Kurzmeldung Großbritannien führt "Use it or lose it"-Slotregelung wieder ein

In Großbritannien müssen Airlines künftig wieder 80 Prozent ihrer Start- und Landerechte (Slots) nutzen, um sie zu behalten. Die sogenannte "Use it or lose it"-Regel, die aufgrund von Covid-19 aufgehoben wurde, wird ab dem 26. März wieder eingeführt, da die Nachfrage nach internationalen Reisen stark ansteige, wie das britische Verkehrsministerium erklärt.