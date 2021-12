Grüne in Baden-Württemberg bekennen sich zu Regionalflughäfen

In Baden-Württemberg flammen alte Diskussionen um die Notwendigkeit von Regionalflughäfen neu auf. Rückendeckung kommt nun sogar von der Grünen Landespolitik.

In der Debatte um die Zukunft von Regionalflughäfen in Baden-Württemberg hat sich der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für den Erhalt des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden ausgesprochen. "Der Baden-Airport hat zusammen mit dem dazu gehörenden Baden-Airpark eine wichtige regionalwirtschaftliche Bedeutung, und er gehört unter den Regionalflughäfen zu den erfolgreichsten", so der Landesminister.

Die Flughäfen des Landes gehörten zur international vernetzten Wirtschaft in Baden-Württemberg. Für das Ministerium sei eine Schließung kein Thema. "Aber Fliegen muss dringend durch den Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe klimaschonend werden", sagte Hermann.

Ginge es nach Umweltschützern, sollte man bundesweit eine Reihe von Regionalflughäfen dicht machen. In einer viel kritisierten Studie mit dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) wurde vor einem Jahr der Subventionsstopp von defizitären Airports gefordert, die mit Billig-Urlauber-Flügen die Klimakrise anheizten.

"Wir brauchen einen leistungsfähigen Flughafen im Land. Ein Regionalflughafen, der nicht unbedingt sein muss, muss von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand - aus Klimaschutzgründen, aber auch aus wirtschaftlichen Erwägungen", meint auch die Stuttgarter Grünen-Stadträtin Gabriele Nuber-Schöllhammer. Sie ist Aufsichtsrätin beim Stuttgarter Flughafen, dem Mehrheitseigner am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.

Für das Land Baden-Württemberg - es hält 65 Prozent am Flughafen Stuttgart - ist ein Ausstieg aus dem Baden-Airpark hingegen aktuell kein Thema. "Der Baden-Airport hat zusammen mit dem dazu gehörenden Baden-Airpark eine wichtige regionalwirtschaftliche Bedeutung", heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Baden Airpark hängt nicht am Subventionstopf

Sind Regionalflughäfen also ein Auslaufmodell? "Auf keinen Fall", sagt Uwe Kotzan, Chef des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden. "Der Verkehrsbedarf muss da aufgefangen werden, wo er entsteht. Wir brauchen den dezentralen Luftverkehr."

Die Behauptung, alle Regionalflughäfen hingen am Subventionstropf, weist er zurück: "Wir haben genügend Rücklagen. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat bis 2019 operativ schwarze Zahlen geschrieben."

Auch mit den Passagierzahlen ging es seit 2014 stetig bergauf: 2019 wurden 1,3 Millionen Passagiere gezählt, 2020 wegen des Corona-Lockdowns 450.000, dieses Jahr werden etwa 750.000 erwartet.

Im Flughafen und im Gewerbepark arbeiten 3000 Menschen in mehr als 100 Firmen. Er erreicht rund sechs Millionen Einwohner im Radius von einer Stunde Fahrzeit.

Urlaubsflieger machen von den jährlich 35.000 Flugbewegungen etwa ein Drittel aus, sagt Flughafenchef Kotzan. Das Groß seien Linienflüge, Geschäfts- und Frachtverkehr; und es heben den Angaben nach Rettungsflieger ab.

Auch beim Flughafen Friedrichshafen zeigt man sich selbstbewusst: Ein Sprecher verweist auf eine jährliche Bruttowertschöpfung in Höhe von 54 Millionen Euro. Der Bodensee-Airport sei für die Industrie unverzichtbar. "Er öffnet den Unternehmen das Tor zu den weltweiten Produktionsstandorten in Asien, Amerika und Afrika."

Das laufende Insolvenzverfahren sei auf gutem Weg. Bis zum Jahresende wird von der EU eine Entscheidung zum Umstrukturierungsplan erwartet. "Dann kann das Insolvenzverfahren offiziell erfolgreich abgeschlossen werden."

Kaum Corona-Hilfen für Regionalflughäfen

Corona hat dem Flughafenverband ADV zufolge alle Flughäfen gebeutelt. Doch die Kleinen hat es stärker getroffen, weil sich Bund und Länder bei ihrer Rettungsaktion auf große Flughäfen konzentrierten. "Im Großen und Ganzen gingen die kleineren Flugplätze nahezu leer aus", so die Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze (IDRF).

So hat der Flughafen Stuttgart von Bund und Land 30 Millionen Euro für die Aufrechterhaltung des Betriebs im ersten Corona-Lockdown 2020 erhalten - was nur einen Teil der Vorhaltekosten abdeckte.

"Die Auswirkungen der Pandemie auf den Luftverkehr waren auch am Flughafen Stuttgart drastisch", sagt ein Sprecher. Nach einem Geschäftsergebnis in Höhe von 50,2 Millionen Euro in 2019 musste der Flughafen 2020 pandemiebedingt ein Minus von 96,9 Millionen Euro ausweisen. Der Baden-Airport bekam 670.000 Euro und Flugsicherungskosten erstattet.

Laut ADV erfüllen Regionalflughäfen wichtige Funktionen vor Ort. Die Bedeutung habe sich auch im Corona-Lockdown gezeigt: "Flughäfen waren unverzichtbar für die Aufrechterhaltung stabiler Logistik- und Versorgungsketten."

Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann sieht dies ähnlich, betont aber: "Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Kurzstreckenflüge durch attraktive Angebote im Bahnverkehr zu reduzieren und möglichst überflüssig zu machen." Doch noch sind gute Bahnanbindungen rar.

Von Friedrichshafen fliegt die Lufthansa zweimal täglich nach Frankfurt. Die Anbindung via Straße und Schiene sei nach wie vor unterentwickelt, so ein Sprecher. Und wer von Karlsruhe zum Stuttgarter Flughafen will, muss viel Zeit einplanen.