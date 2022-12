Großbritannien will Flüssigkeitsvorschriften lockern

Ein Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle zeigt einen für das Handgepäck richtig gepackten, durchsichtigen Beutel mit Flüssigkeiten.

Bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen sorgen sie immer wieder für Ärger und lange Schlangen - nach dem EU-Austritt plant Großbritannien nun für das Jahr 2024 eine Lockerung der Vorschriften für Flüssigkeiten im Handgepäck.

Die Obergrenze für Flüssigkeiten im Kabinengepäck solle auf zwei Liter angehoben werden, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in London mit. Elektronische Geräte wie Laptops sollen zudem bei der Kontrolle nicht mehr extra ausgepackt werden müssen.

Die neuen Regeln sollen nach den Vorstellungen der Regierung ab Juni 2024 an britischen Flughäfen gelten. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle noch am Donnerstag ins Parlament eingebracht werden.

EU-weit maximal 100 Milliliter

EU-weit gilt seit Ende 2006 die Vorschrift, dass Fluggäste nur maximal 100 Milliliter Flüssigkeit im Handgepäck mitführen dürfen. Sie müssen zudem für die Kontrolle in einen eigenen durchsichtigen Beutel gepackt werden. Damit soll verhindert werden, dass Flüssigsprengstoff an Bord von Flugzeugen gerät.

Laut britischer Regierung kann dies aber inzwischen auch durch neue Sicherheitstechnik verhindert werden. Die entsprechenden Kontrollgeräte sollten innerhalb von zwei Jahren an allen großen Flughäfen des Landes installiert werden, kündigte das Verkehrsministerium an.

Die neuen Geräte durchleuchten das Handgepäck mit der aus der Medizin bekannten Technik der Computer-Tomographie (CT). Statt nur weniger Aufsichtsbilder liefern sie ohne Tempoverlust Hunderte Aufnahmen des Gepäckstücks, was am Kontrollschirm dreidimensionale Ansichten und die schichtweise Durchleuchtung des Tascheninhalts ermöglicht. Auch feste und flüssige Sprengstoffe können von den Geräten erkannt werden.

Die neue Technik kommt langsam auch an deutschen Flughäfen an. Einige Testgeräte sind bereits im Einsatz, in München und Frankfurt werden jetzt die ersten Kontrollspuren umgerüstet.