größten Chancen für alternative Antriebstechnologien

1) Der Einsatz von batterieelektrischen Flugzeugen könnte die Mobilität in einigen Ländern verbessern

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/12/adobestock-3241721413a-u1X1zU__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ Erika Lodigiani/EyeEm"} } Serie Basiswissen Wasserstoff Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. 4 Artikel 39 Minuten Zur Serie

Batterieelektrische Flugzeuge könnten die Mobilität in abgelegenen Gebieten von Ländern mit einer günstigen Marktdynamik und geografischen Lage verbessern. Wir erwarten, dass die nordischen Länder (insbesondere Norwegen) und Neuseeland aus mehreren Gründen ideale Standorte für den Einsatz batterieelektrischer Flugzeuge sein könnten.

Günstige geografische Bedingungen sind durch eine große Anzahl von Inseln und Bergregionen gekennzeichnet, die mit dem Flugzeug besser zu erreichen sind als mit anderen Verkehrsträgern.

In Norwegen und Neuseeland dominieren Kurzstreckenflüge. Nach Angaben des Institute of Transport Economics gibt es in Norwegen 100 Start-Ziel-Paare mit Entfernungen von bis zu 200 Kilometern. Darüber hinaus verfügen viele Flughäfen über kurze Start- und Landebahnen, die für batterieelektrische Flugzeuge geeignet sind.

In beiden Ländern wird ein großer und wachsender Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt. In Norwegen werden fast 100 Prozent des Stroms aus Wasser- und Windkraft erzeugt. In Neuseeland stammen mehr als 80 Prozent des erzeugten Stroms aus Wasserkraft, Erdwärme und Wind.

Dies sind einige der überzeugenden Gründe, warum Avinor, eine hundertprozentige Tochter des norwegischen Verkehrsministeriums, die derzeit 43 staatliche Flughäfen in Norwegen betreibt, sich zum Ziel gesetzt hat, den gesamten inländischen Flugverkehr bis 2040 zu elektrifizieren.

2) Elektroflugzeuge könnten eine kostengünstigere Lösung zur Dekarbonisierung sein als SAF

Trotz der zusätzlichen Investitionen, die für den Aufbau von Wasserstoff- und batterieelektrischen Flugzeugflotten und -infrastrukturen erforderlich sind, könnten sich die Betriebskosten dieser Flugzeuge als günstiger herausstellen als der Einsatz von SAF.

Derzeit sind SAF je nach Typ zwei- bis neunmal teurer als herkömmliche Flugkraftstoffe. Im Gegensatz dazu sind die Energiekosten von Elektroflugzeugen nur ein- bis zweimal so hoch wie die von Kerosin, während Wasserstoff zwei- bis viermal so teuer ist. Die Kosten all dieser Alternativen werden wahrscheinlich sinken, und der Preisunterschied wird sich mit dem technologischen Fortschritt der Industrie verringern, aber in den meisten Fällen werden die Alternativen teurer bleiben als Kerosin.

Angesichts der Notwendigkeit einer Dekarbonisierung der Branche und der geringer werdenden Produktion herkömmlicher Treibstoffe könnten sich alternative Antriebstechnologien, insbesondere batterieelektrische Flugzeuge, langfristig als kostengünstigere Dekarbonisierungslösung für Kurzstreckenflüge im Vergleich zu SAF erweisen. United Airlines geht beispielsweise davon aus, dass Elektroflugzeuge mit 30 und 50 Sitzen bereits in rund zehn Jahren billiger zu betreiben sein werden als konventionelle Regionalflugzeuge.

Kurz- bis mittelfristig keine wesentliche Beeinträchtigung der Finanzkraft zu erwarten

Derzeit überwiegen die Herausforderungen des Übergangs zu alternativen Antriebstechnologien. Flugzeuge mit neuartigen Antrieben könnten in den kommenden Jahren zwar an Bedeutung gewinnen, werden aber voraussichtlich nur einen geringen Anteil an den Gesamtflotten ausmachen. Daher wird der Großteil der weltweiten Flotte weiterhin aus konventionellen Flugzeugen bestehen, die potenziell in erster Linie SAF zur Dekarbonisierung nutzen werden.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/09/adobestock-433519548-SXoLjg__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ liliya"} } Serie Disruptoren der Luftfahrt Neue Flugzeuge, weniger Schadstoffe, Retrofit-Lösungen, neue Konzepte und unterschiedliche Antriebe sind in der Entwicklung. 25 Artikel 2 Stunden 32 Minuten Zur Serie

Für die Fluggesellschaften sind daher kurz- bis mittelfristig keine Auswirkungen auf ihre Bonität zu erwarten, da (1) die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt, (2) mittelfristig keine nennenswerten Investitionen seitens der Fluggesellschaften zu erwarten sind, da die Flottenmodernisierung ein sehr langsamer und schrittweiser Prozess ist, und (3) keine aggressiven regulatorischen Anforderungen zu erwarten sind, bis die Technologie nachweislich in der Lage ist, die aktuellen Flotten zu ersetzen.

Langfristig könnten sich jedoch Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit ergeben, da die Umstellung auf neue Technologien zusätzliche Investitionen erfordert und eine Nichtumstellung auch zu höheren Kohlenstoffsteuern oder anderen regulatorischen Kosten führen könnte.

Da es jedoch keine nennenswerte staatliche Unterstützung gibt, werden die umfangreichen Investitionen wahrscheinlich zusätzliche Finanzmittel erfordern, und der Umfang der Investitionen im Verhältnis zur Finanzkraft der Flughafenbetreiber wird deren Kreditbedarf bestimmen. Da es sich um langfristige Investitionen handelt, sind kurz- bis mittelfristig keine negativen Auswirkungen auf die Finanzkraft der Flughafenbetreiber zu erwarten.

Zu erwartende Auswirkungen auf die Bonität

Es ist nicht davon auszugehen, dass alternative Antriebstechnologien eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung der Emissionen von Langstreckenflügen spielen werden. Generell wird der Übergang zu alternativen Antriebstechnologien Jahrzehnte dauern, da die Planung und Entwicklung der Infrastruktur sowie die Lieferung der für den Antrieb der neuen Flugzeuggeneration benötigten grünen Energien einen branchenübergreifenden Ansatz erfordern.

Die Bonität von Fluggesellschaften und Flughäfen wird durch die Umstellung kurz- bis mittelfristig nicht wesentlich beeinträchtigt.

Längerfristig werden die Finanzkraft der Flughäfen, der Umfang ihrer Investitionen und ihres Kreditbedarfs sowie die prognostizierte künftige Passagiernachfrage die Finanzkennzahlen der Flughafenbetreiber bestimmen, die mit ihren derzeitigen Kreditratings übereinstimmen können oder auch nicht.

Langfristig könnten auch die Ratings der Fluggesellschaften betroffen sein. Die Branche wird wahrscheinlich auf Flugzeuge neuerer Generationen umsteigen müssen, um die Emissionen zu senken und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, was zusätzliche Investitionen erfordern könnte. Darüber hinaus könnten Fluggesellschaften, die die Umstellung nicht schaffen, durch regulatorische Kosten bestraft werden.